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Зеленський про ситуацію на Донбасі: Бачимо значне зменшення пострілів. Майже пішов у минуле снайперський прицільний вогонь

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Зеленський про ситуацію на Донбасі: Бачимо значне зменшення пострілів. Майже пішов у минуле снайперський прицільний вогонь

Президент Володимир Зеленський заявив про значне зменшення пострілів на Донбасі. За його словами, снайперські прицільні постріли майже пішли в минуле.

Про це він заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Щодо великоднього перемир'я - про все було домовлено, Україна показала максимально своє ставлення щодо вирішення питання саме мирним шляхом. Не було домовлено з точки зору публікації через те, що формулювання не підходило російській стороні... Ми бачимо вагоме зменшення пострілів. Майже пішли в минуле снайперські прицільні постріли, саме через них було майже 30 жертв від початку року", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу, 10 травня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє українських воїнів загинули, ще одного важко поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 16 порушень "тиші", - штаб ОС

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+40
Зеленский о ситуации на Донбассе: Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь - Цензор.НЕТ 6802 ****, та отберите у него. кто-нибудь, этот порошок..
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11.05.2021 11:16
+40
Оно врет, как дышит. Врет сразу, только открывает рот, и самую большую свою ложь начинает всегда словами "чесно кажучи".
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11.05.2021 11:25
+36
Зеленский о ситуации на Донбассе: Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь - Цензор.НЕТ 2327
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11.05.2021 11:22
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Зеленский о ситуации на Донбассе: Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь - Цензор.НЕТ 4556
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11.05.2021 11:15 Відповісти
Оно врет, как дышит. Врет сразу, только открывает рот, и самую большую свою ложь начинает всегда словами "чесно кажучи".
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11.05.2021 11:25 Відповісти
- Владимир Александрович, я иногда со слезами на глазах честно говорю, - вкрадчиво сказал Гордон. - Ну как такой моральный человек, как вы, абсолютно моральный, правильный, хорошо воспитанный, с прекрасными родителями, вот как вы могли понабирать такое говно рядом с собой?
- Спасибо, - польщенно улыбнулся Зеленский.Джерело: https://censor.net/ua/r3264081
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11.05.2021 11:35 Відповісти
А потом это чмо говорит подобное

Зеленський про ситуацію на Донбасі: Бачимо значне зменшення пострілів. Майже пішов у минуле снайперський прицільний вогонь - Цензор.НЕТ 6026
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11.05.2021 11:38 Відповісти
ця лиса гадалка, заслуговує тільки повторне обрізання... Бажано під саму шию... Рідкісний сорт багна та моральна потвора...
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11.05.2021 11:58 Відповісти
Это именно то, что называют журношлюха.
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11.05.2021 12:01 Відповісти
шлюха- не заперечую, але чого він журналіст? Має відповідну освіту чи запис у трудовій? Класичний, хитро вироблений жидосовок, що облизує обраних та надає питання перед записом.
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11.05.2021 12:20 Відповісти
Та да. Абсолютно моральный урод.
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11.05.2021 13:43 Відповісти
Каждый день хоронят Героев Украины ! Мерзский ИУДА зеленский плюет в глаза всем ! Долой ОПГ порношутов !
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11.05.2021 12:20 Відповісти
От же ж гнида брехлива...
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11.05.2021 12:55 Відповісти
Зеленский о ситуации на Донбассе: Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь - Цензор.НЕТ 6802 ****, та отберите у него. кто-нибудь, этот порошок..
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11.05.2021 11:16 Відповісти
Оно уже само его внутри себя вырабатывает.
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11.05.2021 11:17 Відповісти







tZE inform

С "Объекта", где предположительно находится Зеленский, уехал специализированный реанимобиль приписанный к ̊"Державному управлінню справами".
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11.05.2021 14:15 Відповісти
Навпаки - нагодувати б цю гниду порошком через усі отвори...
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11.05.2021 14:54 Відповісти
Зеленский о ситуации на Донбассе: Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь - Цензор.НЕТ 2327
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11.05.2021 11:22 Відповісти
По его словам, снайперские прицельные выстрелы почти ушли в прошлое. - А, теперь не прицельно убивают наших военных? Почти каждую неделю погибшие от снайперов...
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11.05.2021 11:17 Відповісти
"Они стреляли мимо, но не попали." (из будущей речи потерпевшего вiслюка)
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11.05.2021 11:18 Відповісти
что то у этого клоуна со зрением совсем ******...
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11.05.2021 11:18 Відповісти
Просто зрительные нервы у него никуда не подключены... Не к чему.

Зеленский о ситуации на Донбассе: Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь - Цензор.НЕТ 1694
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11.05.2021 11:23 Відповісти
Все остальные нервы у него тоже ни к чему не подключены. По той же причине.
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11.05.2021 11:25 Відповісти
ну да,ну да...вместо снайперов артиллерию более 120 мм подогнали...

