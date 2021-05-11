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Шмигаль про терміни досягнення колективного імунітету від COVID-19 в Україні: "Наступного року"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Шмигаль про терміни досягнення колективного імунітету від COVID-19 в Україні:

Українська влада до кінця цього року планує вакцинувати проти коронавірусу більшість дорослого населення України. Питання широкої вакцинації сьогодні є виходом із цієї пандемії.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, українці прожили рік із COVID, ще рік має піти на завершення боротьби.

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"Наступного року ми плануємо закінчити процес вакцинації 70 і більше відсотків дорослого населення, що дає можливість формувати колективний імунітет",- вважає Шмигаль.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Шмыгаль о сроках достижения коллективного иммунитета от COVID-19 в Украине: "В следующем году" - Цензор.НЕТ 3926
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11.05.2021 08:56
+3
Шмыгали 🤢-🤢🤡 Шмаркли , вам верить , себя не уважать !
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11.05.2021 09:15
+2
Шмигай ісчо.
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11.05.2021 09:00
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Шмыгаль о сроках достижения коллективного иммунитета от COVID-19 в Украине: "В следующем году" - Цензор.НЕТ 3926
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11.05.2021 08:56 Відповісти
Шмыгали 🤢-🤢🤡 Шмаркли , вам верить , себя не уважать !
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11.05.2021 09:15 Відповісти
Шаман))))
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11.05.2021 08:57 Відповісти
Шмигай ісчо.
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11.05.2021 09:00 Відповісти
Шмыгаль о сроках достижения коллективного иммунитета от COVID-19 в Украине: "В следующем году" - Цензор.НЕТ 4402
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11.05.2021 09:08 Відповісти
Какая разница, что говорит тупая марионетка Ахметова?
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11.05.2021 09:25 Відповісти
.....и варенье на завтра.
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11.05.2021 09:26 Відповісти
Еще год прожить? Ты, *****, Шмыгло вонючее, уже небось Пфайзером уколотый, а то что ежедневно гибнет до 500 украинцев от этой болячки, тебе, гнилое козломордие, глубоко начхать, ты предлагаешь еще годик подождать пока зеленые ублюдки зеленского будут чесать себе жепу и думать как бы получше нажиться на вакцине.
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11.05.2021 09:43 Відповісти
Дети в школах (в том числе МОН насильно загоняет в школы тех, кто якобы на домашнем обучении - "для проведения контрольных"), родители на отдыхе в Доминиканах, рассчитываем на вакцинацию от прошлогоднего вида коронавируса! Охренеть!!!
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11.05.2021 09:57 Відповісти
Не пройдёт и 30 лет,как в Украине всё население сделает прививки.
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11.05.2021 10:01 Відповісти
а "наступного" за яким роком?
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11.05.2021 11:32 Відповісти
 
 