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За атаками з використанням технології "спрямованої енергії" проти співробітників розвідки США може стояти ГРУ РФ, - Politico

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

За атаками з використанням технології

США підозрюють, що за атаками з використанням технології "спрямованої енергії" проти співробітників американської розвідки по всьому світу може стояти російське ГРУ. Однак не мають доказів цих звинувачень.

Про це видання Politico заявили обізнані джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Американська розвідспільнота поки що не дійшла остаточного висновку про причини інцидентів з погіршенням здоров'я американських розвідників, проте, за словами співрозмовників газети, розслідування передбачуваних атак було активізовано. За їхніми даними, в ході розслідування вивчається роль ГРУ.

Наприкінці квітня телеканал CNN із посиланням на джерела повідомив, що влада США розслідує два інциденти, що відбулися на території країни, які схожі з випадками атак з використанням технології "спрямованої енергії" проти американських співробітників за кордоном.

Одна з подібних атак на території США, імовірно, сталася в листопаді 2020 року поруч з Білим домом. Інший випадок стався в 2019 році - тоді співробітниця Білого дому розповідала, що піддалася подібній атаці, коли гуляла з собакою в одному з районів штату Вірджинія.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Маасковія наймерзенніша країна територія в світі.
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11.05.2021 08:52
+4
Все нормальные люде знают что "РОССИЯ ЕСТЬ УЖОС БЕЗ КОНЦА"
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11.05.2021 08:58
+4
отключить кацапию от интернета, СВИФТ-а и не впускать ни в какие страньі
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11.05.2021 09:39
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Маасковія наймерзенніша країна територія в світі.
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11.05.2021 08:52 Відповісти
Тыц и нет ублюдка😂🌷×××
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11.05.2021 09:09 Відповісти
Лаптеногие способны обуздать технологии направленной энергии? Хотя сильный энергетический компонент может быть реализован, после поедания кислых щей и пареной репы. За атаками с использованием технологии "направленной энергии" против сотрудников разведки США может стоять ГРУ РФ, - Politico - Цензор.НЕТ 3250
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11.05.2021 08:58 Відповісти
Береться мікрохвильовка, дістається магнетрон- ось і джерело направленої енергії. Впливає як на людей, так і на акустичну апаратуру веселих сусідів.
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11.05.2021 09:04 Відповісти
идешь к соседу и магнетроном по едлу? )))
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11.05.2021 09:30 Відповісти
Можна й так)
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11.05.2021 11:59 Відповісти
на собі випробував, знаєш, хоча чому тут дивуватись.
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11.05.2021 10:04 Відповісти
Уууу, яка безпробудна тупість)))
А ну, скажи щось на бидложаргоні зеків)
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11.05.2021 12:00 Відповісти
це твоя особлиість, це ти щось на бидложаргоні зеків почало говорити, а потім виявилось, з твоїх слів, що ти прийшло поспілкуватись, може ти форуми переплутало, буває, що з опущеного візьмеш, ти ж цього чекало. тобі подобається, я зрозумів.
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11.05.2021 13:42 Відповісти
Магдалєна, це ти? Гарно маскувалась))) а ну, давай : "це ти сам про себе собі написав")
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11.05.2021 15:07 Відповісти
магдалєна це твій, хз хто у вас хто і кого, ви з ним однакові.
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11.05.2021 18:46 Відповісти
Магдалєна саме так і відповідає)))
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11.05.2021 20:05 Відповісти
мені пофіг на ваші гомосячі забави
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12.05.2021 07:13 Відповісти
Точно? Бо ти вишукуєш мої коментарі та пишеш мені. Що це, як не латентність?
Анекдот згадався "Ви мені настільки нецікаві, що я біг 5 кварталів щоб Вам це сказати".
Який же ти нікчемний ))
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12.05.2021 07:18 Відповісти
та що ж тебе шукати, ви ....сєки самі з відусіль лізете і про себе верещите, що вас несприймають. здалося ти мені. не писав би дуррні всякої, то я тебе й не помічавби, як і сотні таких таки тільки менш упоротих, що дурниці різні за гроші чи пайку пишуть.
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12.05.2021 09:07 Відповісти
Якийсь ти ватно-бидляцький))) доречі, а де я писав, що маю потяг до чоловіків? Надай посилання. Чи як завжди- сам придумав, сам сміюсь?))
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12.05.2021 12:22 Відповісти
Все нормальные люде знают что "РОССИЯ ЕСТЬ УЖОС БЕЗ КОНЦА"
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11.05.2021 08:58 Відповісти
сотрудница Белого дома рассказывала, что подверглась подобной атаке, когда гуляла с собакой в одном из районов штата Вирджиния.
Источник: https://censor.net/ru/n3264404

За атаками з використанням технології "спрямованої енергії" проти співробітників розвідки США може стояти ГРУ РФ, - Politico - Цензор.НЕТ 2274
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11.05.2021 09:05 Відповісти
Пора стерти з лиця землі цей бидлостан,прокляту кацапію
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11.05.2021 09:28 Відповісти
отключить кацапию от интернета, СВИФТ-а и не впускать ни в какие страньі
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11.05.2021 09:39 Відповісти
За атаками з використанням технології "спрямованої енергії" проти співробітників розвідки США може стояти ГРУ РФ, - Politico - Цензор.НЕТ 7287 За атаками з використанням технології "спрямованої енергії" проти співробітників розвідки США може стояти ГРУ РФ, - Politico - Цензор.НЕТ 7287 За атаками з використанням технології "спрямованої енергії" проти співробітників розвідки США може стояти ГРУ РФ, - Politico - Цензор.НЕТ 1826........кишка тонка у вашего ....Фээээ..Эссс...!!! БЕеееееее!!!! Для того чтобы иметь такое оружие надо иметь другой уровень знаний.
Это должно быть + 5 к атаке, +10 к защите и +15 к нападению. Га-га-га-га-га................!!!!!
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11.05.2021 12:03 Відповісти
 
 