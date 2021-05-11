Шмигаль про запровадження нових податків: "Це стосуватиметься не простих людей, не малого та середнього бізнесу"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Україні не планують підвищувати загальнодержавні податки. Однак можуть бути податки для багатих.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, зараз йде робота над бюджетною декларацією. Нині всередині Міністерства фінансів і профільних міністерств йдуть дискусії щодо перегляду окремих акцизів, екологічних платежів.
Шмигаль зазначив, що можуть бути зміни для того, щоб наповнити бюджет, змінити ситуацію в окремих галузях - медицині, освіті та інших соціальних напрямках.
"Але це стосуватиметься не простих людей, не малого і середнього бізнесу. Це дійсно стосуватиметься окремих напрямків, які мають високу маржинальність і мають платити більше, як це є в інших цивілізованих країнах світу", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
высокую маржинальность
высокую чо?
например фирма посредник купила за 1 грн. продала за 5 ,
МоржА = 4грн.
Курс валют - разница цены между покупкой и продажей - это моржА
А вот бирки - это спекулянт !
В Европе принята считать нормой не более 15% И в определенных случаях - там запрещено иметь более одного посредника , а иногда вовсе запрещено иметь посредника !
В Казани (Россия) ученик с оружием проник в школу и открыл стрельбу. В результате погибли минимум 9 человек.
Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что ученик пронес оружие в школу и начал стрелять. Речь идет о школе №175, которая расположена на улице Джаудата Файзи.
К месту происшествия отправили более 20 бригад скорой помощи.
По последним данным, 9 человек погибли, 4 госпитализированы после стрельбы в Казани.