Сводка ситуации за 10 мая 2021 года
Обстрелов 22 Ответный огонь 12 Ранено 2
3 обстрела из ствольной артиллерии 120 +
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11.05.2021 11:18 Відповісти
...жди на Банковой, вальдемар... Зеленский о ситуации на Донбассе: Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь - Цензор.НЕТ 9220
Зеленский о ситуации на Донбассе: Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь - Цензор.НЕТ 588
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11.05.2021 11:18 Відповісти
Як що янєлоха42 застрелять ми скажемо " Вбивство президентів майже пішло у минуле" .
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11.05.2021 11:39 Відповісти
Я че прозевал баржу с колумбии.
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11.05.2021 11:19 Відповісти
шо воно плете ? если вчера снайпер не убил ни одного нашего то это считается что "Почти ушли в прошлое снайперские прицельные выстрелы " так они как ушли так и придут и что значит "почти" ? это как он сам " почти " президент ?
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11.05.2021 11:19 Відповісти
тИ насправді так мислиш чи ти точно хворий на всю голову!!!! тут вже правильно сказали, "що ти нюхаєш" щоб нести таку хрєнь!!!! Чуєш недомєрок, йде геть з тої посади, хреновий ти директор!!!!! І забери з собою всю ту сволоту що біля тебе треться!!!!!!!!
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11.05.2021 11:22 Відповісти
Пьяненький?! Вова, нельзя так рано, - плохо для здоровья.
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11.05.2021 11:22 Відповісти
Ще таке недорозуміння країною не керувало , кого ще вибереш , розумний український нарід?
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11.05.2021 11:24 Відповісти
Бойко.
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11.05.2021 11:32 Відповісти
и тогда кстати даже Зеленский покажется вполне себе неплохим вариантом ))
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11.05.2021 11:35 Відповісти
сорта говна...
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11.05.2021 11:45 Відповісти
яроша
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11.05.2021 11:36 Відповісти
да хрен там. ПС на самом пике популярности не пролез в Раду, самого Яроша туда пропихнули по мажоритарке и то он половину заседаний (если не больше) пропустил, причём сам открыто признаёт, что на передовой ему лучше чем в том гадюшнике. Думаю он сам с такими раскладами выдвигаться никуда не будет.
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11.05.2021 11:44 Відповісти
на сьогодні - іншої альтернативи, ніж Порох - не існує. Всі інші - далеко-далеко.
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11.05.2021 14:12 Відповісти
Апрель 2021 г.

За прошедший месяц обстрелов позиций ВСУ - 614 (март 543) рост на 13,1%Среднесуточный показатель обстрелов 20,4(март 17,5 ) рост на 16,6%ПотериРанено военнослужащих ВСУ 63 (март 40) Убито военнослужащих ВСУ 14 (март 9 )

Март 2021 г.


‎За прошедший месяц обстрелов позиций ВСУ - 543 (февраль 393)

Среднесуточный показатель обстрелов 17,5 (февраль 14)
Потери
Ранено военнослужащих ВСУ 40 (февраль 36)
Убито военнослужащих ВСУ 9 (февраль 14)

Если Зеленский что то говорит, значит он врет (народная примета)
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11.05.2021 11:25 Відповісти
Прицельный ушел, а не прицельный??????! Какой же он дурак!!! Пусть кто-то возразит что у него купленное высшее образование!!!!
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11.05.2021 11:26 Відповісти
а чем отличается шальная пуля от прицельной? ничем ПОЧТИ
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11.05.2021 11:39 Відповісти
Почти(!) ушел в прошлое снайперский прицельный огонь/ Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе. 09.07.19/ Война на Донбассе может завершиться в любой день: мы уже значительно продвинулись, - Зеленский 16.10.20.Главнокомандующий сказал это не баран чихнул.Там где главнокомандующий не четыреждыуклонист от защиты своей родины. Как Зеленский
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11.05.2021 11:28 Відповісти
Как тут не вспомнить Бориса Немцова с его яркой характеристикой другого величайшего политика современности: "Он **.нутый !"
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11.05.2021 11:29 Відповісти
Та заліпіть йому вже чимось ніздрі!!!Воно ж так геть знюхається!
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11.05.2021 11:29 Відповісти
Мне интересно , многие его высказывания ему самому в голову приходят или " доброжелатели " услужливо подсовывают ?
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11.05.2021 11:31 Відповісти
Видим значительное уменьшение выстрелов.

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А где значительное увеличение освобожденных территорий?
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11.05.2021 11:38 Відповісти
бл, после таких заявлений не поца (не лоха, какая разница) становится немножко страшно. но страх это нормальное состоянние, он проходит. просто надо не "забить на все"
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11.05.2021 11:39 Відповісти
Мне было страшно когда оно во второй тур попало
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11.05.2021 11:49 Відповісти
после первого тура я наоборот обрадовался. ну не может такого пи-ца случится. но есть у нас т.н. "синдром ляшко" или "вона". это печально. но опять же не опускать руки
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11.05.2021 12:09 Відповісти
Ещё не успели похоронить последнего убитого именно от прицельного снайперского огня, а у этого дебила уже значит «ушёл в прошлое»?
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11.05.2021 11:39 Відповісти
Татышо!!!!

