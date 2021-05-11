Якщо всі жителі курортного містечка вакцинуються, то там може бути створена "зелена зона", куди зможуть їхати туристи, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
В Україні планують запустити COVID-сертифікати. Міністерство охорони здоров'я опрацьовує, які "бонуси" будуть для вакцинованих українців.
Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, в Україні є міста і містечка, які можуть вакцинувати своє населення. Особливо це стосується курортних міст.
"Якщо провакцинуються всі жителі цього містечка і всі працівники курортних закладів, у такому містечку може бути створена так звана "зелена зона", куди можуть їхати туристи. Звичайно, з певними обмеженнями, якщо вони не вакциновані. Але місто зможе працювати в звичайному нормальному режимі", - зазначив Шмигаль.
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