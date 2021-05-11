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Новини Події Пожежі в Україні
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пожежа (3744) смерть (6551) ДСНС (4460) вода (910)

За тиждень жертвами пожеж в Україні стали 23 людини, на водних об'єктах загинула 21 особа, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

За тиждень жертвами пожеж в Україні стали 23 людини, на водних об'єктах загинула 21 особа, - ДСНС

За минулий тиждень, із 3.05 по 9.05, під час пожеж загинули 23 людини, на водних об'єктах - 21.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними ДСНС, протягом тижня надзвичайних ситуацій не виникало. Зареєстровано 2 тис. 30 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 42 людини.

Ліквідовано 1 тис. 589 пожеж, врятовано під час пожеж 27 осіб і не допущено знищення вогнем 453 будинків і 36 од. техніки. Під час пожеж загинули 23 людини, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 13 млн 437 тис. грн.

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Від початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 280 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 64 вибухонебезпечні предмети.

Протягом тижня на водних об'єктах загинула 21 особа.

Автор: Наталя Джума
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За прошедшую неделю, с 03.05 по 09.05, во время пожаров погибли 23 человека, на водных объектах - 21.Источник: https://censor.net/ru/n3264416
Интересно сколько случаев из за через мерного употребления алкоголя
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11.05.2021 12:23 Відповісти
 
 