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Новини Політика України Скандали в Слузі народу
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"Главу ОТГ, спійманого на хабарі, затвердила Банкова", - Дубінський назвав "слуг народу" "слугами аферистів і шахраїв"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кандидатуру спійманого на шахрайстві глави ОТГ на Київщині Володимира Підкурганного затвердив Офіс Президента під час місцевих виборів.

Про це в Facebook повідомив нардеп Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.

Так, парламентарій звернувся до президента Зеленського.

"Мабуть, перебування в найголовнішому кабінеті країни вкрай негативно впливає на роботу серця і на властивості людської пам'яті. Особливо, якщо це відбувається в умовах встановленої вами трагікомічній диктатури. Крім питань персонального збагачення, аферисти і шахраї, яких кишить на Банковій, пишуть свою, вигадану ними, сучасну історію України. У своїх сценаріях вони остаточно переконали себе в тому, що будь-яку брехню можна продавати як правдиві розповіді українським громадянам. Одним з таких дрібних, але примітних прикладів була нібито інформація, опублікована на сайті партії Слуга Аферистів і Шахраїв про одного з голів ОТГ, якого підозрюють у хабарництві", - йдеться в повідомленні.

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За словами Дубінського, саме Банкова затверджувала списки кандидатів на керівні посади під час місцевих виборів.

"І саме Банкова вносила в ці списки тих осіб, за які вона, як ви стверджували, несе персональну відповідальність. Але, мабуть, ваша пам'ять настільки ослабла, що ви не в змозі пригадати подібні деталі. Так, як і те, що серед депутатів Верховної Ради  опинилися педофіл або яскравий представник світу 90-х - Коля-котлета. І безліч інших персонажів, до яких Банкова чомусь відчуває особливо трепетні почуття", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, 7 травня стало відомо, що СБУ викрила та задокументувала протиправну діяльність голови однієї з об'єднаних територіальних громад Київської області. Через депутата районної ради і посередника голова ОТГ намагався отримати шахрайським шляхом 2,6 млн грн.

Пізніше стало відомо, що затриманий - представник "Слуги народу", суддя Майдану Володимир Підкурганний.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Как раз хорошо когда зеленая пошесть сдает друг друга.. Пусть зебильчики смотрят какое дерьмо привели к власти своим тупым голосованием.
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11.05.2021 11:18
+4
"Главу ОТГ, пойманного на взятке, утвердила Банковая", - Дубинский назвал "слуг народа" "слугами аферистов и мошенников" - Цензор.НЕТ 924
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11.05.2021 11:19
+3
"Также как и то, что среди депутатов Верховной Рады оказались педофил, или яркий представитель мира 90-х - Коля-котлета. И множество других персонажей..." И "говорящая жопа Бени"(с)
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11.05.2021 11:15
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11.05.2021 11:14 Відповісти
ВЫ ХОТИТЕ КАК В УКРАИНЕ?
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11.05.2021 11:41 Відповісти
Как раз хорошо когда зеленая пошесть сдает друг друга.. Пусть зебильчики смотрят какое дерьмо привели к власти своим тупым голосованием.
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11.05.2021 11:18 Відповісти
Я с вами не соглашусь. Если некоторый индивидуум настолько упорот, что прислушивается к мнению мразей типа дубинского, то ему уже ничего не поможет.
И потом, дубина сегодня поливает говном зелю, потому, что ему это выгодно, а не потому, что он там поумнел или перестал быть мразью. Завтра он будет поливать говном кого-то другого и опять же исключительно на основании личной выгоды.
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11.05.2021 11:30 Відповісти
Абсолютно фиолетово причина, по которой Бенин собачий рот начал сливать информацию. Пусть этим пекутся его избиратели. Главное, что он сливает информацию о происходящем внутри зеленой пошести.
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11.05.2021 11:43 Відповісти
Значит выгодно выгораживать Земразоту , а в этом случае -враг моего врага , мой попутчик , пусть жрут друг-друга , как пауки в банке , чем больше , тем лучше для планеты
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11.05.2021 14:02 Відповісти
В оригинале было "враг моего врага - мой друг".
Но также есть мнение "скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты."
Здоровому обществу должно быть сугубо фиолетово на мнение таких мразей, как дубина. Без разницы - хорошо они говорят или плохо. Наоборот. Если такая записная тварь вдруг начала говорить "хорошо", то это повод насторожиться.
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11.05.2021 18:41 Відповісти
"Также как и то, что среди депутатов Верховной Рады оказались педофил, или яркий представитель мира 90-х - Коля-котлета. И множество других персонажей..." И "говорящая жопа Бени"(с)
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11.05.2021 11:15 Відповісти
Нє могєть бьіть такова! Ето же новиє літса, які обіцяв привести з собою блазень.
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11.05.2021 11:17 Відповісти
Подумаешь , какой-то глава ОТГ, да самого Дубинского утверждали там-же "Главу ОТГ, пойманного на взятке, утвердила Банковая", - Дубинский назвал "слуг народа" "слугами аферистов и мошенников" - Цензор.НЕТ 8481
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11.05.2021 11:18 Відповісти
Подумаешь что это "судья майдана", которого выперли при Порохе, но ему не дали сгинуть и подобрали у Зели. "Главу ОТГ, пойманного на взятке, утвердила Банковая", - Дубинский назвал "слуг народа" "слугами аферистов и мошенников" - Цензор.НЕТ 1708 "Главу ОТГ, пойманного на взятке, утвердила Банковая", - Дубинский назвал "слуг народа" "слугами аферистов и мошенников" - Цензор.НЕТ 1708
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11.05.2021 11:21 Відповісти
Глава Киевской областной ячейки партии Андрей Мотовиловец подтвердил, что на время расследования Подкурганный должен уйти в отставку.

