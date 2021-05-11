Ворог за добу 7 разів зривав "тишу" на Донбасі, зокрема застосувавши 120-мм міномети поблизу Троїцького. Бойових втрат немає, - штаб ОС
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Минулої доби, 10 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 7 разів порушували режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, неподалік населеного пункту Троїцьке ворог відкривав вогонь із мінометів 120-мм калібру, а біля селища Опитне – з мінометів калібру 82 мм.
Поблизу Старогнатівки противник двічі здійснив обстріл зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.
У передмісті населених пунктів Авдіївка, Південне та Водяне російські окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 11 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.
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