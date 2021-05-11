У Кабміні немає недоторканних. Будь-який міністр має бути готовий піти у відставку в разі поганої роботи, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оцінив ймовірність відставок в уряді. Він зазначив, що кожен міністр має бути абсолютно готовим залишити свою посаду в разі неефективної роботи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
Прем'єр-міністр зазначив, що нині в уряді немає вакансій, немає виконувачів обов'язків - "усі міністри на місцях".
"Це покладає певну відповідальність на кожного міністра, на уряд загалом, на мене. Я завжди казав і кажу: нема недоторканих урядів, міністрів та прем'єрів. Кожен має відповідати за результати своєї роботи і бути абсолютно готовим залишити свою посаду у разі неефективної або некоректної роботи", - говорить Шмигаль.
Він додав, що недоторканних немає і ротації в уряді можливі.
"Конкретних кандидатур на сьогодні у мене на розгляді немає. Але ми розуміємо, що є певна незадоволеність окремими міністрами в Верховній раді, в комітетах. Ми ведемо діалог, тут треба також дивитися на реакції суспільства. У разі необхідності прийняття кадрових рішень, такі рішення будуть ухвалюватися", - зазначив Шмигаль.
Прем'єр зауважив, що питання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова - поки єдина точка напруги, яка існує щодо міністрів.
Будь ласка, зачекайте...
Де бабло????
- не по чину бере;
- недостатньо відкочує «нагору»;
- шершавий язик (мозолі натирає на дупі зє);
- ...
Через провалену адміністрацію та несистематизоване перепрофілювання лікарень для допомоги COVID-хворим на піку пандемії в Україні не вистачало лікарняних місць. Про це в ефірі "Прямого" заявила виконавчий директор Благодійного фонду "Свої" Ірина Кошкіна.
"Маршрути пацієнта розробляються таким чином, що багато лікарень, які не можуть за своїми технічними характеристиками, кількістю і фахом персоналу, - до них все одно потрапляють пацієнти з COVID. І це адміністрування, яке провалене абсолютно чітко", - підкреслила Кошкіна.
За її словами через в Україні не вистачало місць для пацієнтів з COVID-19 саме через відсутність систематизації профільних лікарень.
"Тому що неузгодженість дій. Тобто, по логіці, мають бути потужні лікарні, як в Києві є їх кілька, які повністю перепрофільовані на коронавірус, а інші лікарні мають надавати допомогу іншим пацієнтам, які нікуди не зникли. А як зробили? Десь повідкривали там-сям, і на піку не вистачало дуже сильно лікарняних місць", - наголосила виконавчий директор благодійного фонду.
"Відкривали що завгодно - там немає кисню, там немає фахівців. І туди привозять людей", - зазначила Ірина Кошкіна.