"Не Печерським судом єдиним": скандальна дочка судді Константінової також є донькою голови управління ДБР у справах Майдану Тарасюка, - адвокатка Закревська
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Дочка судді Печерського суду Крістіни Константінової Настя, яка в образливій формі відгукнулася про українців і в нецензурній формі закликала їх змиритися з російською окупацією Криму, також є дочкою нинішнього керівника управління ДБР у справах Майдану Анатолія Тарасюка.
Про це на своїй сторінці у фейсбуку написала адвокатка Євгенія Закревська, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо б хтось хотів придумати якийсь дикий компромат на всю цю сантабарбару - наврядчи б вийшло так креативно і водночас брутально, як це робить саме життя... Руками дійових осіб... швидка карма". "Сепаратистські заяви пролунали із вуст доньки експрацівника СБУ і теперішнього керівника управління у справах Майдану Анатолія Тарасюка. Так що не Печерським судом єдиним... Хоча насправді нечасто життя прям аж так яскраво ілюструє обґрунтованість твоєї заяви про відвід, що боляче дивитись і хочеться це розбачити", - заявила вона.
"Для призначення Тарасюка на цю посади скасували конкурс, в фінал якого пройшли реально сильні кандидати. Адвокатська дорадча група намагалась цьому протидіяти. Писали заяви. Робили відкриті звернення. Домоглись, власне, трансляції конкурсу "даби дурь кожного було видно". І в фінал пройшли найсильніші кандидати... Але кому там потрібні були сильні кандидати... Результати конкурсу все одно скасували, "просто так". І провели новий конкурс із заздалегідь визначеним переможцем. Власне - Анатолієм Тарасюком. От тут трошки його відповідей на питання комісії. Дочка явно яскравіша і щиріша", - резюмувала адвокатка.
Нагадаємо, що 7 травня Анастасія Константінова в образливій формі відгукнулася про українців і з використанням нецензурної лексики закликала їх змиритися з російською окупацією Криму. В опублікованому 8 травня відео вона вибачилася і заявила, що нібито не була поінформована про політичну позицію російського артиста Басти.
Будь ласка, зачекайте...
Очень глубокомысленно
- Тато, а чому у нашого гундосого гетьмана ніс синій?
- То у нього від кокаїну, синку!
І це не при Зе почалося і при По не змінилося.
І наш терплячий народ цим не дуже переймається.
При Зе Тарасюк далеко пойдет.
В чём прикол ???
Патріотично налаштований? Тепер ми в курсі.
... На днях обрали пані до Вищої ради правосуддя. Звати пані Інна Плахтій. А її батька звати Борис Плахтій. Він відомий тим, що вже у 1987-му році роках винес останній смертний вирок бійцю УПА - Івану Гончаруку, незважаючи на те, що той вже був заарештований у 1946-му та відбув термін на Колимі.
Так КДБ відзначило річницю революції. З 2006-го року пан Борис на пенсії. Його довічне утримання лягло на плечі нас, українських платників податків. Нещодавно йому здалося, що ми йому недостатньо вдячні, тож він через суд збільшил розмір пенсії та наразі отримує 202 895 гривень на місяць.
Інна - не єдина його донька. Є ще Наталія Плахтій, працює суддею Волинського окружного адміністративного суду. А ще в Інни є донька, Катерина Троць, що працює працює керівником служби інспекторів тієї самої Вищої ради правосуддя. Сімейний підряд.
А нещодавно по мережі пробігло відео, де істота з губами, схожими на розплющених хробаків, розповідає, як їй соромно за Україну, яка не пустила співака ротом Басту. І що Україна про***ла Крим, який вже не повернеться.
Питання: в якому суді працюватиме істота, якщо вона навчається на третьому курсі юридичного, а і її мати, Крістіна Константінова, і її співмешканець, Віктор Кицюк - судді Печерського райсуду Києва? Якщо у когось добра пам'ять - так, це той самий Кицюк, що під час Майдану штампував вироки автомайданівцям. Втім, сама Константінова теж таке робила.
Ну от чого ви усіх суддів одним миром мажете? - скажуть мені. - Усі люди різні! От був один суддя, що навіть в ДАП снайпером був!
Так, був, пан Мамалуй. А після ДАПу був ще один показовий епізод. Пригадуєте, у 2017-му році був такий випадок - певна пані припаркувала авто з порушеннями, а коли копи зробили зауваження, відмовилася ані перепарковуватися, ані показати документи на вимогу поліцейських, що під'їхали. Ну, копи виявилися не шуганими, наділи на неї наручники, а це була суддя Солом'янського районного суду Вікторія Кицюк.
Здавалося б, ситуація очевидна. Але ні. За Кицюк вступилися усі судді, включно по Раду суддів, яка на своїй сторінці просто перебрехала обставини, незважаючи на вже опубліковане відео (начебто суддя не була в машині, а лише до неї підходила, а копи наскочили та схопили, не давши навіть можливості показати документи). І так, активно вступився за пані Кицюк пан Мамалуй. Хай би як кепсько це не виглядало, але є така штука - професійна солідарність.
І так, бонус для уважних. Ви вгадали, оця Вікторія Кицюк - це колишня дружина Віктора Кицюка з початку цього тексту.
А нинішня його співмешканка - це мати тієї дівчинки Губи-Хробаки, яка сумує за Бастою. А ще в Печерському судді працює його рідна сестра, Людмила Кицюк.
Оце співпадіння, еге ж?
Та не співпадіння це, а каста.
Одна відносно невелика, б-ська каста. Де всі всіх знають. Де всі з усіма переспали. Де скоро серйозно встане проблема інбридингу, бо занадто багато близьких родичів буде у шлюбних стосунках, як у королів середньовіччя. Де судді, що судили бандерівців, видають доньок за суддів, що судили майданівців, і на момент шлюбу вже чудово уявляють, в яких судах працюватимуть їхні ще не народжені діти. Де ворон ворону око ніколи не виклює, а Вовк Вовка завжди прикриє.
І ця система ніколи не очиститься зсередини.
Victor Tregubov
... істота з губами, схожими на розплющених хробаків, розповідає... що Україна про***ла Крим, який вже не повернеться.
Питання: в якому суді працюватиме істота, якщо вона навчається на третьому курсі юридичного, а і її мати, Крістіна Константінова, і її співмешканець, Віктор Кицюк - судді Печерського райсуду Києва? Якщо у когось добра пам'ять - так, це той самий Кицюк, що під час Майдану штампував вироки автомайданівцям. Втім, сама Константінова теж таке робила.