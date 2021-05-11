УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15771 відвідувач онлайн
Новини За кордоном
8 160 33
авіація (1656) договір (183) Росія (47208) США (14469)

Путін вніс до Держдуми законопроєкт стосовно денонсації Договору про відкрите небо

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін вніс до Держдуми законопроєкт стосовно денонсації Договору про відкрите небо

Президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про денонсацію Російською Федерацією Договору про відкрите небо. Документ розміщено в базі даних нижньої палати у вівторок, 11 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

Раніше Путін призначив заступника глави міністерства закордонних справ Сергія Рябкова офіційним представником під час розгляду палатами Федеральних Зборів питання про денонсацію РФ Договору про відкрите небо.

Як підкреслює Інтерфакс-Україна, згідно з пояснювальною запискою до документа, договір вноситься на денонсацію у зв'язку з виходом з нього США "під надуманим приводом", що поставило під загрозу безпеку Росії.

"22 листопада 2020 року США під надуманим приводом вийшли з Договору, що суттєво порушило баланс інтересів держав-учасників Договору, досягнутий під час його укладання. Отже, було завдано серйозної шкоди дотриманню договору і його значущості в зміцненні довіри і транспарентності, виникла загроза національній безпеці Російської Федерації", - йдеться в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вихід Росії з Договору про відкрите небо знищує європейську архітектуру безпеки, - МЗС України

