19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл, загинули 7 школярів і один учитель, - росЗМІ (оновлено)

Хлопець проніс зброю в школу №175 в Казані і відкрив стрілянину. Загинули 8 осіб. 20 людей постраждали і перебувають у госпіталі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Интерфаксу повідомило джерело в правоохоронних органах РФ.

"Пройшов учень, проніс зброю, поранив однокласників, як мінімум один школяр без ознак життя", - сказало джерело.

У свою чергу в прокуратурі Татарстану заявили, що перевіряють повідомлення ЗМІ про постріли в казанської школі.

"На місце події виїхав прокурор Республіки Татарстан Ілдус Нафіков. Обставини інциденту з'ясовуються", - сказав журналістам представник наглядового відомства.

Пізніше видання з посиланням на джерело повідомило про загибель дев'яти осіб.

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Серед жертв трагедії - вісім школярів і вчитель. За даними джерела, співробітники правоохоронних органів затримали 17-річного підлітка.

Джерело також повідомляє, що нападників на школу було двоє.

"Попередньо, на школу напали двоє людей зі зброєю, один з них затриманий, другий може залишатися в будівлі навчального закладу на третьому поверсі", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що другий стрілок заблокований на 4-му поверсі школи, проводиться його затримання.

Президент Татарстану Рустам Мінніханов уточнив, що в результаті стрілянини в гімназії №175 в Казані загинуло семеро людей, постраждали ще 16.

"Ми втратили 7 дітей - учні 8 класу, четверо хлопчиків і три дівчинки. Вони загинули на 3 поверсі, і ще 16 осіб зараз перебуває в госпіталі", - сказав він.

"Терорист арештований. 19 років, на ньому офіційно зареєстрована зброя, інших пособників не визначили", - продовжив Мінніханов.

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Пресслужба мерії Казані повідомила: "У результаті стрілянини в казанській гімназії №175 загинули вісім осіб: сім школярів і один вчитель. Ще 20 людей постраждали і зараз у госпіталі".

12 травня в Татарстані оголошено днем жалоби.