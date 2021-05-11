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Тариф на електроенергію для населення має бути вдвічі вищим за нинішній, - заступник міністра енергетики Бойко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Тариф на електроенергію для населення має бути вдвічі вищим за нинішній, - заступник міністра енергетики Бойко

Ринкова ціна електроенергії для населення вдвічі вища, ніж та, що діє нині, в розмірі 1,68 грн за кВт-год завдяки урядовим обмеженням на ринку електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив заступник міністра енергетики Юрій Бойко.

За його словами, кінцева ціна на електричну енергію для споживачів (у тому числі - побутових) складається з безпосередньо вартості електроенергії на ринку, тарифу на її передачу високовольтними мережами НЕК "Укренерго", тарифу на розподіл низьковольтними мережами операторів систем розподілу, тарифу на поставку і податків.

Бойко зазначив, що сьогодні в умовах ринку тариф для населення має бути вдвічі вищим і відрізнятися залежно від регіону України.

"Для побутових споживачів ця ціна мала бути вже з 1.07.2019 року значно вищою щодо поточної (1,68 грн за кВт-год) і диференційованою залежно від області. Так, на сьогодні ціна має становити від 2,60-2,96 грн за кВт-год по місту Києву та Дніпропетровській області до 3,70-4 грн за кВт-год в Івано - Франківській та Луганській областях відповідно (тариф на розподіл на сьогодні найвищий саме в Луганській області та втричі вищий, ніж у Києві)", - повідомив він.

Також читайте: Рада закликала Кабмін встановити пільги на електроенергію для населення в 30-кілометровій зоні АЕС

Заступник міністра підкреслив, що разом з тим, завдяки дії урядової постанови, яка зобов'язує державні енергокомпанії продавати електрику за регульованою ціною, тарифи для населення залишаються доступними.

Він зазначив, що після скасування з січня 2021 року дії пільгового тарифу на електрику в розмірі 90 копійок за перші 100 кВт-год, середньозважена ціна на електрику зросла на 32%, з 1,21 грн за кВт-год до 1,60 грн за кВт-год.

"Так, зараз середня вартість електричної енергії для побутових споживачів становить близько 1,60 грн за кВт-год (з урахуванням зонного обліку), з яких тільки транспортна складова (середньозважена) становить 1,51 грн за кВт-ч. Таким чином, безпосередньо на електричну енергію залишається тільки 9 копійок", - пояснив чиновник.

За інформацією Бойка, ціна на електроенергію безпосередньо впливає на розмір платіжки для близько 16,7 млн побутових споживачів (домогосподарств і прирівняних до них категорій), і охоплює все населення України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін продовжив до 30 червня фіксовану ціну на електроенергію для населення - 1,68 грн/кВт-год

28 квітня Кабмін ухвалив рішення про ще одне продовження дії фіксованої ціни на електроенергію для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год.

Крім того, згідно з документом, державним компаніям НАЕК "Енергоатом" і "Укргідроенерго" доручено до 15 травня укласти з постачальниками універсальних послуг договори про надання послуг із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів.

Державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго" розкритикували нинішню редакцію постанови та заявили, що це призведе до додаткових багатомільярдних витрат.

28 грудня 2020 року Уряд скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 копійок за 1 кВт-год за умови споживання до 100 кВт-год - з 1 січня до кінця березня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за 1 кВт - год на весь спожитий обсяг.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+48
Тариф на электроэнергию для населения должен быть в два раза выше ныне действующего, - замминистра энергетики Бойко - Цензор.НЕТ 3233
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11.05.2021 11:43
+35
Тариф на электроэнергию для населения должен быть в два раза выше ныне действующего, - замминистра энергетики Бойко - Цензор.НЕТ 6370
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11.05.2021 11:45
+33
Тариф на электроэнергию для населения должен быть в два раза выше ныне действующего, - замминистра энергетики Бойко - Цензор.НЕТ 7383 Тариф на электроэнергию для населения должен быть в два раза выше ныне действующего, - замминистра энергетики Бойко - Цензор.НЕТ 7383 Тариф на электроэнергию для населения должен быть в два раза выше ныне действующего, - замминистра энергетики Бойко - Цензор.НЕТ 1389
Тариф на электроэнергию для населения должен быть в два раза выше ныне действующего, - замминистра энергетики Бойко - Цензор.НЕТ 4929
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11.05.2021 11:46
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Чому не в три,а ще краще в п'ять...... Тариф на электроэнергию для населения должен быть в два раза выше ныне действующего, - замминистра энергетики Бойко - Цензор.НЕТ 6548
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11.05.2021 12:23 Відповісти
А ты ВОРА ,давно должен НАРЫ ГРЕТЬ ! Тариф на электроэнергию для населения должен быть в два раза выше ныне действующего, - замминистра энергетики Бойко - Цензор.НЕТ 8232
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11.05.2021 12:28 Відповісти
Тариф на електроенергію для населення має бути вдвічі вищим за нинішній, - заступник міністра енергетики Бойко - Цензор.НЕТ 1530
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11.05.2021 12:32 Відповісти
Уничтожать упырей!Тариф на електроенергію для населення має бути вдвічі вищим за нинішній, - заступник міністра енергетики Бойко - Цензор.НЕТ 1993
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11.05.2021 12:50 Відповісти
при совке электроэнергия была по 4 коп. и зарплатах 70 - 120 ре (70-тые годы) и все радовались
теперь зарплаты 7 - 12 тыс и электроэнергия по 1,68
так что можно смело к совковым ценам приписывать два нолика и смотреть какие были цены
на наши деньги:
водка 362 грн, ковбаса варенка 220 грн если купишь , батон 25 грн, мясо ??? больше не было чем было
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11.05.2021 13:12 Відповісти
Если бы все радовались, то не угоняли бы самолёты, чтобы вырваться из советского "рая".
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11.05.2021 13:19 Відповісти
Не 0.04 а 0.02 и пенсия была не 25 р.
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11.05.2021 14:28 Відповісти
Колгоспна пенсія в 70-ті роки була 12,00 рублів. На момент розпаду СРСР - 28,00 рублів.
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11.05.2021 14:50 Відповісти
ЧОТИРИ Копійки була вартість.
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11.05.2021 16:28 Відповісти
Кстати колбаса вареная "как тогда", пр-ва Алан стоит далеко не 220 и даже не 300.
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11.05.2021 14:32 Відповісти
Как тогда, это склизкая, вонючая в полиэтиленовой упаковке с неизвестным сроком хранения, субстанция двух, максимум трех сортов. Без термической обработки есть ее было не очень приятно. По этому, обжареная "варенка" считалась лакомством. А уж как воняли сардельки, которыми кормили пионЭров в столовках. До сих пор не могу употреблять подобную продукцию.

