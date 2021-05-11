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обстріл (21057) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Ворог за добу 7 разів зривав "тишу" на Донбасі, зокрема застосувавши 120-мм міномети поблизу Троїцького. Бойових втрат немає, - штаб ОС

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Ворог за добу 7 разів зривав

Минулої доби, 10 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 7 разів порушували режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, неподалік населеного пункту Троїцьке ворог відкривав вогонь із мінометів 120-мм калібру, а біля селища Опитне – з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Старогнатівки противник двічі здійснив обстріл зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У передмісті населених пунктів Авдіївка, Південне та Водяне російські окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 11 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 7 разів зривав тишу на Донбасі, зокрема застосувавши 120-мм міномети поблизу Троїцького. Бойових втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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Примерно как - Зе за сутки 7 раз потерял девственность Враг за сутки 7 раз срывал "тишину" на Донбассе, в том числе применив 120-мм минометы вблизи Троицкого. Боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2379
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11.05.2021 07:51 Відповісти
ЗЕ оманський брехун.
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11.05.2021 08:04 Відповісти
Нормальною, не зебільною, мовою; "Ворог продовжує обстріли українських позицій."
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь.
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11.05.2021 08:52 Відповісти
Обстріл з 120-мм мінометів вже називається зрив тиші, може зеленим треба там знак покласти? Ворог за добу 7 разів зривав "тишу" на Донбасі, зокрема застосувавши 120-мм міномети поблизу Троїцького. Бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8655
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11.05.2021 09:41 Відповісти
 
 