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РФ відвела з території окупованого Криму майже 3,5 тис. військових, на інших ділянках відведення ми не бачимо, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РФ відвела з території окупованого Криму майже 3,5 тис. військових, на інших ділянках відведення ми не бачимо, - Зеленський

Росія відвела з території тимчасово окупованого Криму приблизно 3,5 тис. осіб військового контингенту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президент України Володимир Зеленський сказав журналістам після виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30".

"Щодо відведення військ ... ми розуміємо, що десь приблизно 3,5 тис. осіб військового контингенту пішли назад, але це ті, які були на тимчасово окупованій території Криму, більше відведення великого ми не побачили, і не бачимо", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що кількість техніки було збільшено.

Читайте: Зеленський про ситуацію на Донбасі: Бачимо значне зменшення пострілів. Майже пішов у минуле снайперський прицільний вогонь

Нагадаємо, 22 квітня в Криму відбувся основний етап навчання військ Південного військового округу і Повітряно-десантних військ РФ. У маневрах, за даними Міноборони РФ, задіяли понад 10 тис. військовослужбовців, 1,2 тис. одиниць озброєння і військової техніки, понад 40 бойових кораблів і 20 суден забезпечення.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що після навчань війська повертаються з Криму до місць постійної дислокації.

США і європейські країни висловили стурбованість з приводу посилення військового угруповання в Криму і переміщення російських військ поряд з кордоном України

Автор: Наталя Джума
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3500 рыл вывели. На остальных вода, похоже, еще есть. Фигня, подождем. Очень хочу увидеть, как бараны будут бурить дно Азовского моря и добывать рассолы различной концентрации.
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11.05.2021 11:20 Відповісти
а если в очко ***** заглянуть? там можно тысяч 100 500 отведённых увидеть.
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11.05.2021 11:23 Відповісти
"мьі" - то занадто(((
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11.05.2021 11:23 Відповісти
Ти гадьониш у дірку ***** заглядай і надалі,тільки падло снайперські групи й аєророзвідку поверну,а там хоч у сраку ***** цьомай,клоун сраний.
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11.05.2021 11:29 Відповісти
И?
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11.05.2021 11:29 Відповісти
это потому что ты просто перестал стрелять
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11.05.2021 11:29 Відповісти
Крым это название смерти пуйлостана
причина распада кацапии это тоже - Крым

кацапов за Крым ****** до смерти пока они его не отдадут добровольно

всё что они говорят и делают сейчас - это попытки узаконить захват Крыма у мирового нотариуса - США
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11.05.2021 11:36 Відповісти
 
 