УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15862 відвідувача онлайн
Новини Політика України
12 607 52
мажори (92) бешкет (574) Закревська Євгенія (96) ДБР (2563) Тарасюк Анатолій (3)

"Не Печерським судом єдиним": скандальна дочка судді Константінової також є донькою голови управління ДБР у справах Майдану Тарасюка, - адвокатка Закревська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дочка судді Печерського суду Крістіни Константінової Настя, яка в образливій формі відгукнулася про українців і в нецензурній формі закликала їх змиритися з російською окупацією Криму, також є дочкою нинішнього керівника управління ДБР у справах Майдану Анатолія Тарасюка.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написала адвокатка Євгенія Закревська, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо б хтось хотів придумати якийсь дикий компромат на всю цю сантабарбару - наврядчи б вийшло так креативно і водночас брутально, як це робить саме життя... Руками дійових осіб... швидка карма". "Сепаратистські заяви пролунали із вуст доньки експрацівника СБУ і теперішнього керівника управління у справах Майдану Анатолія Тарасюка. Так що не Печерським судом єдиним... Хоча насправді нечасто життя прям аж так яскраво ілюструє обґрунтованість твоєї заяви про відвід, що боляче дивитись і хочеться це розбачити", - заявила вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Крим вже не наш. Змиріться з цим, бл#дь! Про#бали! Вгамуйтеся, бидло українське", - донька судді Печерського суду Константинової. ВIДЕО

"Для призначення Тарасюка на цю посади скасували конкурс, в фінал якого пройшли реально сильні кандидати. Адвокатська дорадча група намагалась цьому протидіяти. Писали заяви. Робили відкриті звернення. Домоглись, власне, трансляції конкурсу "даби дурь кожного було видно". І в фінал пройшли найсильніші кандидати... Але кому там потрібні були сильні кандидати... Результати конкурсу все одно скасували, "просто так". І провели новий конкурс із заздалегідь визначеним переможцем. Власне - Анатолієм Тарасюком. От тут трошки його відповідей на питання комісії. Дочка явно яскравіша і щиріша", - резюмувала адвокатка.

Не Печерським судом єдиним: скандальна дочка судді Константінової також є донькою голови управління ДБР у справах Майдану Тарасюка, - адвокатка Закревська 01
Не Печерським судом єдиним: скандальна дочка судді Константінової також є донькою голови управління ДБР у справах Майдану Тарасюка, - адвокатка Закревська 02
Не Печерським судом єдиним: скандальна дочка судді Константінової також є донькою голови управління ДБР у справах Майдану Тарасюка, - адвокатка Закревська 03

Нагадаємо, що 7 травня Анастасія Константінова в образливій формі відгукнулася про українців і з використанням нецензурної лексики закликала їх змиритися з російською окупацією Криму. В опублікованому 8 травня відео вона вибачилася і заявила, що нібито не була поінформована про політичну позицію російського артиста Басти.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+29
Просто позор какой то - делами майдана занимается какой то ватный черт коррумпированный с головой ...
показати весь коментар
11.05.2021 10:17
+28
гидрант
показати весь коментар
11.05.2021 10:17
+25
теперь понятно почему у нас скоро майдановцев будут судить а не беркут! Вова, ты гарант или не гарант?
показати весь коментар
11.05.2021 10:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
теперь понятно почему у нас скоро майдановцев будут судить а не беркут! Вова, ты гарант или не гарант?
показати весь коментар
11.05.2021 10:16 Відповісти
гидрант
показати весь коментар
11.05.2021 10:17 Відповісти
бывший высокопоставленный сотрудник МВД Украины при овоще прохфессоре мусарок короче....
показати весь коментар
11.05.2021 11:10 Відповісти
шо це таке??
показати весь коментар
11.05.2021 12:04 Відповісти
73/43%зебіл DG 21be52f2 - а чому ти дивуєшся? Ви ж так всі скопом наголосували два роки тому. А ми попереджали...
показати весь коментар
11.05.2021 10:20 Відповісти
Вова ответит скоро, не переживай! Но сначала твой любимый Пеця должен сказать, что делал его прокурор Юра, что дела майдана за 5 лет не сдвинулись с мертвой точки! как тебе такое, петебот сопливый? Иди уроки делать!
показати весь коментар
11.05.2021 10:29 Відповісти
Нарід ладен собі срати на голову, аби таки діждати халяви...
показати весь коментар
11.05.2021 10:55 Відповісти
Ну теперь после того как ты обозвал три четверти страны зебилами и намекнул, что и через два и через пять лет прощения им не будет, то этим конечно додал популярности сыньоносому гэтьману. За такие "услуги" своих троллей, я б на месте Петра Ликсеича каждый день угощал вас вожжами на конюшне фабрики Карла Маркса
показати весь коментар
11.05.2021 10:31 Відповісти
Муся, кто виноват, что "3/4 страны" повелось на разводняк с Голобородькой? Порошенко, наверное?
показати весь коментар
11.05.2021 10:47 Відповісти
именно так. как и вина того, что Овощ пришел к власти, лежит целиком на Ющенко. это ж как надо бессовестно воровать и врать, чтобы нарид выбрал первого попавшегося клована, лишь бы не барыгу?
показати весь коментар
11.05.2021 12:50 Відповісти
Очень глубокомысленно
показати весь коментар
11.05.2021 13:17 Відповісти
...додал популярности сыньоносому гэтьману. ©
- Тато, а чому у нашого гундосого гетьмана ніс синій?
- То у нього від кокаїну, синку!

