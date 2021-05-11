УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15862 відвідувача онлайн
Новини Політика України
3 493 28
податки (1495) Денис Шмигаль (2699)

Шмигаль про запровадження нових податків: "Це стосуватиметься не простих людей, не малого та середнього бізнесу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шмигаль про запровадження нових податків:

В Україні не планують підвищувати загальнодержавні податки. Однак можуть бути податки для багатих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, зараз йде робота над бюджетною декларацією. Нині всередині Міністерства фінансів і профільних міністерств йдуть дискусії щодо перегляду окремих акцизів, екологічних платежів.

Шмигаль зазначив, що можуть бути зміни для того, щоб наповнити бюджет, змінити ситуацію в окремих галузях - медицині, освіті та інших соціальних напрямках.

"Але це стосуватиметься не простих людей, не малого і середнього бізнесу. Це дійсно стосуватиметься окремих напрямків, які мають високу маржинальність і мають платити більше, як це є в інших цивілізованих країнах світу", - сказав він.

Читайте також: Мільйон українців стали безробітними протягом цього карантинного року, - Шмигаль

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Короче ФОПам приготовится
показати весь коментар
11.05.2021 10:40
+6
А кто такие эти не простые люди? Шмыгаль о введении новых налогов: "Это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса" - Цензор.НЕТ 6223

высокую маржинальность

высокую чо?
Шмыгаль о введении новых налогов: "Это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса" - Цензор.НЕТ 7304
показати весь коментар
11.05.2021 10:38
+6
мы при Нелохе так хорошо стали жить что в категорию богатых и не простых уже рискуют попасть и сантехники с автослесарями . а владельцы лотков сразу в олигархи Шмыгаль о введении новых налогов: "Это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса" - Цензор.НЕТ 558
показати весь коментар
11.05.2021 10:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Богатые это 5 или 10 прожиточных минимумов?
показати весь коментар
11.05.2021 10:37 Відповісти
Он же написал - непростых. Не мелочись.
показати весь коментар
11.05.2021 10:38 Відповісти
А ти Шмигалю віриш? Останні два роки намагалися залізти в кишені якраз простих українців, в той час як олігархи лише багатіли. Щось не віриться, ще цей підхід збираються змінювати.
показати весь коментар
11.05.2021 12:17 Відповісти
на данный момент это те кто получают минималку по белому...
показати весь коментар
11.05.2021 10:38 Відповісти
Вот это как раз "сложный случай", т.е. "не простой" Шмыгаль о введении новых налогов: "Это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса" - Цензор.НЕТ 9961
показати весь коментар
11.05.2021 10:40 Відповісти
А кто такие эти не простые люди? Шмыгаль о введении новых налогов: "Это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса" - Цензор.НЕТ 6223

высокую маржинальность

высокую чо?
Шмыгаль о введении новых налогов: "Это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса" - Цензор.НЕТ 7304
показати весь коментар
11.05.2021 10:38 Відповісти
Это разница между покупкой и перепродажей...
например фирма посредник купила за 1 грн. продала за 5 ,
МоржА = 4грн.
Курс валют - разница цены между покупкой и продажей - это моржА
показати весь коментар
11.05.2021 11:07 Відповісти
А вот если художник купил краски за 5гр ,а продал картину за 2000 ?Это маржа ? А если посредник наклеет новые бирки на товар или покрасит его ,то он уже производитель или спекулянт ? И кто будет определять какая маржа ,,чрезмерная''?
показати весь коментар
11.05.2021 11:35 Відповісти
У художника - не моржа.
А вот бирки - это спекулянт !
показати весь коментар
11.05.2021 12:51 Відповісти
И кто будет определять какая маржа ,,чрезмерная''?""
В Европе принята считать нормой не более 15% И в определенных случаях - там запрещено иметь более одного посредника , а иногда вовсе запрещено иметь посредника !
показати весь коментар
11.05.2021 12:53 Відповісти
Короче ФОПам приготовится
показати весь коментар
11.05.2021 10:40 Відповісти
Победобесие в мордоре!

В Казани (Россия) ученик с оружием проник в школу и открыл стрельбу. В результате погибли минимум 9 человек.
Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что ученик пронес оружие в школу и начал стрелять. Речь идет о школе №175, которая расположена на улице Джаудата Файзи.
К месту происшествия отправили более 20 бригад скорой помощи.
По последним данным, 9 человек погибли, 4 госпитализированы после стрельбы в Казани.
показати весь коментар
11.05.2021 10:40 Відповісти
богатые это кто имеет 50 тыс грн и машину 15 лет, за них и возьмутся
показати весь коментар
11.05.2021 10:41 Відповісти
продажа укропа имеет большую маржинальность, за бабушек и возьмутся...
показати весь коментар
11.05.2021 10:42 Відповісти
Ахметку с Игорьком не трожьте, сволочи....совсем совести нет...
показати весь коментар
11.05.2021 10:43 Відповісти
В шмыганомике акцизы и прочие платежи не входят в конечную стоимость продукции, поэтому "простые люди" не пострадают.
показати весь коментар
11.05.2021 10:46 Відповісти
Учителям приготовится...
показати весь коментар
11.05.2021 10:47 Відповісти
мы при Нелохе так хорошо стали жить что в категорию богатых и не простых уже рискуют попасть и сантехники с автослесарями . а владельцы лотков сразу в олигархи Шмыгаль о введении новых налогов: "Это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса" - Цензор.НЕТ 558
показати весь коментар
11.05.2021 10:47 Відповісти
Сейчас выяснится, что самые богатые - не бени и ахметовы, а зебобики
показати весь коментар
11.05.2021 10:49 Відповісти
...и Парошенки Шмыгаль о введении новых налогов: "Это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса" - Цензор.НЕТ 7456
показати весь коментар
11.05.2021 10:55 Відповісти
"чтобы наполнить бюджет." Воровать перестаньте, су..ки.
показати весь коментар
11.05.2021 11:24 Відповісти
Нахера им тогда власть? Такое ляпнули...
показати весь коментар
11.05.2021 13:28 Відповісти
Я так думаю що знову будуть пробувати розкрутити айтішників.
показати весь коментар
11.05.2021 12:27 Відповісти
Тех у кого нет дачи и машины не коснется. Не переживайте
показати весь коментар
11.05.2021 13:14 Відповісти
Грёбаные бандиты!
показати весь коментар
11.05.2021 13:29 Відповісти
А ці непрості акуратно все перекладуть на нас простих. Це що перший раз?
показати весь коментар
11.05.2021 14:39 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
11.05.2021 23:34 Відповісти
 
 