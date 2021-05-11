19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл, загинули 7 школярів і один учитель, - росЗМІ (оновлено)
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Хлопець проніс зброю в школу №175 в Казані і відкрив стрілянину. Загинули 8 осіб. 20 людей постраждали і перебувають у госпіталі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Интерфаксу повідомило джерело в правоохоронних органах РФ.
"Пройшов учень, проніс зброю, поранив однокласників, як мінімум один школяр без ознак життя", - сказало джерело.
У свою чергу в прокуратурі Татарстану заявили, що перевіряють повідомлення ЗМІ про постріли в казанської школі.
"На місце події виїхав прокурор Республіки Татарстан Ілдус Нафіков. Обставини інциденту з'ясовуються", - сказав журналістам представник наглядового відомства.
Пізніше видання з посиланням на джерело повідомило про загибель дев'яти осіб.
Серед жертв трагедії - вісім школярів і вчитель. За даними джерела, співробітники правоохоронних органів затримали 17-річного підлітка.
Джерело також повідомляє, що нападників на школу було двоє.
"Попередньо, на школу напали двоє людей зі зброєю, один з них затриманий, другий може залишатися в будівлі навчального закладу на третьому поверсі", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що другий стрілок заблокований на 4-му поверсі школи, проводиться його затримання.
Президент Татарстану Рустам Мінніханов уточнив, що в результаті стрілянини в гімназії №175 в Казані загинуло семеро людей, постраждали ще 16.
"Ми втратили 7 дітей - учні 8 класу, четверо хлопчиків і три дівчинки. Вони загинули на 3 поверсі, і ще 16 осіб зараз перебуває в госпіталі", - сказав він.
"Терорист арештований. 19 років, на ньому офіційно зареєстрована зброя, інших пособників не визначили", - продовжив Мінніханов.
Пресслужба мерії Казані повідомила: "У результаті стрілянини в казанській гімназії №175 загинули вісім осіб: сім школярів і один вчитель. Ще 20 людей постраждали і зараз у госпіталі".
12 травня в Татарстані оголошено днем жалоби.
Будь ласка, зачекайте...
Вы совершили большую глупость злорадствуя смерти и вы сами же ее приблизили к себе, так что держите свой гнилой язык за зубами и хорошо обдумайте, что вы написали. Придет время и вы заплатите большую цену, за этот поступок и если не откинете в сторону свою тупость, невежество и ненависть, будет только хуже и мучительнее.
Вместо того, что-бы создавать мир и тем самым становиться сильнее, вы делаете как раз то, что выгодно "властям" и ненавидите друг друга, бодаетесь как бараны, пока сади с вас заживо сдирают шкуру. Это касается Украины и России. Пора бы ужа задуматься и давить паразитов на спине, а не слепо ненавидеть друг друга.
Хотя, думаю, что постановочное видео, как было в Керчи....
кто-то явно "заработает" на ограничении свободы приобретении и контроля оружия ....
(с)
Швидше тут не зброя, тут щось інше. Попереду вибори в дурДуму, мабуть вони вже почалися.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2
Казанский стрелок рассказал о «монстре» внутри себя: видео допроса
100% шизофренія
стрельба в Канзасе?
что, действительно в Казани?
скажите пожалуйста !!!!!
Вы совершили большую глупость злорадствуя смерти и вы сами же ее приблизили к себе, так что держите свой гнилой язык за зубами и хорошо обдумайте, что вы написали. Придет время и вы заплатите большую цену, за этот поступок и если не откинете в сторону свою тупость, невежество и ненависть, будет только хуже и мучительнее.
Вместо того, что-бы создавать мир и тем самым становиться сильнее, вы делаете как раз то, что выгодно "властям" и ненавидите друг друга, бодаетесь как бараны, пока сади с вас заживо сдирают шкуру. Это касается Украины и России. Пора бы ужа задуматься и давить паразитов на спине, а не слепо ненавидеть друг друга.
я ж про вас ніц не казав, а ви мене ось так
негарно