У Держдепартаменті США наголосили на важливості координації між США та Україною через агресію РФ

Регулярна координація між Україною та США має вагоме значення, як з погляду агресії Росії проти України, так і для підтримки порядку денного реформ всередині України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс.

Наводячи приклад такої триваючої координації між країнами, Прайс наголосив, що офіційному візиту Ентоні Блінкена до України передувала телефонна розмова Джо Байдена із Володимиром Зеленським, зустріч американських та українських дипломатів у Брюсселі та ін.

Речник Держдепу США також наголосив на важливості того, що Україна отримала чіткі сигнали з боку США на самому початку роботи адміністрації Байдена.

"США підтримують нашого партнера Україну. Ми підтримуємо народ України перед обличчям цієї агресії, цієї зовнішньої агресії, що походить від Росії, але також і у час внутрішніх зусиль підточити відчуття суверенітету, підточити відчуття автономності, якого прагне народ України", - сказав Прайс.

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Прайс також вказав, що у ході візіту до України Блінкен наголосив на важливості боротьби із корупцією в Україні для реалізації її євроатлантичних прагнень.