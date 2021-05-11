Шмигаль про терміни досягнення колективного імунітету від COVID-19 в Україні: "Наступного року"
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Українська влада до кінця цього року планує вакцинувати проти коронавірусу більшість дорослого населення України. Питання широкої вакцинації сьогодні є виходом із цієї пандемії.
Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, українці прожили рік із COVID, ще рік має піти на завершення боротьби.
"Наступного року ми плануємо закінчити процес вакцинації 70 і більше відсотків дорослого населення, що дає можливість формувати колективний імунітет",- вважає Шмигаль.
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