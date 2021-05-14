"Працевлаштовано близько 600 тисяч осіб": Шмигаль заявив про виконання обіцянки створити пів мільйона робочих місць
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Станом на 6 травня 2021 року статус безробітного в Україні мала 401 тисяча осіб. Всього протягом цього карантинного року, згідно з офіційними даними, 1 млн осіб отримали статус безробітного.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Я кожен день маю дані від Служби зайнятості. Станом на 6 травня 2021 року, статус безробітного мала 401 тисяча осіб. Загалом протягом цього карантинного року, згідно з офіційними даними, 1 млн людей отримали статус безробітного. Відповідно було працевлаштовано за цей період 665 тисяч людей", - повідомив Шмигаль.
Він також зазначив, що ще близько 500 тисяч робочих місць вдалося зберегти завдяки підтримці бізнесу, програмі "5-7-9", завдяки програмам підтримки людей - виплати по 8 тисяч гривень, виплати підприємствам на відшкодування двох третин заробітної плати.
"Крім цього, ще були непрямі важелі економічного впливу, коли ми виділяли кошти, наприклад, на інфраструктурні проекти. За оцінками експертів, більше ніж 50 тисяч робочих місць було створено в галузі дорожнього будівництва. І це також дає свій мультиплікативний ефект.
За нашими розрахунками, ці вкладення в інфраструктуру безпосередньо дали змогу зберегти і створити в сумі близько 160 тисяч робочих місць. Це можна віднести до тих 600 тисяч працевлаштованих – це нові робочі місця. Це так званий непрямий важіль створення робочих місць, коли держава інвестує і розкручує економіку", - підсумував глава Уряду.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, тобто десь на 20% виконано обіцянку про 500 тисяч нових робочих місць, Шмигаль заявив: "Ні. Працевлаштовано близько 600 тисяч осіб. 160 тисяч - це тільки в галузі дорожнього і будівництва в цілому. Це те, що в одній з галузей ми можемо порахувати".
Будь ласка, зачекайте...
Але цікаво інше: уряд, шимигаль і держстат брешуть, що ними піднято середню зарплату...
Як таке може бути? Не налазить на голову така брехня...
Ти шо, відмрвляєшся від відповідальності за цю владу?
Вместо 500 тысяч рабочих мест - один миллион безработных.
Так как борьба с ковидом провалена, впереди новые локдауны и новые тысячи безработных.
В общем, зробили це разом. Зе! Зе! Хуже не будет!
Які робочі місця, де вони???
Директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк заявила, що на одне вільне робоче місце в Україні претендує шість безробітних. "Станом на 7 квітня 2021 року, кількість зареєстрованих в Державній службі зайнятості безробітних становила 429 тисяч осіб… На 1 квітня кількість актуальних вакансій у нашій базі даних складала 77 тисяч одиниць. Таким чином, значним залишається дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили. У середньому по Україні на одне вільне робоче місце претендує 6 безробітних (на 1 квітня 2020 року - 5 осіб)", - сказала Жовтяк в інтерв'ю виданню "Факты".