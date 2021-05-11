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Україна готова запровадити будь-яку модель COVID-паспорта для поїздок у ЄС, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна готова запровадити будь-яку модель COVID-паспорта для поїздок у ЄС, - Шмигаль

Уряд України готовий запровадити будь-яку модель паспорта вакцинації проти коронавірусу, яка дозволила б вільно подорожувати до Європи. Зараз Україна "серйозно веде переговори" про уніфікацію COVID-паспорта з Євросоюзом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Ми готові запровадити будь-яку з моделей паспорта вакцинації, яка можлива в Європі, - цифрову з QR-кодом, формалізовану довідку про вакцинацію міжнародного стандарту, яка на сьогодні діє в усьому світі", - заявив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль пояснив, чи зможуть українці, щеплені не схваленими в ЄС вакцинами, їздити в Європу: Почекаймо. Це питання бюрократичних процедур

За словами прем'єра, всі люди, щеплені від COVID, зареєстровані в електронній системі eHealth.

"Тому технологічно це не складно, щоб всім вакцинованим особам видати паспорт вакцинації, який буде затверджений у будь-якій міжнародній формі", - зазначив він.

При цьому Шмигаль не вважає за доцільне вести переговори про відкриття кордонів з окремими країнами.

"Весь світ сьогодні говорить про уніфікацію і про недискримінацію. Неможливо, щоб дві країни домовилися, а всі інші залишилися десь за бортом", - додав прем'єр.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Клоун Шмыга умалчивает, что в ЕС планируют пускать лишь тех, кто вакцинирован препаратами, признанными ЕС. А этих вакцин четыре и их в Украине быдлу не колят. Украина готова ввести любую модель COVID-паспорта для поездок в ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9139 А паны, точнее "слуги" с родней, укололи пфайзер и будут спокойно кататься по миру.
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11.05.2021 10:26
+3
ЗЕлохи, як Зеля зробив вас разом? Просто красота нєопісуємая. Украина готова ввести любую модель COVID-паспорта для поездок в ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 51
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11.05.2021 10:37
+2
_Ублюдок заговаривает зубы бумажкой - что там будет написано. И молчит о главном: уколовшихся шмурдяком в Европу не пустят!
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11.05.2021 10:30
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Поїздки для подорожей мало кого цікавлять. В основному їдуть на заробітки.
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11.05.2021 10:21 Відповісти
Пошоппить-то слугам хочется???)))
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11.05.2021 10:21 Відповісти
Та да! Тому весь Пфайзер собі колять.
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11.05.2021 10:29 Відповісти
Уряд повинен займатись вакцинацією, а не виготовленням картонних аусвійсів. Хоча, про що це я?
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11.05.2021 10:23 Відповісти
короче: вони згодні і тут збрехати. В т.ч. і стосовно вакцин, якими щеплювали.
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11.05.2021 10:24 Відповісти
Клоун Шмыга умалчивает, что в ЕС планируют пускать лишь тех, кто вакцинирован препаратами, признанными ЕС. А этих вакцин четыре и их в Украине быдлу не колят. Украина готова ввести любую модель COVID-паспорта для поездок в ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9139 А паны, точнее "слуги" с родней, укололи пфайзер и будут спокойно кататься по миру.
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11.05.2021 10:26 Відповісти
Конечно любую. "какая разнiца" (с) - всё равно туда писать нечего.
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11.05.2021 10:27 Відповісти
Щоби тільки якнайшвидше. Бо, наприклад, у мене закінчується віза. Щоправда, можна й без неї, коли спливе її термін. Але у такому випадку виникають зайві питання на митному контролі - куди, який готель тощо.
Нехай ворушаться. Ще є час, щоби встигнути.
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11.05.2021 10:29 Відповісти
_Ублюдок заговаривает зубы бумажкой - что там будет написано. И молчит о главном: уколовшихся шмурдяком в Европу не пустят!
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11.05.2021 10:30 Відповісти
А модель FGR-256-43 LYX - зробите, чи слаб? 😁 Що це за модель? А фіг його знає! Шмигаль обіцяє "любую". Правда, не обіцяє "європейськоги зразка". Нюанс відчуваєте? І не кажіть потім, що Шмигаль брехав. 😊
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11.05.2021 10:32 Відповісти
Аферисты уже на шаг впереди
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11.05.2021 10:33 Відповісти
ЗЕлохи, як Зеля зробив вас разом? Просто красота нєопісуємая. Украина готова ввести любую модель COVID-паспорта для поездок в ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 51
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11.05.2021 10:37 Відповісти
На РАБссии стрельба в школе,кажуть шо много жертв...Путлер срочно введи...
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11.05.2021 10:42 Відповісти
Україна готова запровадити будь-яку модель COVID-паспорта для поїздок у ЄС, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8966
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11.05.2021 11:21 Відповісти
А пан Шмигаль не подумав про те, що дозвіл подорожувати тільки тим, у кого є "паспорт вакцинації", і відмова у такому дозволі тим, у кого його немає, - це і є ДИСКРИМІНАЦІЯ ? - Дискримінація за відсутністю свавільно придуманого "паспорта", чи - за запереченням інвазії у власний організм?
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12.05.2021 12:30 Відповісти
 
 