А три последние дня новости о трауре и похоронах воинов ВСУ, ставших жертвами кацапских снайперов - это брехня?
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11.05.2021 11:40 Відповісти
«Розумний не говорить і половини з того, що знає, дурний не відає і половини з того, що говорить».© Алі Апшероні
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11.05.2021 11:45 Відповісти
Зеленський про ситуацію на Донбасі: Бачимо значне зменшення пострілів. Майже пішов у минуле снайперський прицільний вогонь - Цензор.НЕТ 586
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11.05.2021 12:25 Відповісти
Я читаю о каждодневном погибшем. Что этот кривостратег хочет нам втулить???? Он что, специалист по снайпингу, он вообще снайперку хоть раз держал в руках?????
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11.05.2021 11:57 Відповісти
Це сказав спец ********** палочки? Тоді я особисто повірив. Кожного дня від поранень помирають найкращі сини і дочки України, а воно щось меле з передозу.
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11.05.2021 12:00 Відповісти
Бачу значне погіршення здоров'я у клоЗЕта. Медицина тут безсила. Треба щось робити. Обрізання не помогло. Гільйотина? Але ж почне нюхати дупою.
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11.05.2021 12:02 Відповісти
Що він несе лише в квітні загинуло 15 наших військовихі переважно від ворожих снайперів ,7,8 травня загинуло троє наших ,допоки не буде гідної відповіді ворог не заспокоїтся.
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11.05.2021 12:04 Відповісти
"Ушли в прошлое тупые продажные политики. Украину возглавляет почти Президент - предателей и уголовников в ОП почти нет".

Кстати, Зеля, как там Чаус поживает? - не к месту, но уже актульно становится.
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11.05.2021 12:15 Відповісти
Тільки одне питання: як снайперський вогонь може бути НЕприцільним??
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11.05.2021 12:20 Відповісти
якщо шмаркля відкрила писок,значить буде брехати...
тут без варіантів.

А така брехня на фоні смерті українських захисників майже кожного дня від рук рашистської сволоти та колаборантських гнид особливо підла та мерзенна.

шмаркля мало того,що боягуз та тупе чмо, воно ще й доволі підле.
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11.05.2021 12:29 Відповісти
Господи - козлина зеленая, врет как только рот открывает.
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11.05.2021 12:45 Відповісти
А как он любит маму с папой , свою женщину и шаурму!? Нет ,ребята,зря вы так ! Нам очень повезло с пересидентом.....Мудрый избиратель мог и хуже выбрать.
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11.05.2021 12:57 Відповісти
Кількість обстрілів зменшилась, але калібр збільшився.
От якби цього ЗЕ спитали: що гірше - 1000 фактів порушення тиші на добу зі стрілецької зброї чи одне порушення, але "Точкою У"?
Цікаво: скільки він би був у ступорі?
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11.05.2021 13:18 Відповісти
Тряпка парашная шо ты несёш в госпитали с ленкой шмарой нанюхоной давно был...никогда..
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11.05.2021 13:19 Відповісти
Одно из двух:
1. он - идиот
2. он работает на врага
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11.05.2021 13:20 Відповісти
правду вы говорите и в любом случае скотиняка!
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11.05.2021 15:20 Відповісти
Забавно как эта новость соседствует с другой, о семикратном обстреле только за сегодня. Мир-труд-май...
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11.05.2021 13:26 Відповісти
Ну, з цим насікомим все зрозуміло.
Питання лише до тих, хто у окопах голосував за ОЦЕ:
- цього ви хотіли? Цієї брехні зеленої?
- про це мріяли, коли кожен день потроху звільняли Україну?
- і, нарешті, ХТО зараз наживається на війні?
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11.05.2021 13:39 Відповісти
на донбассе вова война а не ситуация
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11.05.2021 13:44 Відповісти
воно ї...нуте.
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11.05.2021 14:07 Відповісти
воваперестаньстрелять!!! шефирызарабатываютнавойне!!! мэндельужемиллиардерша !!!
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11.05.2021 14:07 Відповісти
ВОНО дня не може прожити без брехні.. Зеленський про ситуацію на Донбасі: Бачимо значне зменшення пострілів. Майже пішов у минуле снайперський прицільний вогонь - Цензор.НЕТ 8074
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11.05.2021 14:13 Відповісти
Воно що, знущається? Що значить "почти"? Воно настільки цинічне? Хахлов не жалко?
Таке , в принципі, може молоти тільки ворог.
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11.05.2021 14:28 Відповісти
у гнусавого зебаната кокаиновая ломка
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11.05.2021 14:37 Відповісти
Мабуть повилазило...
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11.05.2021 14:40 Відповісти
імператриця Зєля Совєцька 73%ва - ворог України
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11.05.2021 14:46 Відповісти
вот скот
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11.05.2021 15:19 Відповісти
и это говорит главнокомандующий ????
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11.05.2021 15:41 Відповісти
дебил....
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11.05.2021 20:56 Відповісти
в 2017 погибло 191, в 2020 втрое меньше.
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11.05.2021 23:09 Відповісти
 
 