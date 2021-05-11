Ткаченко про штрафи за порушення "мовного закону": Варто було б почати з посадових осіб, а не зі сфери обслуговування
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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, коментуючи чинний закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", висловив думку, що передбачені цим законом штрафи за невикористання української мови в сфері обслуговування варто було б спочатку запровадити для чиновників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.
"У цьому законі про українську мову є штрафи, з приводу яких точиться дискусія, чи можна накладати штрафи на сервіс, на публічний сервіс – у магазинах, кафе. Я запропонував і маю прихильників у Верховній Раді, які кажуть: започаткуймо спочатку штрафи для чиновників, для депутатів усіх рівнів, для депутатів Верховної Ради, для міністрів, "губернаторів", всіх інших чиновників", – сказав він.
"Я думаю, що населення це сприйме дуже добре. Тому що якщо всі ті, хто ухвалює закони, покажуть приклад, тоді вже можна переходити до якихось історій, пов’язаних зі штрафами у місцях побутового обслуговування. Я не проти", – сказав міністр.
"І у побуті мені приємно, коли я тепер дзвоню замовити якусь їжу у ресторан, мені завжди відповідають українською мовою. Це приємно", – додав Ткаченко.
Іще до приходу на нинішню міністерську посаду 2020 року Олександр Ткаченко, на той час народний депутат (фракція "Слуга народу") і голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, не раз заявляв про потребу перегляду "мовного закону". Одним із моментів, які він тоді прагнув переглянути, були саме штрафи за невикористання української мови у сфері послуг.
Активісти різко критикували такі спроби Ткаченка та інших депутатів від "Слуги народу", спрямовані на послаблення норм "мовного закону".
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ЗІ ВСІХ.
Законопроєкт про медіа можуть винести на голосування у Верховній Раді в середині або в кінці травня. Про це заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко. "Я сподіваюся, що, можливо, в середині, можливо, в кінці. Принаймні, ми ставимо собі це за мету", - сказав він.За словами міністра, діалог з представниками медіаспільноти щодо законопроєкту про медіа "зіграв поганий жарт". "За цей час, поки обговорюється закон про ЗМІ, він вже трохи відстає від реалій", - сказав Ткаченко.
Він вважає, що "закон вже перезрів, його потрібно доопрацювати якомога швидше, вносити до Верховної Ради, тому що він створює рівні права для всіх гравців на медіаринку".
"І нарешті всі дискусії зводяться до того, що не треба нас регулювати взагалі. Такого вже не буде. Тому що світ не стоїть на місці. І така регуляція існує в Європі, і така регуляція починається в Америці. Тому, вибачте, будемо рухатися разом з цивілізованим світом, не таким, як така регуляція, як ми бачимо зараз відбувається в Росії, коли шановне видання, типу "Медуза", оголошують іноземним агентом. Це зовсім іншого роду регуляція. Цивілізована європейська і за європейськими стандартами ", - сказав міністр.
Як відомо, 28 грудня 2019 року 10 "слуг народу" і один представник групи "За майбутнє" подали до Верховної Ради законопроєкт 2693 про медіа. Зокрема, від "слуг" екскерівник каналу "1+1", що належить олігархові Ігорю Коломойському, а нині глава комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Нагадаємо, що журналістські і медійні організації, засоби масової інформації і блогери виступають проти ухвалення законопроекту №2693 "Про медіа", який порушує право на свободу слова, гарантоване Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основних свобод.
Як повідомляв 5.UA, раніше Княжицький прокоментував законопроєкт про медіа, який розробляється в Верховній Раді і викликає занепокоєння через наявність низки елементів цензури.
"Питання в тому, що хоче держава. Якщо держава хоче себе убезпечити від російських впливів, від впливів країни-агресора - безумовно, закон для цього потрібен і це треба робити. Якщо держава хоче використати закон, щоби обмежити свободу слова і отримати монополію влади, то цього в жодний спосіб допускати не можна", - сказав Княжицький.
Хто ж їх каратиме? вони ж пам'ятники...
А сфера обслуговування це саме те, з чим стикається більшість щоденно. Я інструмент дерусіфікації дуже дієвий спосіб, що підтверджує проросійська нечість яка палає як ніколи...