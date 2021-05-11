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МВФ (1343) Денис Шмигаль (2699)

Шмигаль про переговори з МВФ: Партнерів повністю задовольняють закони про НАБУ, ВРП і НАЗК. Попереду два транші

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шмигаль про переговори з МВФ: Партнерів повністю задовольняють закони про НАБУ, ВРП і НАЗК. Попереду два транші

Україна відновить переговори щодо тексту меморандуму на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ), а також щодо отримання наступного траншу. Для цього необхідно, щоб Верховна Рада прийняла кілька законів.

Таку заяву прем'єр-міністр Денис Шмигаль зробив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що партнерів України "повністю задовольняють" закон про НАБУ, закон про ВРП, а також закон про НАЗК.

"Ще був прийнятий закон щодо земельної реформи, зараз буде на розгляді ще один. Це теж два ключові закони для макрофіну і для МВФ. Тобто щодо всіх законодавчих питаннях ми показали прогрес і просунулися вперед", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що як тільки ці закони будуть прийняті в другому читанні, "ми виходимо на переговори по тексту меморандуму на продовження співпраці та отримання траншу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль: звільнення Коболєва не вплинуло на переговори з МВФ

У той же час, Шмигаль зазначив, що Україна не починала з МВФ переговори про нову програму.

"У нас поки триває діюча програма, фактично у нас попереду два транші",- сказав прем'єр.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Всё удовлетворяет но денег нет уже второй год, но всё удовлетворяет.
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11.05.2021 11:04
+5
Шмыгаль о переговорах с МВФ: Партнеров полностью удовлетворяют законы о НАБУ, ВСП и НАПК. Впереди два транша - Цензор.НЕТ 8929
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11.05.2021 11:09
+4
Партнеры Украины вам четко сказали, кроме написанного и бла-бла-бла должны быть ДЕЛА.
А у вас дела это воровство и служба олигархам.
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11.05.2021 11:03
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Партнеры Украины вам четко сказали, кроме написанного и бла-бла-бла должны быть ДЕЛА.
А у вас дела это воровство и служба олигархам.
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11.05.2021 11:03 Відповісти
Для того, чтобы были хорошие дела, должна неотвратимо наставать ответственность за плохие дела. А без этого всякие зеленские, шмыгали и тд. будут бесконечно что-то бесстыдно рассказывать за какие-то законы, которые пишут для видимости, или как в данном случае, для галочки перед "партнёрами", и так, чтобы не выполнять.
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11.05.2021 11:31 Відповісти
Всё удовлетворяет но денег нет уже второй год, но всё удовлетворяет.
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11.05.2021 11:04 Відповісти
Легко предание...
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11.05.2021 11:06 Відповісти
Блинкин сказал, ты чучело хочешь этого не замечать, - "Законы важно не только принимать, но и их ИСПОЛНЯТЬ!" Так что Шмыга идешь ты со своим клоуном в ж...
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11.05.2021 11:07 Відповісти
Шмыгаль о переговорах с МВФ: Партнеров полностью удовлетворяют законы о НАБУ, ВСП и НАПК. Впереди два транша - Цензор.НЕТ 8929
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11.05.2021 11:09 Відповісти
В школе Казани стрельба. Минимум 7 школьников убиты, около 14 ранены.
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11.05.2021 11:11 Відповісти
На даний момент повідомляють про, як мінімум, 7 вбитих учнів і одного вчителя.
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11.05.2021 11:26 Відповісти
Украинцы задолжают ещё на два транша больше. Потому что на коррупционных схемах кодлан Коломойского ворует 37 млрд долларов в год.
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11.05.2021 11:11 Відповісти
Расскажи, расскажи бродяга.(С)
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11.05.2021 11:12 Відповісти
"У нас пока продолжается действующая программа, фактически у нас впереди два транша", - сказал премьер. Источник: https://censor.net/ru/n3264448

Очередные обещалки. Проедая и разворовывая накопленное.
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11.05.2021 11:16 Відповісти
Просите больше на миллионные премии и зарплаты . Одних тварей убрали ( отодвинули ) , так новые только жрать начинают .
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11.05.2021 11:20 Відповісти
ще один рехворматор водного транспорту
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11.05.2021 11:53 Відповісти
"Дурень думкой богатіє"
Українське прислів'я.
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11.05.2021 12:03 Відповісти
35 миллиардов утекает налево а просят транши. Шмигаль про переговори з МВФ: Партнерів повністю задовольняють закони про НАБУ, ВРП і НАЗК. Попереду два транші - Цензор.НЕТ 9696
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11.05.2021 14:49 Відповісти
 
 