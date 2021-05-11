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Росія (47208) стрілянина (1678) школа (1824)

19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл, загинули 7 школярів і один учитель, - росЗМІ (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл, загинули 7 школярів і один учитель, - росЗМІ (оновлено)

Хлопець проніс зброю в школу №175 в Казані і відкрив стрілянину. Загинули 8 осіб. 20 людей постраждали і перебувають у госпіталі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Интерфаксу повідомило джерело в правоохоронних органах РФ.

"Пройшов учень, проніс зброю, поранив однокласників, як мінімум один школяр без ознак життя", - сказало джерело.

У свою чергу в прокуратурі Татарстану заявили, що перевіряють повідомлення ЗМІ про постріли в казанської школі.

"На місце події виїхав прокурор Республіки Татарстан Ілдус Нафіков. Обставини інциденту з'ясовуються", - сказав журналістам представник наглядового відомства.

Пізніше видання з посиланням на джерело повідомило про загибель дев'яти осіб.

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Серед жертв трагедії - вісім школярів і вчитель. За даними джерела, співробітники правоохоронних органів затримали 17-річного підлітка.

Джерело також повідомляє, що нападників на школу було двоє.

"Попередньо, на школу напали двоє людей зі зброєю, один з них затриманий, другий може залишатися в будівлі навчального закладу на третьому поверсі", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що другий стрілок заблокований на 4-му поверсі школи, проводиться його затримання.

Президент Татарстану Рустам Мінніханов уточнив, що в результаті стрілянини в гімназії №175 в Казані загинуло семеро людей, постраждали ще 16.

"Ми втратили 7 дітей - учні 8 класу, четверо хлопчиків і три дівчинки. Вони загинули на 3 поверсі, і ще 16 осіб зараз перебуває в госпіталі", - сказав він.

"Терорист арештований. 19 років, на ньому офіційно зареєстрована зброя, інших пособників не визначили", - продовжив Мінніханов.

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Пресслужба мерії Казані повідомила: "У результаті стрілянини в казанській гімназії №175 загинули вісім осіб: сім школярів і один вчитель. Ще 20 людей постраждали і зараз у госпіталі".

12 травня в Татарстані оголошено днем жалоби.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+61
17-летний подросток открыл стрельбу в одной из Казанских школ, погибли 8 школьников и учитель, - росСМИ - Цензор.НЕТ 6646
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11.05.2021 10:42
+53
17-летний подросток открыл стрельбу в одной из Казанских школ, погибли 8 школьников и учитель, - росСМИ - Цензор.НЕТ 9542
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11.05.2021 10:43
+52
17-летний подросток открыл стрельбу в одной из казанских школ, погибли 8 школьников и учитель, - росСМИ - Цензор.НЕТ 3616
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11.05.2021 10:51
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в 19 лет уже дембелились с афгана, но водку токо с 21-го можно
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11.05.2021 13:26 Відповісти
На росії дозволи видають після 18-ти. В Україні - з 25.
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11.05.2021 13:35 Відповісти
Коли російські окупанти несуть втрати - це завжди добре . Нікого крім фашиста , комуніста чи мародера , російська пропаганда з дитини і так не виховає . Ненависть в телепомийках - зашкалює . Рашисти скоро один одного почнуть загризати живцем прямо посеред вулиць , як скаженні собаки .
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11.05.2021 13:26 Відповісти
кдб-шна отрута сякне через шкіру
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11.05.2021 13:55 Відповісти
Никто не имеет право говорить подобное ибо это ужасная трагедия и не важно в какой стране это произошло. Вы либо реально глупец, либо провокатор, который разжигает ненависть между людьми. Разве подобная трагедия в Украине, не вызвала бы у вас горе и сочувствие?

Вы совершили большую глупость злорадствуя смерти и вы сами же ее приблизили к себе, так что держите свой гнилой язык за зубами и хорошо обдумайте, что вы написали. Придет время и вы заплатите большую цену, за этот поступок и если не откинете в сторону свою тупость, невежество и ненависть, будет только хуже и мучительнее.

Вместо того, что-бы создавать мир и тем самым становиться сильнее, вы делаете как раз то, что выгодно "властям" и ненавидите друг друга, бодаетесь как бараны, пока сади с вас заживо сдирают шкуру. Это касается Украины и России. Пора бы ужа задуматься и давить паразитов на спине, а не слепо ненавидеть друг друга.
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12.05.2021 15:47 Відповісти
Нехай побільше слухають,суки козломордські,скобеєву із Мао-Дзе солов"йовим ,то скоро вже і гранатюками одне одного мочить будуть.
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11.05.2021 13:52 Відповісти
Опять в сРашке от чего-то отвлекают внимание. А в Керчи, в колледже, в октябре 2018г, так же было. По тому же сценарию. А пофиг им дети.
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11.05.2021 13:55 Відповісти
Молодец парняга, столько ваты выпилил будущей. 100% достали его эти твари малолетние. Тут причина более чем в буллинге и только в нем.
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11.05.2021 13:59 Відповісти
Интересно в 60ти минутах со скобеевой и ее куколдом поповым про это расскажут? 19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл, загинули 7 школярів і один учитель, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 7350
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11.05.2021 14:03 Відповісти
Мотив для усиления московитского влияния в Татарстане.
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11.05.2021 14:12 Відповісти
Линейка событий - https://zona.media/chronicle/kazan-175#41469

Хотя, думаю, что постановочное видео, как было в Керчи....
кто-то явно "заработает" на ограничении свободы приобретении и контроля оружия ....
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11.05.2021 14:47 Відповісти
...Смотри в корень
(с)
Швидше тут не зброя, тут щось інше. Попереду вибори в дурДуму, мабуть вони вже почалися.
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11.05.2021 15:00 Відповісти
Вчера в США убили 6 человек.