"Не Печерським судом єдиним": скандальна дочка судді Константінової також є донькою голови управління ДБР у справах Майдану Тарасюка, - адвокатка Закревська - Цензор.НЕТ 3486
показати весь коментар
11.05.2021 15:22 Відповісти
Він гарант беркутівців. Він не був на Майдані, а його візитна карточна - антимайдан. Пам'ятаєте ********* палочки? Він не був на війні, він звичайний уклоніст і дизертир і дуже ненавидить тих, хто захищав Україну. Його стихія малоросія. Весь його продукт на їх мові і ні одного на українській. Цим все сказано. А його оточення - відверті вороги України. Вустами доці керівника ДБР і сідді українського суда розповіла хто такі українці. Вони ******* парашію.
показати весь коментар
11.05.2021 10:54 Відповісти
натягатель вант
показати весь коментар
11.05.2021 11:43 Відповісти
скоро просто почнуть когось вішать
показати весь коментар
11.05.2021 15:08 Відповісти
Просто позор какой то - делами майдана занимается какой то ватный черт коррумпированный с головой ...
показати весь коментар
11.05.2021 10:17 Відповісти
Колись..,дуже давно,ще при Кривавому був проти старлея Лінча(бо не душелюб),таки виходьте з тіні полковнику.
показати весь коментар
11.05.2021 10:21 Відповісти
Вот это и есть истинное отношение Зеленского к Майдану и Украине в целом. Вопреки всем законам и правилам ставит на руководящие посты откровенных украинофобов и врагов этой страны. Он делает то же самое, что в свое время Янукович.
показати весь коментар
11.05.2021 10:21 Відповісти
Зеля делает это на 7-й год войны, цинично наплевав на тысячи убитых кацапами украинцев. Он даже хуже Овоща..
показати весь коментар
11.05.2021 10:32 Відповісти
Это фактическое отношение к Украине не столько Зеленского, который является, как и его предшественник. клятвопреступником, сколько его патрона Коломойского. Ну, а если смотреть шире, то это все одна и та же самая синагога при власти. Это смертельный враг Украины.
показати весь коментар
11.05.2021 11:05 Відповісти
КАКИХ НИЧТОЖЕСТВ ПЛОДЯТ !
показати весь коментар
11.05.2021 10:23 Відповісти
Знак "качіства" прямо на лиці...
показати весь коментар
11.05.2021 10:57 Відповісти
Сімейство ватніх виродків, які пресують майданівців.
показати весь коментар
11.05.2021 10:26 Відповісти
Это рабочая династия
показати весь коментар
11.05.2021 10:33 Відповісти
дааа... одна часть лица этой прЫнцессы действительно рабочая..))
показати весь коментар
11.05.2021 10:35 Відповісти
То трудолюбивая дытынка практику на пасеке проходила. Бджолы покусали
показати весь коментар
11.05.2021 10:38 Відповісти
это были неправильные бджолы, по этому в голове у дытыны неправильный мёд))
показати весь коментар
11.05.2021 10:40 Відповісти
Більшість суддів/прокурорів/ментів саме такі.
І це не при Зе почалося і при По не змінилося.
І наш терплячий народ цим не дуже переймається.
показати весь коментар
11.05.2021 17:52 Відповісти
Дочь озвучила то что обсуждают в семейном кругу.
При Зе Тарасюк далеко пойдет.
показати весь коментар
11.05.2021 10:33 Відповісти
даже не сомневаюсь...скоро и сама будет приговоры в суде выносить....достойная смена растёт
показати весь коментар
11.05.2021 10:41 Відповісти
