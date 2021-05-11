В Україні за добу від COVID-19 померли 119 осіб, зафіксовано 2208 нових випадків зараження, 8617 осіб одужали

2208 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 травня 2021 року.

Про це свідчать дані РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

2208 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 травня 2021 року. Загалом від початку пандемії - 2 124 535 випадків коронавірусної хвороби.

Також за даними РНБО, за минулу добу 119 осіб померли від COVID-19 (всього - 46 631), одужали за минулу добу - 8617 (всього - 1 777 370).

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В Україні станом на ранок 11 травня хворіють на коронавірусну хворобу 300 534 особи, що на 6528 менше, ніж добою раніше.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Донецькій (325), Харківській (213) та Дніпропетровській (191) областях.

Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я додали, що за минулу добу захворіли 89 дітей і 34 медпрацівники. Також за минулу добу було госпіталізовано 1084 людини. Також здійснили тестувань за добу - 21 974 (зокрема методом ПЛР - 13 349, методом ІФА - 3467, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 5158).