Но все выше описанное относилось только к населенным пунктам 1 категории снабжения. Начиная со второй - встретить колбасу "печеночную", либо "чайную" за 1,62 руб. было за счастье. Колбасные туры из Ростова в Донецк каждую субботу приносили несколько тысяч голодных москалей, радовавшихся докторской колбасе и котлетам по донбасски в свободной продаже.
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11.05.2021 19:33 Відповісти
Неправда. Совкові ціни 1 руб - 1 долл. нинішній
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11.05.2021 16:30 Відповісти
Кто вам такое сказал? 1 руб. конца 80-х это примерно 2 - 2,2 дол. нынешних.
1 короб спичек - 1 коп, сейчас - 50 коп. в среднем; 1/50

проезд в автобусе - 5 коп., сейчас 6-7 грн.; 1/130

1 кВт для населения - 4 коп. сейчас 1,68 грн.; 1/42
0,5 л водки вонючки - 10 руб., сейчас 90 грн.; 1/9
1 кг колбасы варенки высшего сорта 2,2 руб.; сейчас 200-300 грн.; 1/113
1 кг сахара - 72 коп; 22 грн. - 1/31
Уровень розничных цен на молочные продукты и масло животное, в особенности на сыр, в СССР относительно высок как по сравнению с ценами в России в 1913 году (по маслу животному - в 3 раза, по сыру - в 5-6 раз, по молоку - 2,8 раза), так и по сравнению с ценами в развитых капиталистических странах (по маслу животному по сравнению с ценами в США - 2,2 раза, в Англии - 3,3 раза, во Франции - 2,1 раза, в ФРГ - 2,4 раза; по сыру в сравнении с ценами в США - в 2 раза, в Англии - 3 раза, во Франции - 2,1 раза, в ФРГ - 2,5 раза и т. д.)...
Гораздо дороже, чем на Западе, продавались в СССР и промышленные товары. Обувь стоила от 2 до 3,5 раза дороже, ткани - от 2 до 5 раз, а женское белье - вчетверо дороже.

Средняя зарплата в 1990-м - 303 руб., за март 2021 - 13612 грн.; 1/45
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11.05.2021 19:50 Відповісти
Рабочее время в Украине тоже имеет европейскую цену.
Цена одного рабочего часа должна быть не ниже, чем в Европе.
Хватит спонсировать Ахметовых и Коломойских.
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11.05.2021 13:17 Відповісти
они ж тогда сразу сдуются, и всем станет видно что они никакие не бизнесмены, а просто бандиты, эксплуатирующие дешевый ресурс и за счет этого получающие свою долю на внешних рынках
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11.05.2021 13:21 Відповісти
Да не спонсируй,спонсируй поляков.А Ахметке кисло в чубчик станет
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11.05.2021 14:21 Відповісти
подозреваю что цена на электроэнергию и похоронит Зебила и его клоунский табор. Хотя, с другой стороны народ сидит на жопе ровно не дергаясь, как это было при Порошенко. Видать пока в голове телевизор прошивку не обновит - 73% готовы терпеть, как в Рашке
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11.05.2021 13:19 Відповісти
При Порошенко народ сидел на жопе ровно, но больше Порошенка никуда уже не выберут.
И завтра тоже, и после завтра, потому что когда всех сделали в три раза беднее,
это незабываемо. За Томос спасибо, но теме не менее.
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11.05.2021 13:23 Відповісти
это ж как тебя "сделали" в 3 раза беднее? Тариф на електроенергію для населення має бути вдвічі вищим за нинішній, - заступник міністра енергетики Бойко - Цензор.НЕТ 5461
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19.05.2021 13:06 Відповісти
А ти в нас значить не 73% -ва тєрпіла. Ти настаясчій 8% -й інтернєтний воін, ватникобой - однім словом ))
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11.05.2021 13:47 Відповісти
73% стали богаче. С радостью оплатят
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11.05.2021 13:21 Відповісти
А почему не 4 раза или в в 12 раз???
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11.05.2021 13:23 Відповісти
Потомушо сцошшно.
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11.05.2021 13:33 Відповісти
Потому что лягушку варят постепенно, начинают в холодной воде.
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11.05.2021 13:44 Відповісти
Тогда и зарплаты и пенсии тоже должны быть в 2 - 3 раза больше.
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11.05.2021 13:54 Відповісти
Уволить.

