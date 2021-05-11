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Степанов про симптоми індійського штаму коронавірусу: Він агресивніший, ніж південно-африканський і британський варіанти

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Степанов про симптоми індійського штаму коронавірусу: Він агресивніший, ніж південно-африканський і британський варіанти

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав симптоми нового штаму коронавірусу, зафіксованого в Індії. Цей різновид COVID більш агресивний, ніж штами з ПАР та Великої Британії.

Про це Степанов заявив під час брифінгу у вівторок, 11 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Світом поширюється новий штам коронавірусу. Він агресивніший, ніж південно-африканський і британський штами. Він виражений надважкою клінічною картиною, з ураженням не тільки органів дихання, але і шлунково-кишкового тракту і нирок. У пацієнтів спостерігається важка інтоксикація організму. За повідомленням індійських ЗМІ, також фіксуються випадки критичних уражень слизової носа і горла", - заявив Степанов.

За його словами, цей штам вірусу вже "підбирається до України" і зафіксований у Польщі, Румунії та низці інших країн Європи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Індійський" штам коронавірусу отримав статус "варіант, що викликає стурбованість", - ВООЗ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Закрывайте границы, дебильё трускавцовое.
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11.05.2021 10:07
+1
Грош-цена всей этой вакцинации и европаспортам вакцинации. Зараза мутирует быстрее.
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11.05.2021 09:58
+1
Профессор околовсяческих наук.....
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11.05.2021 10:04
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Куртка надоела?
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11.05.2021 09:58 Відповісти
Грош-цена всей этой вакцинации и европаспортам вакцинации. Зараза мутирует быстрее.
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11.05.2021 09:58 Відповісти
Профессор околовсяческих наук.....
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11.05.2021 10:04 Відповісти
А давай еще меньше вакцинировать...может тогда вирус не пройдет...а??
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11.05.2021 10:06 Відповісти
Лучше подумать над этим.
May 10 (GMT)
Updates

65 new cases and 1 new death in Israel [source]
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11.05.2021 13:51 Відповісти
Закрывайте границы, дебильё трускавцовое.
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11.05.2021 10:07 Відповісти
стіпашка знає толк в курточках і відкатах.
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11.05.2021 10:08 Відповісти
Поэтому дети в школах (в том числе МОН насильно загоняет в школы тех, кто якобы на домашнем обучении - "для проведения контрольных"), родители на отдыхе в Доминиканах (границы не перекрываем)... и дружно молимся великому Авосю.
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11.05.2021 10:15 Відповісти
Вот прям все в поголовно в Доминиканах?😁
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11.05.2021 12:53 Відповісти
В мире под 200 государств, штаммов степанову на девять жизней хватит
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11.05.2021 10:50 Відповісти
Чому степашка ще про український штам не говорить? Степашка може придумати самий заразний - штам, який вбиває з віддалі 100 км наповал!
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11.05.2021 11:28 Відповісти
ну индийский в свободной єволюции, остальньіе приуськують.
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11.05.2021 12:20 Відповісти
 
 