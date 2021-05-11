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Якщо всі жителі курортного містечка вакцинуються, то там може бути створена "зелена зона", куди зможуть їхати туристи, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Якщо всі жителі курортного містечка вакцинуються, то там може бути створена

В Україні планують запустити COVID-сертифікати. Міністерство охорони здоров'я опрацьовує, які "бонуси" будуть для вакцинованих українців.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, в Україні є міста і містечка, які можуть вакцинувати своє населення. Особливо це стосується курортних міст.

"Якщо провакцинуються всі жителі цього містечка і всі працівники курортних закладів, у такому містечку може бути створена так звана "зелена зона", куди можуть їхати туристи. Звичайно, з певними обмеженнями, якщо вони не вакциновані. Але місто зможе працювати в звичайному нормальному режимі", - зазначив Шмигаль.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Привіт із Буковелю, чувакі!)))
Если все жители курортного городка вакцинируются, то там может быть создана "зеленая зона", куда смогут ехать туристы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9931
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11.05.2021 09:36
+1
Перейшли до відвертого шантажу.
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11.05.2021 09:54
+1
Поеду "дикарём" на моря. В некатарых местах уже есть вода и ликтричество.
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11.05.2021 10:24
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Привіт із Буковелю, чувакі!)))
Если все жители курортного городка вакцинируются, то там может быть создана "зеленая зона", куда смогут ехать туристы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9931
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11.05.2021 09:36 Відповісти
ГНИДЫ ВСЕ КАК ОДИН
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11.05.2021 10:20 Відповісти
Марна спроба змусити людей колоти собі "шмурдяк".
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11.05.2021 09:37 Відповісти
тут скорее хотят бубочке подсобить, шоб он на лыжах катался без зазрения совести и без масочки Если все жители курортного городка вакцинируются, то там может быть создана "зеленая зона", куда смогут ехать туристы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8567
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11.05.2021 09:37 Відповісти
Я и так поеду
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11.05.2021 09:46 Відповісти
Перейшли до відвертого шантажу.
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11.05.2021 09:54 Відповісти
а у Європі хіба не те саме?
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11.05.2021 12:27 Відповісти
Якшо їх влаштовує, нехай роблять у себе і з собою, шо хочуть.
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11.05.2021 12:34 Відповісти
шо мелет этот дурачок??? а как быть нам - жителям некурортных городов и городков?? вакцины нет..., но за то еще один мечтатель вакцинными фантазиями занялся... наверно вместо сексуальных...
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11.05.2021 10:07 Відповісти
Перевакцініруєм житьолєй Буковелів і "Велюрів" шоб наші рібята моглі пааткривать і заработать.
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11.05.2021 10:09 Відповісти
Саме слово "зона"(хоч i зелена) як то насторожує...
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11.05.2021 10:10 Відповісти
вона буде за умови, якщо турист буде теж привитий. вакцина не дає гарантії незараження, лише що не буде важкого перебігу хвороби.
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11.05.2021 12:28 Відповісти
Поеду "дикарём" на моря. В некатарых местах уже есть вода и ликтричество.
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11.05.2021 10:24 Відповісти
правильно - главное в Украине это - буковель.
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11.05.2021 19:53 Відповісти
 
 