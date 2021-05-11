Путін вніс до Держдуми законопроєкт стосовно денонсації Договору про відкрите небо
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Президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про денонсацію Російською Федерацією Договору про відкрите небо. Документ розміщено в базі даних нижньої палати у вівторок, 11 травня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.
Раніше Путін призначив заступника глави міністерства закордонних справ Сергія Рябкова офіційним представником під час розгляду палатами Федеральних Зборів питання про денонсацію РФ Договору про відкрите небо.
Як підкреслює Інтерфакс-Україна, згідно з пояснювальною запискою до документа, договір вноситься на денонсацію у зв'язку з виходом з нього США "під надуманим приводом", що поставило під загрозу безпеку Росії.
"22 листопада 2020 року США під надуманим приводом вийшли з Договору, що суттєво порушило баланс інтересів держав-учасників Договору, досягнутий під час його укладання. Отже, було завдано серйозної шкоди дотриманню договору і його значущості в зміцненні довіри і транспарентності, виникла загроза національній безпеці Російської Федерації", - йдеться в документі.
Будь ласка, зачекайте...
Ще дійсно буде велика війна.
- "Железный занавес",
- "Самоконсервация и Мумификация режима",
- "для россиянцев: меньше жратвы и больше пропаганды",
- "Ветеринарные паспорта для россиян при выезде за границу",
- "38 паралель",
- "Вечное проклятье для Лунандона и Даунбасса жить в серой зоне русскавага мира",
- фраза "что б ты жил в русскам мире", обозначает проклятье",
Выход с договора имеет больше выгод для США. Они мониторят Крым и европейскую территорию ********** каждую неделю. А паРаша свои беспилотники к США направлять не в состоянии, руки коротки.
Так что вован может вносить что угодно - он никому не мешает.
А вот вынесут первым скорее всего его самого - российскому крупному бизнесу вся эта ккуйня ни к чему.