Пока ЗП у преподавателей, медиков, гос служащих. не будет на уровне Европы,
никаких повышений!!!
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11.05.2021 14:33 Відповісти
По его словам, конечная цена на электрическую энергию для потребителей (в том числе - бытовых) состоит
-из непосредственно стоимости электроэнергии на рынке,
-тарифа на ее передачу высоковольтными сетями НЭК "Укрэнерго",
-тарифа на распределение низковольтными сетями операторов систем распределения,
-тарифа на поставку и налогов. Источник: https://censor.net/ru/n3264465

1-на ринку має діяти ринковий принцип - хто дешевше запропонує - той більше продасть !
А діють неринкові правила , які заміняють дешеву електрику державних атомних- та гідро- станцій - дорогою приватних компаній !
2- енергозбути - приватизовані ! І "ПОДЕШЕВЦІ" ... Тому по тим же ринковим законам - вони повинні приносити прибутки , і побільші, своїм власникам . Чому у переліку складових вартості - це не вказано ? Тариф на електроенергію для населення має бути вдвічі вищим за нинішній, - заступник міністра енергетики Бойко - Цензор.НЕТ 3813
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11.05.2021 14:39 Відповісти
Не згоден, треба в десятеро підняти тариф і щоб цифра кругла була.
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11.05.2021 15:12 Відповісти
_Ладно. Если ты будешь разницу в цене по моим счетам оплачивать - за ваши деньги любой каприз.
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11.05.2021 15:15 Відповісти
Жмите народ жмите если будет следующий майдан не успеете пятками сверкать.
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11.05.2021 16:32 Відповісти
Совсем *** дался зелен ый утырок.апетиты ого
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11.05.2021 16:38 Відповісти
А ви "керовніки "накиньте українцям на шию шнурок та й тягніть скільки сили є а то вони. рзжиріли при єпосі безбідності управи на них нема : комуналка дешева , продукти дешеві лікуванння дешева , НЕПОРЯДОК
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11.05.2021 16:41 Відповісти
Проблем нет. НО......тогда зарплаты украинцев и , особенно пенсии, которые у большинства украинцев со стажем работы 40 лет и больше составляют 1,5 - 2 000 гривен, должны быть повышенны минимум в 6 раз, а то и в 10 раз, чтобы эти люди могли выжить. А, то все "умные" министры, замы и прочие , сидящие на милионных зарплатах с умным видом всегда заявляют о том, что тариф на энергию должен быть намного выше, чем есть (добренькие )...но ни один из этих "умных" , в том число сами члены правительства ни разу не открыли рот о том, какие мизерные зарплаты и пенсии получает бОльшинство украинцев. Сначала решите эту проблему. А то, зарплаты и пенсии как у рабов в рабовладельческом государстве, а за то, что эти рабы пользуются лампочкой милионеры , присвоившие себе источники энергии,пытаются с них содрать , как в высокоразвитом государстве с высокими доходами населения.
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11.05.2021 19:03 Відповісти
Интересно,бойко когда ходит,за губу не спотыкается?
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11.05.2021 20:01 Відповісти
Тариф на електроенергію для населення має бути вдвічі вищим за нинішній, - заступник міністра енергетики Бойко - Цензор.НЕТ 7930
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11.05.2021 20:33 Відповісти
Тариф на електроенергію для населення має бути вдвічі вищим за нинішній, - заступник міністра енергетики Бойко - Цензор.НЕТ 3936
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11.05.2021 20:38 Відповісти
вот каких ублюдков надо отстреливать.....
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11.05.2021 21:13 Відповісти
напёрсточники.
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11.05.2021 23:04 Відповісти
а куди вже вищим? тільки за минулий 2020-й рік за оцінкою Форбс Ахметов майже вдвічі збагатив свої статки.
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12.05.2021 01:28 Відповісти
Персонально для бойко тариф-10.50.
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19.10.2021 16:00 Відповісти
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