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Кабмін (6261) відставка (1203) Денис Шмигаль (2699)

У Кабміні немає недоторканних. Будь-який міністр має бути готовий піти у відставку в разі поганої роботи, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Кабміні немає недоторканних. Будь-який міністр має бути готовий піти у відставку в разі поганої роботи, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оцінив ймовірність відставок в уряді. Він зазначив, що кожен міністр має бути абсолютно готовим залишити свою посаду в разі неефективної роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Прем'єр-міністр зазначив, що нині в уряді немає вакансій, немає виконувачів обов'язків - "усі міністри на місцях".

"Це покладає певну відповідальність на кожного міністра, на уряд загалом, на мене. Я завжди казав і кажу: нема недоторканих урядів, міністрів та прем'єрів. Кожен має відповідати за результати своєї роботи і бути абсолютно готовим залишити свою посаду у разі неефективної або некоректної роботи", - говорить Шмигаль.

Він додав, що недоторканних немає і ротації в уряді можливі.

"Конкретних кандидатур на сьогодні у мене на розгляді немає. Але ми розуміємо, що є певна незадоволеність окремими міністрами в Верховній раді, в комітетах. Ми ведемо діалог, тут треба також дивитися на реакції суспільства. У разі необхідності прийняття кадрових рішень, такі рішення будуть ухвалюватися", - зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зрозуміло, що посада міністра - це не довічно", - Степанов про можливу відставку

Прем'єр зауважив, що питання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова - поки єдина точка напруги, яка існує щодо міністрів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Що є індікатором поганої роботи зє мінистрів?
- не по чину бере;
- недостатньо відкочує «нагору»;
- шершавий язик (мозолі натирає на дупі зє);
- ...
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11.05.2021 09:50
+9
Тоді можна поставити питання по іншому, хто з міністрів впорався зі своєю роботою?
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11.05.2021 10:04
+5
Шмиг і Зе - у відставку! Всі скопом! Хрен наробили!
Де бабло????
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11.05.2021 09:37
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да ладно.... товарищ Аваков уже прижился)))
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11.05.2021 09:32 Відповісти
Просто понятие и уровень "плохой работы" определяет Бородатая Бабушка.
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11.05.2021 09:58 Відповісти
ну у вас там все профестионалы В Кабмине нет неприкосновенных. Любой министр должен быть готов уйти в отставку при плохой работе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8735
В Кабмине нет неприкосновенных. Любой министр должен быть готов уйти в отставку при плохой работе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8846
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11.05.2021 09:32 Відповісти
Очень трудно определить,кто из них хуже.
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11.05.2021 09:33 Відповісти
Шмыгнуть в отставку В Кабмине нет неприкосновенных. Любой министр должен быть готов уйти в отставку при плохой работе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3454
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11.05.2021 09:35 Відповісти
Шмиг і Зе - у відставку! Всі скопом! Хрен наробили!
Де бабло????
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11.05.2021 09:37 Відповісти
Шмыгло, ты перечисли - чью работу можно считать хорошей. Значительно сэкономим время - сразу пинками под задницу, не выслушивая зеленый бред.
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11.05.2021 09:46 Відповісти
Що є індікатором поганої роботи зє мінистрів?
- не по чину бере;
- недостатньо відкочує «нагору»;
- шершавий язик (мозолі натирає на дупі зє);
- ...
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11.05.2021 09:50 Відповісти
С себя, Шмургаль, начать не пробовал?
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11.05.2021 09:51 Відповісти
Это ,Шмыгло на Авакова батон крошит 😂😂😂
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11.05.2021 09:52 Відповісти
Тоді можна поставити питання по іншому, хто з міністрів впорався зі своєю роботою?
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11.05.2021 10:04 Відповісти
тоді, варто поставити питання по іншому:"Ким та які завдання ставились?", оскільки розвал усього йде у напрямку збагачення обрізаних та наближених до віслюка преЗе!зу.
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11.05.2021 10:21 Відповісти
"Вы что уже уходите? А почему так медленно?"
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11.05.2021 10:06 Відповісти
Да. нужно уже побыстрее в дальний путь на долгие года
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11.05.2021 10:46 Відповісти
Почати потрібно з керівника Кабінету Міністрів
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11.05.2021 10:08 Відповісти
Через провалене адміністрування на піку коронавірусу в лікарнях не вистачало місць -


Через провалену адміністрацію та несистематизоване перепрофілювання лікарень для допомоги COVID-хворим на піку пандемії в Україні не вистачало лікарняних місць. Про це в ефірі "Прямого" заявила виконавчий директор Благодійного фонду "Свої" Ірина Кошкіна.
"Маршрути пацієнта розробляються таким чином, що багато лікарень, які не можуть за своїми технічними характеристиками, кількістю і фахом персоналу, - до них все одно потрапляють пацієнти з COVID. І це адміністрування, яке провалене абсолютно чітко", - підкреслила Кошкіна.
За її словами через в Україні не вистачало місць для пацієнтів з COVID-19 саме через відсутність систематизації профільних лікарень.
"Тому що неузгодженість дій. Тобто, по логіці, мають бути потужні лікарні, як в Києві є їх кілька, які повністю перепрофільовані на коронавірус, а інші лікарні мають надавати допомогу іншим пацієнтам, які нікуди не зникли. А як зробили? Десь повідкривали там-сям, і на піку не вистачало дуже сильно лікарняних місць", - наголосила виконавчий директор благодійного фонду.
"Відкривали що завгодно - там немає кисню, там немає фахівців. І туди привозять людей", - зазначила Ірина Кошкіна.
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11.05.2021 10:10 Відповісти
Плохая работа - это когда мало украл
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11.05.2021 10:14 Відповісти
Почни з себе.
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11.05.2021 11:11 Відповісти
А сам Шмыгаль себя ко "всем" относит?
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11.05.2021 12:18 Відповісти
 
 