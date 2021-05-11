УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16031 відвідувач онлайн
Новини Політика України Коронавірус і карантин
2 216 8
вакцина (3528) карантин (16095) Денис Шмигаль (2699) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Шмигаль пояснив, чи зможуть українці, щеплені не схваленими в ЄС вакцинами, їздити в Європу: Почекаймо. Це питання бюрократичних процедур

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шмигаль пояснив, чи зможуть українці, щеплені не схваленими в ЄС вакцинами, їздити в Європу: Почекаймо. Це питання бюрократичних процедур

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що вакцини проти коронавірусу Covishield, Sinovac і NovaVax, які використовуються в Україні, будуть незабаром зареєстровані в Європейському Союзі. Це дозволить українцям, які зробили щеплення цими вакцинами, подорожувати в ЄС.

Про це Шмигаль заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо, що і Astrazeneca, і Pfizer схвалені ВООЗ. Sinovac може бути схвалений найближчим часом і вже зараз його схвалили багато передових країн. Питання їхньої реєстрації в ЄС на порядку денному. І Covishield, і Sinovac розглядаються, документи прийняті і будуть розглядатися Європейським Союзом", - заявив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про терміни досягнення колективного імунітету від COVID-19 в Україні: "Наступного року"

За словами Шмигаля, всі вакцини, які схвалені ВООЗ, будуть "схвалені всіма цивілізованими країнами".

"Тим більше, що ними вакцинується і частина людей в європейських країнах. Угорщина, наприклад. Тому це питання часу і технічних і бюрократичних процедур. Переконаний, ці вакцини будуть зареєстровані, давайте почекаємо", - додав глава Кабміну.

Нагадаємо, в червні в ЄС планують запустити систему COVID-паспортів. Це дозволить здійснювати подорожі в європейські країни тим громадянам, які прищепилися від коронавірусу схваленими в ЄС препаратами. Поки в Євросоюзі зареєстрували лише чотири вакцини - Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson і AstraZeneca.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сам ширувся Кайзером, а нам каже падаждьом. Шмыгаль объяснил, смогут ли украинцы, привитые не одобренными в ЕС вакцинами, ездить в Европу: Давайте подождем. Это вопрос бюрократических процедур - Цензор.НЕТ 536
показати весь коментар
11.05.2021 09:14 Відповісти
Давайте подождем. Это вопрос бюрократических процедур

Звучит как: "Конечно же не смогут"
показати весь коментар
11.05.2021 09:18 Відповісти
А Тим часом Словенія (член ЄС, Шенгену, НАТО) з 03.05.2021 відкрила кордони для туристів з рф, вакцинованих СпутнікомВ або які склали негативн й ПЛР-тест в лабораторіях при російських міжнародних аеропортах:

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/
https://www.nlzoh.si/objave/priznavanje-rezultatov-testiranj-pri-prehajanju-meja/
показати весь коментар
11.05.2021 09:34 Відповісти
Наші з негативним тестом теж їдуть, кожень день шурують автобуси, от якби словенці візи москалям відмінили.
показати весь коментар
11.05.2021 09:47 Відповісти
Це питання вашої з Зєлєю злочинної недбалості або навмисного створення бар'єру для грмадян України, щоб вони батрачили за копійки на ваших із Зєлєю хазяїв Бєню, Ахмєта, Пінчука.
показати весь коментар
11.05.2021 09:22 Відповісти
Ви вважаєте, що вони перевершили досягнення Труфальдіно? В того було тільки двоє. Я вважаю, що в них немає хазяїв. Але вони дуже вправні професіоналки та встигають обслуговувати всіх бажаючих.
показати весь коментар
11.05.2021 09:29 Відповісти
Звичайно вони не Труфальдіно. Той не прибарахлявся, як ці шістки олігархів.
показати весь коментар
11.05.2021 09:33 Відповісти
так Вера Сел (Сіновак) узята на сертифікацію, а не Короновак. там у Сіновак не одна вакцина.
показати весь коментар
11.05.2021 12:31 Відповісти
 
 