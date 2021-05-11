Скликають вчену раду: в КНУ імені Шевченка відреагували на скандал навколо дочки судді Печерського суду Константінової, яка назвала українців "бидлом"

Скандальна заява дочки судді і ДБРівця Анастасії Тарасюк засудили і в університеті імені Тараса Шевченка. Тут кажуть, що висловлювання дівчини кидають тінь на репутацію установи. Але відрахувати її поки не мають права.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "5 канал".

У національному виші через висловлювання студентки - переполох. На вівторок скликають вчену рада. А викладачі збирають підписи під зверненням до університетської комісії з етики.

"Відеозвернення, попри непереконливе виправдання, яке було поширене, є виявом глибокої неповаги до держави Україна, до майбутньої професії юриста. А може й інтерпретуватись як "участь у дестабілізації суспільного життя в Україні", про що йдеться на сайті Центру "Миротворець", – зазначили в університеті.

"Я оторопіла, я не могла повірити, що така людина є студенткою університету. Я вважаю, що ця дівчина має понести покарання. Я вважаю, що це справа СБУ. Тому що вона говорила про територіальну цілісність України насамперед", – наголосила завідувачка кафедри фольклористики Інституту філології КНУ імені Шевченка Олеся Наумовська.

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"Ця ганьба лягла, на жаль, на весь університет. Дуже неприємно читати коментарі, де огульно звинувачують усіх викладачів. Це безперечно, репутаційні втрати", – зауважила доцентка Київського університету імені Тараса Шевченка Оксана Мацько.

Підписів викладачів Інституту права під зверненням, щоправда, немає. А от студенти підтримують відрахування Тарасюк.

"Людина прямо виступає проти територіальної цілісності України і дискредитує своїми публічними діями університет. На мою думку, така людина не має вчитися в університеті Шевченка", – переконаний голова Студпарламенту Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Данило Гайдамаха.

Та здобувати освіту юриста Анастасія, схоже, продовжить. В університеті Шевченка повідомили: для відрахування є чіткий перелік підстав. І публічних закликів до сепаратизму в ньому немає. Виправити це можуть зміни до закону про вищу освіту. Такі пропозиції університет уже готує.

Нагадаємо, що 7 травня Анастасія Константінова в образливій формі відгукнулася про українців і з використанням нецензурної лексики закликала їх змиритися з російською окупацією Криму. В опублікованому 8 травня відео вона вибачилася і заявила, що нібито не була поінформована про політичну позицію російського артиста Басти.