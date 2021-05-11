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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 2194 людини, в Києві і трьох областях не зробили жодного щеплення, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 2194 людини, в Києві і трьох областях не зробили жодного щеплення, - Степанов

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 695 осіб.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"2194 людини щеплено проти COVID-19 за добу 10 травня 2021 року в Україні. 865 590 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 695 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

За даними міністра, щеплення проводилися 25 мобільними бригадами з імунізації та 55 пунктами вакцинації.

"Станом на 10 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 531 754 людини", - додав Степанов.

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Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Дніпропетровській (452), Кіровоградській (156), Миколаївській (107) та Харківській (103) областях, водночас у Києві, Вінницькій, Луганській та Херсонській областях не зробили жодного щеплення.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 2194 людини, в Києві і трьох областях не зробили жодного щеплення, - Степанов 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 2194 людини, в Києві і трьох областях не зробили жодного щеплення, - Степанов 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 2194 людини, в Києві і трьох областях не зробили жодного щеплення, - Степанов 03
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 2194 людини, в Києві і трьох областях не зробили жодного щеплення, - Степанов 04

Автор: Наталя Джума
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 2 194 человека, в Киеве и трех областях не сделали ни одной прививки, - Степанов - Цензор.НЕТ 4286
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11.05.2021 08:29 Відповісти
Їдуть з Берліну після штурму Рейхстагу на американському віллісі.
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11.05.2021 08:34 Відповісти
Жарти жартами, але тягати важку арту реально не було чим, трактора вибили, а полуторка тільки 45 могла тягнути, якби не Студебекери, то треба було відроджувати бурлаків.
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11.05.2021 09:55 Відповісти
Судячи з статистики по Україні, ковід сходить нанівець. Нафіга та вакцина. Чемпіон пабіділ вірус.
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11.05.2021 08:30 Відповісти
Колоти собі якийсь "шмурдяк" не так вже і багато бажаючих.
Тим паче що процентів сорок населення України вже перехворіли цим вірусом.
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11.05.2021 08:55 Відповісти
в Киеве никого не удалось поймать. научились быстро бегать.
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11.05.2021 09:09 Відповісти
Во время локдуна лично перелазил через заборы на электричку, мать ихнюю!
Зато бабушки божие одуванчики гордо размахивали купленными им детьми пропусками.
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11.05.2021 10:28 Відповісти
Вакцінуют в кабінеті семейного лікаря, які були вихідні, зелен всі брешуть про логістику та мобільні групи вакцініровання. Коли вони будуть відповідать за загибель уккраїнців від covid - 19?
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11.05.2021 09:50 Відповісти
Не тільки, підприємства домовляються + приватні клініки це роблять, у нас якоюсь корейською вакцинують.
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11.05.2021 09:56 Відповісти
 
 