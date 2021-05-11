Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 159,6 млн, жертв уже понад 3,3 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 11 травня у світі зареєстрували 611 096 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 586 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 159 606 992 випадки інфікування, з них 611 096 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 317 738 осіб, з них 10 586 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 137,2 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Туреччина.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 25-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 8-му, за летальними випадками - 14-ту і 4-ту позиції відповідно.