что тут особенного.. обычная тупоголовая овца, родители золотой айфон купили, а почитать какую то книгу мозгов нет. Этой курице какой то рэпер (вообще левый) дороже Крыма и своих земляков...
показати весь коментар
11.05.2021 10:35 Відповісти
Ничего странного, что ЭТО нАСТЬО таким выродком родилось. От колоды и осинки не родятся апельсинки! Ее б за эти силиконовые губы да на мощные рыбачьи крючки и айда по Днепру ума-разума набираться! Знатная была бы Русалка, голубых кровей!
показати весь коментар
11.05.2021 10:39 Відповісти
Не могу понять: пишут про Настю, а в декларации судьи дочку зовут Милана ???
В чём прикол ???
показати весь коментар
11.05.2021 10:41 Відповісти
две дочки у этих кровопиец Константиновых, Настя и Милана
показати весь коментар
11.05.2021 10:47 Відповісти
Дійсно, в останній декларації судді Константінової (за минулий 2020 рік, подана у березні цього року) членами сім'ї вказано лише сина Матвія та доньку Мілану. А от у попередніх деклараціях (наприклад, за 2017 рік - тут) фігурувала і Настя. Може, ватяна мама останнім часом придбала для ватяної доньки квартиру, куди й переїхала 20-річна мукла Настя.
показати весь коментар
11.05.2021 15:12 Відповісти
Страна терпил если такие про...ры рулят ничё нам простым не светит
показати весь коментар
11.05.2021 11:13 Відповісти
мне насрать на тп. вопрос шире должен стоять. после стольких зашкваров (опять я не про тп) о нормальных выборах президента через пару лет можно забыть. довибори на франківщині тому підтвердження. зеленая кремлевская мразь знает что ее ждет. надо быть ко всему готовым.
показати весь коментар
11.05.2021 11:21 Відповісти
ВОНА ЗДУРІ ОЗВУЧИЛА ПОГЛЯДИ БАТЬКІВ . ОТРМАЛА ВІД НИХ ПЕНДЕЛЄЙ ТА ЗАЧИТАЛА ТЕ " ВИБАЧЕННЯ " , ЯКЕ ВОНИ ЇЙ НАПИСАЛИ .
показати весь коментар
11.05.2021 11:35 Відповісти
По идее ддети озвучивают по глупости семейние разговори, на..уй всех вигнать лишить гражданства и депортировать, с запретом вьезда пожизненно!!!!!
показати весь коментар
11.05.2021 12:41 Відповісти
КУНСТКАМЕРА
показати весь коментар
11.05.2021 14:07 Відповісти
Зрозуміло. Там зміїне кубло, погляди якого на Україну та українців так необачно "спалила" мала мукла.
показати весь коментар
11.05.2021 14:49 Відповісти
Нужен нулевой вариант для судебной системы в Украине.Всё предыдущее шобло должно быть одномоментно уволено и назначить новые кадры с проверкой до седьмого колена "Не Печерським судом єдиним": скандальна дочка судді Константінової також є донькою голови управління ДБР у справах Майдану Тарасюка, - адвокатка Закревська - Цензор.НЕТ 4242
показати весь коментар
11.05.2021 14:53 Відповісти
"Я близько 30 років вже прослужив в СБУ. Я маю достатній досвід, фахову освіту, керівний стаж. Я патріотично налаштований", - заявив Тарасюк (10.11.2020)
Патріотично налаштований? Тепер ми в курсі.
показати весь коментар
11.05.2021 15:39 Відповісти
Каста
... На днях обрали пані до Вищої ради правосуддя. Звати пані Інна Плахтій. А її батька звати Борис Плахтій. Він відомий тим, що вже у 1987-му році роках винес останній смертний вирок бійцю УПА - Івану Гончаруку, незважаючи на те, що той вже був заарештований у 1946-му та відбув термін на Колимі.