Мотовиловец подчеркнул, что Подкурганный не является членом партии, хотя шел на выборы главы Дымерской ОТГ от "слуг".

Глава ячейки убеждает, что проверяли каждого кандидата, который шел на выборы от партии, но на 100 процентов выявить добродетель человека невозможно. Кроме того, Мотовиловец напомнил, что за отбор кандидатов в Киевской области тогда отвечал бывший глава ячейки Александр Дубинский.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/455714-sluga_naroda_trebuet_otstavki_svoego_predstavitelja_na_kievshchine_kotorogo_pojmali_na_vzjatke
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11.05.2021 12:16 Відповісти
ВНЄЗАПНО !!!!
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11.05.2021 11:19 Відповісти
"Главу ОТГ, пойманного на взятке, утвердила Банковая", - Дубинский назвал "слуг народа" "слугами аферистов и мошенников" - Цензор.НЕТ 924
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11.05.2021 11:19 Відповісти
ИУД ,ТОРГУЮЩИХ НА КРОВИ ПОСОБНИКОВ ЖИВОДЕРОВ-«ВАГНЕРОВЦЕВ»
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11.05.2021 14:06 Відповісти
Хоть дубина и питар конченный но здесь он прав.
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11.05.2021 11:23 Відповісти
С дубины хороший крысоед получается, жри зеленых тварей!
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11.05.2021 11:44 Відповісти
Главу ОТГ назначил глава ОПГ
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11.05.2021 12:17 Відповісти
По тем людям Зе команды, которые нарисовались, можно приаинуть, шо процентов 60-70, люди подобранные для работы с кремлевским коиуно-фашистом, в том числе и собачий рот дубина, но Байден наломал дров, и теперь эти эти люди, типа коля котлета, как белые вороны с обратным знаком, сильно компрометирнуют имидж Зе в глазах наших партнеров, но вся беда в том, что шлема жертва своего семейного, комуняцкого воспитания, и он это не догоняет, шо он вчерашний человек, и страдает от этого вся Украина.
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11.05.2021 12:24 Відповісти
А что,имидж зевовы еще можно скомпроментировать? По-моему, он сам прекрасно с этой задачей.
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11.05.2021 14:28 Відповісти
Дубінський обгавкує своїх колишніх членів собачої зграї тільки за те що його відігнали від корита.
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11.05.2021 13:37 Відповісти
Так пусть и дальше обгавкивает , или кому-то подноготная банды КалоЗЕленых глаза колет ?
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11.05.2021 14:09 Відповісти
Яка гидота-аферист,брехун щось тявкая.
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11.05.2021 15:17 Відповісти
 
 