19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл, загинули 7 школярів і один учитель, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 2389
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11.05.2021 14:53 Відповісти
Казань-США 13-6, вчора вчитель в Мічігані отримав 4000 дол зарплати, а в Ярославлі?
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11.05.2021 15:36 Відповісти
Це певне невиліковно, любий косяк роздивлятись через призму США.
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11.05.2021 15:37 Відповісти
В сша убийств в 2 раза меньше на душунаселения, ток маскали єто скривают.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2
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11.05.2021 16:13 Відповісти
Украинцы слишком зациклены на рашке. Украина даже не заметила когда недавно в Израиле погибло 45 человек.
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12.05.2021 00:17 Відповісти
Може тому , що ми в стані війни з цією помийною країною , ні ?
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12.05.2021 07:38 Відповісти
Дебил?😟
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12.05.2021 08:49 Відповісти
НЕЦЕНЗУРНА ЛЕКСИКА

Казанский стрелок рассказал о «монстре» внутри себя: видео допроса

100% шизофренія
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11.05.2021 14:57 Відповісти
Иисус Христос тоже изначально был простым человеком, хоть и примажоринным, но потом стал Богом 🙏😇. Так что винить этого молодца беспричинно нельзя ибо нельзя доказать обратное. У нас так вообще все презеденты, а главный презедент кокаиновозависимый гнусавый гном 19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл, загинули 7 школярів і один учитель, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 1255
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11.05.2021 15:50 Відповісти
Больше дохнет там, меньше убивать здесь.
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11.05.2021 15:07 Відповісти
возможно в сообщении опечатка?

стрельба в Канзасе?

что, действительно в Казани?
скажите пожалуйста !!!!! 19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл, загинули 7 школярів і один учитель, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 3658
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11.05.2021 15:10 Відповісти
Свежо стреляние, а верится с трудом..
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11.05.2021 15:28 Відповісти
,,Можем повторить,, именно тут как нельзя кстати.
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11.05.2021 15:26 Відповісти
Ой! !Как же этот! В Пуйлостане, такого быть не может!! Завтра же придумают, что этот мальчик больной, хромой. кривой или, полуумный и т.д....!! В Путинской России всё должно быть хорошо!!
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11.05.2021 18:17 Відповісти
НУ ЩО ТУТ СКАЖЕШ ОКРІМ -

19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл, загинули 7 школярів і один учитель, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 8568
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11.05.2021 18:59 Відповісти
Отдать бы подонка родителям. Собалезную родным погибших. Берегите себя!
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11.05.2021 20:25 Відповісти
Я бы ему медаль дал. Чем больше там кацапов убьют тем меньше этого скота припрёца в Украину воевать. Эти вот дохлые точно уже украинской земли не потопчут
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11.05.2021 21:32 Відповісти
Никто не имеет право говорить подобное ибо это ужасная трагедия и не важно в какой стране это произошло. Вы либо реально глупец, либо провокатор, который разжигает ненависть между людьми. Разве подобная трагедия в Украине, не вызвала бы у вас горе и сочувствие?

Вы совершили большую глупость злорадствуя смерти и вы сами же ее приблизили к себе, так что держите свой гнилой язык за зубами и хорошо обдумайте, что вы написали. Придет время и вы заплатите большую цену, за этот поступок и если не откинете в сторону свою тупость, невежество и ненависть, будет только хуже и мучительнее.

Вместо того, что-бы создавать мир и тем самым становиться сильнее, вы делаете как раз то, что выгодно "властям" и ненавидите друг друга, бодаетесь как бараны, пока сади с вас заживо сдирают шкуру. Это касается Украины и России. Пора бы ужа задуматься и давить паразитов на спине, а не слепо ненавидеть друг друга.
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12.05.2021 15:51 Відповісти
Коли діти гинуть це завжди біда, краще не злорадствувати.
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11.05.2021 21:53 Відповісти
потом эти "дэти" на танках едут к нам.
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12.05.2021 00:57 Відповісти
впевнений?
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12.05.2021 20:33 Відповісти
Мерзота-це ти.
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12.05.2021 08:56 Відповісти
бикуєте дядько?
я ж про вас ніц не казав, а ви мене ось так
негарно
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12.05.2021 20:46 Відповісти
просто он перекачал свой мозг пабедой и дедами.. и он таки смог повторить
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11.05.2021 22:17 Відповісти
Смог павтарить? Бабы еще нарожают!
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11.05.2021 22:52 Відповісти
Убита вчителька англійської мови Ельвіра Ігнатьєва. 26 років.

19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл, загинули 7 школярів і один учитель, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 7249
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11.05.2021 23:35 Відповісти
і шо ?
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12.05.2021 07:40 Відповісти
Як ангійською буде "Можем павтарить " ?
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12.05.2021 07:41 Відповісти
we can to repeat ? 19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл, загинули 7 школярів і один учитель, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 5831
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12.05.2021 08:57 Відповісти
Тероризм виведений в ранг державної і освітницької політики + принцип бумеранга = результат !!!!!
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12.05.2021 07:43 Відповісти
Культ війни дав результат ...
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12.05.2021 07:50 Відповісти
не плохо ... но рекорд не побил. 19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл, загинули 7 школярів і один учитель, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 4707
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12.05.2021 00:55 Відповісти
19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл, загинули 7 школярів і один учитель, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 5218
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12.05.2021 08:22 Відповісти
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