Так КДБ відзначило річницю революції. З 2006-го року пан Борис на пенсії. Його довічне утримання лягло на плечі нас, українських платників податків. Нещодавно йому здалося, що ми йому недостатньо вдячні, тож він через суд збільшил розмір пенсії та наразі отримує 202 895 гривень на місяць.

Інна - не єдина його донька. Є ще Наталія Плахтій, працює суддею Волинського окружного адміністративного суду. А ще в Інни є донька, Катерина Троць, що працює працює керівником служби інспекторів тієї самої Вищої ради правосуддя. Сімейний підряд.

А нещодавно по мережі пробігло відео, де істота з губами, схожими на розплющених хробаків, розповідає, як їй соромно за Україну, яка не пустила співака ротом Басту. І що Україна про***ла Крим, який вже не повернеться.

Питання: в якому суді працюватиме істота, якщо вона навчається на третьому курсі юридичного, а і її мати, Крістіна Константінова, і її співмешканець, Віктор Кицюк - судді Печерського райсуду Києва? Якщо у когось добра пам'ять - так, це той самий Кицюк, що під час Майдану штампував вироки автомайданівцям. Втім, сама Константінова теж таке робила.

Ну от чого ви усіх суддів одним миром мажете? - скажуть мені. - Усі люди різні! От був один суддя, що навіть в ДАП снайпером був!

Так, був, пан Мамалуй. А після ДАПу був ще один показовий епізод. Пригадуєте, у 2017-му році був такий випадок - певна пані припаркувала авто з порушеннями, а коли копи зробили зауваження, відмовилася ані перепарковуватися, ані показати документи на вимогу поліцейських, що під'їхали. Ну, копи виявилися не шуганими, наділи на неї наручники, а це була суддя Солом'янського районного суду Вікторія Кицюк.

Здавалося б, ситуація очевидна. Але ні. За Кицюк вступилися усі судді, включно по Раду суддів, яка на своїй сторінці просто перебрехала обставини, незважаючи на вже опубліковане відео (начебто суддя не була в машині, а лише до неї підходила, а копи наскочили та схопили, не давши навіть можливості показати документи). І так, активно вступився за пані Кицюк пан Мамалуй. Хай би як кепсько це не виглядало, але є така штука - професійна солідарність.

І так, бонус для уважних. Ви вгадали, оця Вікторія Кицюк - це колишня дружина Віктора Кицюка з початку цього тексту.

А нинішня його співмешканка - це мати тієї дівчинки Губи-Хробаки, яка сумує за Бастою. А ще в Печерському судді працює його рідна сестра, Людмила Кицюк.

Оце співпадіння, еге ж?

Та не співпадіння це, а каста.

Одна відносно невелика, б-ська каста. Де всі всіх знають. Де всі з усіма переспали. Де скоро серйозно встане проблема інбридингу, бо занадто багато близьких родичів буде у шлюбних стосунках, як у королів середньовіччя. Де судді, що судили бандерівців, видають доньок за суддів, що судили майданівців, і на момент шлюбу вже чудово уявляють, в яких судах працюватимуть їхні ще не народжені діти. Де ворон ворону око ніколи не виклює, а Вовк Вовка завжди прикриє.

І ця система ніколи не очиститься зсередини.

Victor Tregubov
показати весь коментар
11.05.2021 18:50 Відповісти
Каста
... істота з губами, схожими на розплющених хробаків, розповідає... що Україна про***ла Крим, який вже не повернеться.

Питання: в якому суді працюватиме істота, якщо вона навчається на третьому курсі юридичного, а і її мати, Крістіна Константінова, і її співмешканець, Віктор Кицюк - судді Печерського райсуду Києва? Якщо у когось добра пам'ять - так, це той самий Кицюк, що під час Майдану штампував вироки автомайданівцям. Втім, сама Константінова теж таке робила.
показати весь коментар
11.05.2021 18:57 Відповісти
 
 