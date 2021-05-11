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Степанов Максим (2015) COVID-19 (18064)

Виробники почали "віддавати борги" за контактами на поставки вакцин від COVID-19. За останні 10 днів ми отримали 2,8 млн доз, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Виробники почали

Виробники вакцин від COVID-19 почали "віддавати борги" за контактам на поставки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Нині ситуація почала вирівнюватися і компанії-виробники почали віддавати борги, які вони нам заборгували", - сказав він на брифінгу у вівторок.

Степанов повідомив, що "лише за останні десять днів ми отримали 1 млн доз вакцин китайської компанії Sinovac, розпочалися постачання з ініціативи COVAX - 367 тис. доз вакцини AstraZeneca і 117 тис. доз вакцини Pfizer, загалом до кінця травня ми очікуємо за COVAX 1,4 млн доз".

Степанов також висловив сподівання на відновлення постачань вакцин з Індії.

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"Ми очікуємо, що буде знято ембарго в Індії з експорту вакцин, і перед нами закриється той борг у 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca, які ми законтрактували", - сказав він.

Степанов повідомив, що до кінця другого кварталу Україна очікує перші 500 тис. доз вакцини Pfizer, основні постачання з цього контакту розпочнуться з липня, зокрема в третьому кварталі очікується 4,5 млн доз.

Автор: Анастасія Потіха
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З миру по нитці, - Степашкі петля на шию.
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11.05.2021 11:10 Відповісти
Вот упертый. Или упоротый. Не астра зенеку вы купили, а ковишилд. И если в паспорте ЕС будет значится астра зенека, то украинцы привитые ковишилдом будут в пролете.
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11.05.2021 11:11 Відповісти
Я вижу у нас уже столько " доз" что скоро складировать и хранить будет негде. Только вот желающих вакцинироваться не более 0,5 миллиона.
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11.05.2021 11:19 Відповісти
корейська (друга) поставка строком дії до 31.05.21 - - такими темпами вакцинації вона скисне!!!
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11.05.2021 12:08 Відповісти
Знову пірімога ! Особливо якщо врахувати ,,темпи,, - по три тисячі осіб за добу , то незабаром вакцини на складах буде як грязі !
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11.05.2021 12:38 Відповісти
 
 