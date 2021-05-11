Вартість землі може зрости у 2-5 разів. Це точно збагатить наших людей, - Шмигаль
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Після запуску ринку вартість землі може зростати від 2 до 5 разів. Такі зміни можуть відбуватися протягом перших 5-10 років.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що підготовка до запуску ринку землі "відбувається за планом".
"Надзвичайно складно ухвалено законопроєкт 2194, очікуємо ухвалення законопроєкту 2195, який розкриє можливість електронних торгів землею. Ми дивимося на аналогію щодо впровадження ринку землі серед наших країн-сусідів. Протягом 5-10 років вартість землі може зростати від 2 до 5 разів", - сказав Шмигаль.
Прем'єр додав, що "це дуже добре", тому що це капіталізує нашу державу і землю українців, якою вони володіють.
"Українці отримають право, а не обов'язок продавати свою землю. А право дає можливість ухвалювати рішення. Подорожчала земля - продай її дорого за ринковою ціною без корупційного податку, який накладали чиновники, коли не було ринку землі", - зазначив глава уряду.
Він додав, що в Україні з 1 липня "зобов'язані відкрити ринок і вчитися жити в ньому".
"Це точно збагатить нашу державу, економіку і наших людей", - сказав Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
"Простите не нас, а вас" (с)
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Хвамілії люда у студію!
У простых людей нет возможности брать кредиты и быть учвстниками этого процесса.
Просто обман.
Смотря кого он считает нашими людьми.
А містяни навіть якщо побудують дачу, то там не пропишуться і голосувати не будуть.
Нам-містянам в нашому дачному селі навіть дороги не роблять, бо ми тут не голосуємо))
И сделает беднее украинцев.
Краткое содержание заявления Шмыгаля.
Блаженны страждущие, ибо их есть Царство Небесное...(с)
Нет шМыгаль-нет...брешеш песе-брешеш...- обогатит он только именованных барыго- олигархат, и продажное чиновничество которое служит и обслуживает его...- так как продажа нескольких гектаров даже по пару тысяч зЭлени....это все вы вернете ценами (енергоносителями) и дороговизной "жизни".....- так что , скупите вы за даром на шару Земельку - а большая часть уже и так за бесценок скуплена.....- и будет как по- Шевченко: " Ними на Панщыну идут ...и Диточок своих ведут...".- так как часть станет бедным люмпенством...и подастся в городские агломераты- часть выедет на зароботки ...., а другая будет дешевой рабочей силой на местах.... вот такая вот картина маслом по- шмыгалевски....
https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Все,що робить керівництво країни скеровано на продаж землі великим землевласникам з усього світу з якими все домовлено, На сьогоднішній день головнішого питання вони не бачать. та воно так і є, а дозвіл на придбання до 100 га потрібен для чергової "заботи о простом народе" .
_Да то что ваших людей обогатит, так ясен пень, для того бандиты всё продумали и прописали в т. н. законах. Народ многострадальный, терпеливый и молчаливый, как обычно в дураках останется и с голой сракой! Ну штош, терпит бандитов - значит заслужил, сам себе злобный буратина.
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Краснопузики, толкующие про недоступность земли "для простых людей"! "Простые люди" вправе рассчитывать только на премию Дарвина, и это правильно.
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Голосуйте ногами и богатейте. Только тогда наши элиты зашевелятся.