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Та не будет большой войны, у них все активы за бугром и дети там же, скорее плешивому дадут канделябром по голове Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу - Цензор.НЕТ 9666
показати весь коментар
11.05.2021 09:51
+9
подкармливали обезьян окорочками на свою голову....
показати весь коментар
11.05.2021 09:54
+8
Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу - Цензор.НЕТ 472
показати весь коментар
11.05.2021 09:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До чого ми рухаємось...
Ще дійсно буде велика війна.
показати весь коментар
11.05.2021 09:48 Відповісти
Та не будет большой войны, у них все активы за бугром и дети там же, скорее плешивому дадут канделябром по голове Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу - Цензор.НЕТ 9666
показати весь коментар
11.05.2021 09:51 Відповісти
У тому то й справа, що Ху-ло воює зі штатами на території України, убиваючи українців - це така шиза у аборигенів волго-окського межиріччя. Їм треба винищити потомків русичів, щоб зайняти їх місце - своє угро-фінське походження вони чомусь ігнорують.
показати весь коментар
11.05.2021 09:56 Відповісти
У аборигена вовы путина мама этническая еврейка.
показати весь коментар
11.05.2021 12:04 Відповісти
Хотят лі руССкіє войньі? Хотят!
показати весь коментар
11.05.2021 09:52 Відповісти
Если были заградотряды НКВД, то не очень хотят.
показати весь коментар
11.05.2021 12:05 Відповісти
перед встечей с Байденом "ставки" подымает"...- блефует плешивая кацапо- мразь...
показати весь коментар
11.05.2021 09:58 Відповісти
Со стягиванием войск уже поднял. Только вышло пшиком. Теперь пшикать станет у кацапов традицией.
показати весь коментар
11.05.2021 10:34 Відповісти
Щоб не було війни, потрібно просто, щоб західні європейські країни заборонили кацапським літакам літати через свій повітряний простір, а кораблям - ходити у своїх територіальних водах і заходити у порти цих країн. Я впевнений, що в такому випадку пуцин швидко зустрінеться зі своєю табакеркою. 😊
показати весь коментар
11.05.2021 10:00 Відповісти
Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу - Цензор.НЕТ 472
показати весь коментар
11.05.2021 09:49 Відповісти
Это ему Путлер подсказал. Сам он до такого не мог додуматься.
показати весь коментар
11.05.2021 10:07 Відповісти
Слово "додуматься" не пишется в отношении потерпевшего вiслюка. Нечем.
показати весь коментар
11.05.2021 10:35 Відповісти
Циба в будку суки...
показати весь коментар
11.05.2021 09:52 Відповісти
подкармливали обезьян окорочками на свою голову....
показати весь коментар
11.05.2021 09:54 Відповісти
Під час дії цього договору натівські літаки-розвідники при попередній декларації у визначені дати мають право безперешкодно літати над касапією. Вони так і роблять. Заодно моніторять окуповані території України.
показати весь коментар
11.05.2021 09:55 Відповісти
Тепер у повітряний простір кацапії вони заходити не будуть. Бо не дуже й потрібно. 😊 Рівень технічних засобів дозволяє проводити моніторинг без заходу у кацапський повітряний простір. 😊
показати весь коментар
11.05.2021 10:03 Відповісти
Эти допотопные трактора, что ездят по небу без глушителей и катализаторов, под названием ту-95, американцам по ночам спать мешают.
показати весь коментар
11.05.2021 10:57 Відповісти
ближайщее обозримое будущее для Северных Рабских Вымиратов:
- "Железный занавес",
- "Самоконсервация и Мумификация режима",
- "для россиянцев: меньше жратвы и больше пропаганды",
- "Ветеринарные паспорта для россиян при выезде за границу",
- "38 паралель",
- "Вечное проклятье для Лунандона и Даунбасса жить в серой зоне русскавага мира",
- фраза "что б ты жил в русскам мире", обозначает проклятье",
показати весь коментар
11.05.2021 10:01 Відповісти
Снова будут сбивать пассажирские лайнеры пролетающие близко к границам Московии.
показати весь коментар
11.05.2021 10:05 Відповісти
Канонические границы московии, которые, в том числе, признаёт и Пентархия, не выходят за границы мокшанских болот.
показати весь коментар
11.05.2021 10:37 Відповісти
В эпоху спутников и беспилотников типа Глобал Хоук уже не нужен.
Выход с договора имеет больше выгод для США. Они мониторят Крым и европейскую территорию ********** каждую неделю. А паРаша свои беспилотники к США направлять не в состоянии, руки коротки.
показати весь коментар
11.05.2021 10:11 Відповісти
Какие беспилотники кацапстан может направить к США? Робота Фёдора?
показати весь коментар
11.05.2021 10:31 Відповісти
ну внес, так внес... это его, пуйла дело. Меня больше волнует, что мы внесли на денонсацию с кацапстаном? из обосранного снг еще много документов осталось??
показати весь коментар
11.05.2021 10:11 Відповісти
В одной из Долин пустыни Невада,стоят на приколе истребители США разных поколений...кажуть шо 100 000 самолетов,ставь аккумулятир и вперед... Путін вніс до Держдуми законопроєкт стосовно денонсації Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 4491На РАБссии столько даже говна нет....
показати весь коментар
11.05.2021 10:13 Відповісти
В 1998 году США вывели из эскплуатации знаменитый SR-71,побивших много Мировых рекордов и вошедший в Книгу рекордов Гиннеесса...В 60-70 е годы эта машинка заставила обосраться СССр по полному тарифу... Путін вніс до Держдуми законопроєкт стосовно денонсації Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 1384
показати весь коментар
11.05.2021 10:23 Відповісти
Поскольку США не обладали месторождениями титановых руд, ЦРУ разработало схему с участием сети подставных фирм, через которые закупало титан для постройки SR-71 в СССР
показати весь коментар
11.05.2021 10:32 Відповісти
И все предложения в прошедшем времени.
показати весь коментар
11.05.2021 10:36 Відповісти
Вместо SR-71 сегодня трудятся американские спутники.

Так что вован может вносить что угодно - он никому не мешает.
А вот вынесут первым скорее всего его самого - российскому крупному бизнесу вся эта ккуйня ни к чему.
показати весь коментар
11.05.2021 12:10 Відповісти
Именно.
показати весь коментар
11.05.2021 12:12 Відповісти
Помню их, в ту пору тянул лямку на дальнем востоке в ПВО. Большими шагами махала машина на мониторе радара!
показати весь коментар
11.05.2021 11:02 Відповісти
гуд гуд вольдемар, нужно больше самоизоляции, чтобы на тебя как в зоопарке показывали, а еще лучше окончательно в клетку закрыли
показати весь коментар
11.05.2021 10:28 Відповісти
Какие "национальные интересы" могут быть в эрефии, если она не "национальное" государство. Русские - это страшная смесь разных народов и племен, а составляюшие части эрефии - кто угодно, только не славяне, да и сами россияне - не славяне, а венигрет... Вот вам и "национальные" интересы, как сказал начальник этого "бумажного тигра"....
показати весь коментар
11.05.2021 10:59 Відповісти
В кремле сидит одна конкретная нация.
показати весь коментар
11.05.2021 12:11 Відповісти
 
 