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безробіття (203) Денис Шмигаль (2699)

"Працевлаштовано близько 600 тисяч осіб": Шмигаль заявив про виконання обіцянки створити пів мільйона робочих місць

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Станом на 6 травня 2021 року статус безробітного в Україні мала 401 тисяча осіб. Всього протягом цього карантинного року, згідно з офіційними даними, 1 млн осіб отримали статус безробітного.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Я кожен день маю дані від Служби зайнятості. Станом на 6 травня 2021 року, статус безробітного мала 401 тисяча осіб. Загалом протягом цього карантинного року, згідно з офіційними даними, 1 млн людей отримали статус безробітного. Відповідно було працевлаштовано за цей період 665 тисяч людей", - повідомив Шмигаль.

Він також зазначив, що ще близько 500 тисяч робочих місць вдалося зберегти завдяки підтримці бізнесу, програмі "5-7-9", завдяки програмам підтримки людей - виплати по 8 тисяч гривень, виплати підприємствам на відшкодування двох третин заробітної плати.

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"Крім цього, ще були непрямі важелі економічного впливу, коли ми виділяли кошти, наприклад, на інфраструктурні проекти. За оцінками експертів, більше ніж 50 тисяч робочих місць було створено в галузі дорожнього будівництва. І це також дає свій мультиплікативний ефект.

За нашими розрахунками, ці вкладення в інфраструктуру безпосередньо дали змогу зберегти і створити в сумі близько 160 тисяч робочих місць. Це можна віднести до тих 600 тисяч працевлаштованих – це нові робочі місця. Це так званий непрямий важіль створення робочих місць, коли держава інвестує і розкручує економіку", - підсумував глава Уряду.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, тобто десь на 20% виконано обіцянку про 500 тисяч нових робочих місць, Шмигаль заявив: "Ні. Працевлаштовано близько 600 тисяч осіб. 160 тисяч - це тільки в галузі дорожнього і будівництва в цілому. Це те, що в одній з галузей ми можемо порахувати".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Не мільон, а пару мільонів втратили роботу.
Але цікаво інше: уряд, шимигаль і держстат брешуть, що ними піднято середню зарплату...
Як таке може бути? Не налазить на голову така брехня...
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11.05.2021 10:30
+7
Зе-клоуны перевыполнили план в 2 раза.
Вместо 500 тысяч рабочих мест - один миллион безработных.
Так как борьба с ковидом провалена, впереди новые локдауны и новые тысячи безработных.
В общем, зробили це разом. Зе! Зе! Хуже не будет!
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11.05.2021 10:36
+6
а 500 000 новых рабочих мест????
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11.05.2021 10:28
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а 500 000 новых рабочих мест????
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11.05.2021 10:28 Відповісти
Там же где и з/п 4000 енотов
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11.05.2021 11:02 Відповісти
Не мільон, а пару мільонів втратили роботу.
Але цікаво інше: уряд, шимигаль і держстат брешуть, що ними піднято середню зарплату...
Як таке може бути? Не налазить на голову така брехня...
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11.05.2021 10:30 Відповісти
ещё один локдаун и ещё миллион безработных получите...
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11.05.2021 10:30 Відповісти
ти кому закидуєш, 73/43%зебіл?
Ти шо, відмрвляєшся від відповідальності за цю владу?
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11.05.2021 13:54 Відповісти
да пошёл ты...
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11.05.2021 14:46 Відповісти
Фактично безробітних в рази більше.
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11.05.2021 10:34 Відповісти
Миллион украинцев стали безработными/ Ни за что не отвечать и часто кукарекать-суть "работы" правящего Украиной воровского кодлана Коломойского. Шмыгаль: не повлияло /может быть, - Шмыгаль/ должен быть, - Шмыгаль/ Шмыгаль: "В следующем году".
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11.05.2021 10:35 Відповісти
Зе-клоуны перевыполнили план в 2 раза.
Вместо 500 тысяч рабочих мест - один миллион безработных.
Так как борьба с ковидом провалена, впереди новые локдауны и новые тысячи безработных.
В общем, зробили це разом. Зе! Зе! Хуже не будет!
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11.05.2021 10:36 Відповісти
То це вже настав кінець епохи бідності, чи ще попереду?
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11.05.2021 10:47 Відповісти
Звичайно, тепер настала епоха злиднів.
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11.05.2021 15:50 Відповісти
из них 990000 ушли в "тень"
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11.05.2021 11:08 Відповісти
Для дебіла Шмигаля описую один із способів працевлаштування на власному досвіді: працівниця центра зайнятості попросила мене зробити перереєстрацію в статусі безробітного (типу мені знайшли роботу), я знявся з біржі, а через дві неділі був там знову поновлений (бо щось на тій роботі типу не склалося). Я навіть з крісла не вставав - вона розпечатала всі папіри, я підписав і, вуаля, нове робоче місце створено і я є одним з тих 600 тисяч працевлаштованих. Клоун з своїми зеленими уродами крок за кроком відроджує радянські практики держкерівництва.
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11.05.2021 15:49 Відповісти
Найбільші брехуни за всю історію Незалежної України! 😡
Які робочі місця, де вони???
Директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк заявила, що на одне вільне робоче місце в Україні претендує шість безробітних. "Станом на 7 квітня 2021 року, кількість зареєстрованих в Державній службі зайнятості безробітних становила 429 тисяч осіб… На 1 квітня кількість актуальних вакансій у нашій базі даних складала 77 тисяч одиниць. Таким чином, значним залишається дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили. У середньому по Україні на одне вільне робоче місце претендує 6 безробітних (на 1 квітня 2020 року - 5 осіб)", - сказала Жовтяк в інтерв'ю виданню "Факты".
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11.05.2021 19:10 Відповісти
 
 