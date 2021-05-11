"Главу ОТГ, спійманого на хабарі, затвердила Банкова", - Дубінський назвав "слуг народу" "слугами аферистів і шахраїв"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кандидатуру спійманого на шахрайстві глави ОТГ на Київщині Володимира Підкурганного затвердив Офіс Президента під час місцевих виборів.
Про це в Facebook повідомив нардеп Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.
Так, парламентарій звернувся до президента Зеленського.
"Мабуть, перебування в найголовнішому кабінеті країни вкрай негативно впливає на роботу серця і на властивості людської пам'яті. Особливо, якщо це відбувається в умовах встановленої вами трагікомічній диктатури. Крім питань персонального збагачення, аферисти і шахраї, яких кишить на Банковій, пишуть свою, вигадану ними, сучасну історію України. У своїх сценаріях вони остаточно переконали себе в тому, що будь-яку брехню можна продавати як правдиві розповіді українським громадянам. Одним з таких дрібних, але примітних прикладів була нібито інформація, опублікована на сайті партії Слуга Аферистів і Шахраїв про одного з голів ОТГ, якого підозрюють у хабарництві", - йдеться в повідомленні.
За словами Дубінського, саме Банкова затверджувала списки кандидатів на керівні посади під час місцевих виборів.
"І саме Банкова вносила в ці списки тих осіб, за які вона, як ви стверджували, несе персональну відповідальність. Але, мабуть, ваша пам'ять настільки ослабла, що ви не в змозі пригадати подібні деталі. Так, як і те, що серед депутатів Верховної Ради опинилися педофіл або яскравий представник світу 90-х - Коля-котлета. І безліч інших персонажів, до яких Банкова чомусь відчуває особливо трепетні почуття", - підкреслив нардеп.
Нагадаємо, 7 травня стало відомо, що СБУ викрила та задокументувала протиправну діяльність голови однієї з об'єднаних територіальних громад Київської області. Через депутата районної ради і посередника голова ОТГ намагався отримати шахрайським шляхом 2,6 млн грн.
Пізніше стало відомо, що затриманий - представник "Слуги народу", суддя Майдану Володимир Підкурганний.
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И потом, дубина сегодня поливает говном зелю, потому, что ему это выгодно, а не потому, что он там поумнел или перестал быть мразью. Завтра он будет поливать говном кого-то другого и опять же исключительно на основании личной выгоды.
Но также есть мнение "скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты."
Здоровому обществу должно быть сугубо фиолетово на мнение таких мразей, как дубина. Без разницы - хорошо они говорят или плохо. Наоборот. Если такая записная тварь вдруг начала говорить "хорошо", то это повод насторожиться.
Мотовиловец подчеркнул, что Подкурганный не является членом партии, хотя шел на выборы главы Дымерской ОТГ от "слуг".
Глава ячейки убеждает, что проверяли каждого кандидата, который шел на выборы от партии, но на 100 процентов выявить добродетель человека невозможно. Кроме того, Мотовиловец напомнил, что за отбор кандидатов в Киевской области тогда отвечал бывший глава ячейки Александр Дубинский.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/455714-sluga_naroda_trebuet_otstavki_svoego_predstavitelja_na_kievshchine_kotorogo_pojmali_na_vzjatke