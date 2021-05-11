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В Україні за добу від COVID-19 померли 119 осіб, зафіксовано 2208 нових випадків зараження, 8617 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 119 осіб, зафіксовано 2208 нових випадків зараження, 8617 осіб одужали

2208 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 травня 2021 року.

Про це свідчать дані РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

2208 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 травня 2021 року. Загалом від початку пандемії - 2 124 535 випадків коронавірусної хвороби.

Також за даними РНБО, за минулу добу 119 осіб померли від COVID-19 (всього - 46 631), одужали за минулу добу - 8617 (всього - 1 777 370).

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В Україні станом на ранок 11 травня хворіють на коронавірусну хворобу 300 534 особи, що на 6528 менше, ніж добою раніше.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Донецькій (325), Харківській (213) та Дніпропетровській (191) областях.

Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я додали, що за минулу добу захворіли 89 дітей і 34 медпрацівники. Також за минулу добу було госпіталізовано 1084 людини. Також здійснили тестувань за добу - 21 974 (зокрема методом ПЛР - 13 349, методом ІФА - 3467, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 5158).

В Україні за добу від COVID-19 померли 119 осіб, зафіксовано 2208 нових випадків зараження, 8617 осіб одужали 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 119 осіб, зафіксовано 2208 нових випадків зараження, 8617 осіб одужали 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 119 осіб, зафіксовано 2208 нових випадків зараження, 8617 осіб одужали 03
В Україні за добу від COVID-19 померли 119 осіб, зафіксовано 2208 нових випадків зараження, 8617 осіб одужали 04
В Україні за добу від COVID-19 померли 119 осіб, зафіксовано 2208 нових випадків зараження, 8617 осіб одужали 05
В Україні за добу від COVID-19 померли 119 осіб, зафіксовано 2208 нових випадків зараження, 8617 осіб одужали 06

Автор: Наталя Джума
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Кручу,верчу , обмануть хочу
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11.05.2021 08:06 Відповісти
Привіт із Буковелю, чувакі!)))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 119 человек, зафиксированы 2 208 новых случаев заражения, 8 617 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 1033
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11.05.2021 08:22 Відповісти
Ми вже спускаємось з плата, а світ тільки виліз на нього. Патамушта у нас є чемпіон боротьби з ковідом.
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11.05.2021 08:07 Відповісти
 
 