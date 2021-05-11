Захворюваність і смертність від COVID-19 у світі вийшла на плато, однак їхній рівень залишається неприйнятно високим, - ВООЗ
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Рівень захворюваності та смертності від коронавірусної інфекції у світі вийшов на плато.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус на пресконференції.
За його словами, епідеміологічна ситуація залишається небезпечною по всьому світу. Зокрема, захворюваність і смертність від коронавірусу все ще швидко зростають у Південно-Східній Азії. Крім того, ВООЗ уважно стежить за ситуацією в Індії, де виявили штам B. 1.617, повідомив Гебреєсус, зазначивши, що цей варіант вірусу викликає занепокоєння на світовому рівні.
"Зниження йде у всіх регіонах, включно з Америкою та Європою. Однак це неприйнятно високий рівень плато, коли минулого тижня в світі було понад 5,4 мільйона випадків і майже 90 тисяч смертей", - сказав Гебреєсус.
Нагадаємо, у Франції зафіксували нові випадки тромбозу після вакцини AstraZeneca. При цьому один випадок виявився смертельним.
Раніше повідомлялося, що ВООЗ схвалила екстрене застосування вакцини Sinopharm. Її рекомендують для людей з 18 років.
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