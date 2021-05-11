РФ відвела з території окупованого Криму майже 3,5 тис. військових, на інших ділянках відведення ми не бачимо, - Зеленський

Росія відвела з території тимчасово окупованого Криму приблизно 3,5 тис. осіб військового контингенту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президент України Володимир Зеленський сказав журналістам після виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30".

"Щодо відведення військ ... ми розуміємо, що десь приблизно 3,5 тис. осіб військового контингенту пішли назад, але це ті, які були на тимчасово окупованій території Криму, більше відведення великого ми не побачили, і не бачимо", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що кількість техніки було збільшено.

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Нагадаємо, 22 квітня в Криму відбувся основний етап навчання військ Південного військового округу і Повітряно-десантних військ РФ. У маневрах, за даними Міноборони РФ, задіяли понад 10 тис. військовослужбовців, 1,2 тис. одиниць озброєння і військової техніки, понад 40 бойових кораблів і 20 суден забезпечення.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що після навчань війська повертаються з Криму до місць постійної дислокації.

США і європейські країни висловили стурбованість з приводу посилення військового угруповання в Криму і переміщення російських військ поряд з кордоном України