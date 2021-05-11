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Зеленський про повномасштабну ескалацію з боку РФ: До такого ніхто не готовий. Якщо це станеться - може бути світова війна

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Зеленський про повномасштабну ескалацію з боку РФ: До такого ніхто не готовий. Якщо це станеться - може бути світова війна

Ні українська, ні російська сторони не готові до повномасштабної війни. Якщо Росія піде на ескалацію, може початися нова світова війна.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час форуму "Україна 30", присвяченого питанням безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я думаю, що ніхто не готовий зовсім (до повномасштабної війни. - Ред.). Я вважаю, що Росія не може на це піти. Якщо це станеться, я вважаю, що це може бути світова війна", - заявив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Імовірність повномасштабного вторгнення РФ була, але ескалація вже зупинилася, - Зеленський

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України. 22 квітня Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.

Читайте також: Зеленський про ситуацію на Донбасі: Бачимо значне зменшення пострілів. Майже пішов у минуле снайперський прицільний вогонь

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Ну до чего глупое создание.
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11.05.2021 11:42
+5
Нас уклонистов этим не запугать.
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11.05.2021 11:38
+5
Вофа стратєх!
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11.05.2021 11:45
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потерпевший вiслюк точно не готов, потому, что он терпила.
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11.05.2021 11:33 Відповісти
вот вы не правы - этот приЗЕдент получил больше прозвищ чем кокой-либо президент во Вселенной...!
это стоит помнить...!
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11.05.2021 12:01 Відповісти
Ми не готові тому що ми не готуємось до повномасштабної війни! Влада має готуватись і має мати план дій для підготовки до війни! Цього плану немає, отже влада витрачає наш час на пусті балачки, це непрофесійність уряду, Президента та парламенту! Зараз влада має почати нарешті працювати в цьому напрямку і це має бути головний напрямок роботи влади!
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11.05.2021 13:55 Відповісти
я тебя тролля приглашал в обсуждение...?
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11.05.2021 17:15 Відповісти
за то к членограйству всегда готов !
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11.05.2021 11:36 Відповісти
И видосикоснимательству.
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15.05.2021 00:39 Відповісти
Судьба мира в руках.. писяграя
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11.05.2021 11:36 Відповісти
Стратег! Геополитик с большой буквы Гэ! Ну шо не слово, то жемчужина. Найвэлычниший, одно слово... Зеленский о полномасштабной эскалации со стороны РФ: К такому никто не готов. Если это произойдет - может быть мировая война - Цензор.НЕТ 9719
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11.05.2021 11:38 Відповісти
Нас уклонистов этим не запугать.
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11.05.2021 11:38 Відповісти
так уклонист мировую войну розпалюе, ну как ленин. мы назло усем буржуям мировой пожар раздуем
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11.05.2021 11:53 Відповісти
Никоим образом . Для начала мировой войны нужна мгновенная ответная реакция . А пока гейропа расдуплится с озабоченностями , ахами , охами и вылуплением глазок , боевые действия , скорее всего , закончатся .
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11.05.2021 11:39 Відповісти
_Закончится атакой на страны Балтии и Польшу (на Польшу = ЕС и НАТО - напали ещё в 2010!) Со всеми вытекающими.
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11.05.2021 13:32 Відповісти
Ну до чего глупое создание.
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11.05.2021 11:42 Відповісти
Вофа стратєх!
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11.05.2021 11:45 Відповісти
ЗеЛох - это хреновая подделка *****...!
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11.05.2021 11:45 Відповісти
як це ви не готові до війни з пуйлом ?
пуйло завжди готовий вас вжарити..
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11.05.2021 11:48 Відповісти
надо было уточнить как именно они "считает" - на калькуляторе или в столбик? Зеленский о полномасштабной эскалации со стороны РФ: К такому никто не готов. Если это произойдет - может быть мировая война - Цензор.НЕТ 5794
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11.05.2021 11:51 Відповісти
Народу нужно сплотиться ,чтобы для начала одолеть 5 ю колонну в Украине.А пока патриоты дружно только лесбиянок насилуют.А 5я колонна - Украину!
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11.05.2021 11:52 Відповісти
Российские генералы со своими дачами, квартирами, квартирами любовниц и прочим барахлом к мировой войне точно не готовы. Они не для того шли в армию, чтобы сидеть в укрытии в противогазе и жевать сухпай.
Дешевле замочить одного мыршавого карлика, чьи претензии на мировое господство уже ************ всем.
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11.05.2021 11:53 Відповісти
_Думаешь простые немцы и аристократы очень хотели сдохнуть за бесноватого шизика - фюрера? А Вторая Всемирная всё же произошла! Зеленський про повномасштабну ескалацію з боку РФ: До такого ніхто не готовий. Якщо це станеться - може бути світова війна - Цензор.НЕТ 122
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11.05.2021 13:33 Відповісти
шмаркля, не бреше, хоча він і уклоніст-рецидивіст.

війна-це страшно, особливо, коли у країни такий гівнокомандуючий...
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11.05.2021 12:14 Відповісти
Умелые руки ермака...Зеленський про повномасштабну ескалацію з боку РФ: До такого ніхто не готовий. Якщо це станеться - може бути світова війна - Цензор.НЕТ 9612
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11.05.2021 13:17 Відповісти
Можно усыплять................ терапия не поможет. Всё чаще вспоминается соседка, которая говорила, что если в еврейской семье рождается неумный ребенок, то это клинический идиот. А в этой матушка-природа даже перестаралась.................
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11.05.2021 13:23 Відповісти
Посмотри на молниеносную реакцию Израиля на обстрел, для этого нужно закупать свои ракеты Нептун Ольха и так далее.И профинансировать другие разработки на одном КБ Луч есть очень много интересного,к тому же беспилотников.И ни у кого не будет желаня напасть.Слабость провоцирует насилие.Пойми уже наконец вислюк.
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11.05.2021 13:29 Відповісти
Сейчас... агент путлера тебя послушает и примется укреплять армию Украины.
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11.05.2021 13:35 Відповісти
помітною та очевидною є одна закономірність, а саме:
одразу після того як воно самостійно розкриває рота на якійсь з прес-конференцій чи під час офіційних зустрічей (в результаті чого висвітлюються його дурість, обмеженість, неосвіченість), записується інтерв'ю - зрежисоване, підготовлене, з вивіреними питаннями-відповідями, задля того аби вдати нібито воно розумне.
так сталося й цього разу - після того, як воно безперервно тупило на зустрічі з Блінкеном та наступній прес-конференції - його електорату згодовують інтерв'ю.
але тупень є тупень.
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11.05.2021 13:43 Відповісти
3,1415926
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11.05.2021 15:12 Відповісти
 
 