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Пов'язані з COVID-19 карантинні обмеження призводять до зростання випадків ожиріння у дітей, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Пов'язані з COVID-19 карантинні обмеження призводять до зростання випадків ожиріння у дітей, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попереджає, що багатомісячні обмеження, пов'язані з COVID-19, призводять до зростання випадків ожиріння серед дітей, що може мати довгострокові наслідки для здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.

У звіті, опублікованому 11 травня, регіональне європейське бюро ВООЗ виявило, що закриття шкіл та обмеження активності можуть мати негативні наслідки для харчування та фізичного стану дітей.

"COVID-19 потенційно може посилити одну з найбільш тривожних тенденцій у європейському регіоні – ожиріння серед дітей", - сказав Ганс Клуґе, регіональний директор ВООЗ по Європі.

Ожиріння та надмірна вага пов’язані з більш серйозними симптомами в разі захворювання на COVID-19, а також серцево-судинними захворюваннями, діабетом та раком.

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Дослідження показало, що майже третина дітей віком від 6 до 9 років мали надлишкову вагу. Опитування було проведене в 36 країнах регіону.

Численні дослідження у США та Європі виявили, що багатомісячні обмеження призвели до збільшення ваги і серед дорослих, що викликає нові проблеми зі здоров’ям. Нині багато європейських країн починають послаблювати пов’язані з пандемією обмеження – на тлі скорочення числа хворих та все масовішою вакцинацією.

Автор: Анастасія Потіха
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Та да, трохі є
Связанные с COVID-19 карантинные ограничения приводят к росту случаев ожирения у детей, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2
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11.05.2021 10:11 Відповісти
Господи, да разгоните наконец разжиревшую на проплаченной брехне ВОЗ.
Любой врач знает, что ожирение является нарушением обмена веществ из-за употребления тех или иных химикатов (аллергенов), а не результатом сидения. Ожирение и потолстение - это абсолютно разные медицинские термины. Но плебсу можно втирать туфту.
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11.05.2021 10:13 Відповісти
Связанные с COVID-19 карантинные ограничения приводят к росту случаев ожирения у детей, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 4384
Лайфхак вам. Не благодарите
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11.05.2021 10:14 Відповісти
Это ФОПы жируют на 8 тыс подачки. Пов'язані з COVID-19 карантинні обмеження призводять до зростання випадків ожиріння у дітей, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8890
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11.05.2021 10:42 Відповісти
Пускай бегают.
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11.05.2021 11:14 Відповісти
По пульту в руці і тупому виразу обличчя зрозуміло, що на г+г 95квартал черговим гівном кормить.
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11.05.2021 21:32 Відповісти
 
 