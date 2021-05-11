Тариф на електроенергію для населення має бути вдвічі вищим за нинішній, - заступник міністра енергетики Бойко
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Ринкова ціна електроенергії для населення вдвічі вища, ніж та, що діє нині, в розмірі 1,68 грн за кВт-год завдяки урядовим обмеженням на ринку електроенергії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив заступник міністра енергетики Юрій Бойко.
За його словами, кінцева ціна на електричну енергію для споживачів (у тому числі - побутових) складається з безпосередньо вартості електроенергії на ринку, тарифу на її передачу високовольтними мережами НЕК "Укренерго", тарифу на розподіл низьковольтними мережами операторів систем розподілу, тарифу на поставку і податків.
Бойко зазначив, що сьогодні в умовах ринку тариф для населення має бути вдвічі вищим і відрізнятися залежно від регіону України.
"Для побутових споживачів ця ціна мала бути вже з 1.07.2019 року значно вищою щодо поточної (1,68 грн за кВт-год) і диференційованою залежно від області. Так, на сьогодні ціна має становити від 2,60-2,96 грн за кВт-год по місту Києву та Дніпропетровській області до 3,70-4 грн за кВт-год в Івано - Франківській та Луганській областях відповідно (тариф на розподіл на сьогодні найвищий саме в Луганській області та втричі вищий, ніж у Києві)", - повідомив він.
Заступник міністра підкреслив, що разом з тим, завдяки дії урядової постанови, яка зобов'язує державні енергокомпанії продавати електрику за регульованою ціною, тарифи для населення залишаються доступними.
Він зазначив, що після скасування з січня 2021 року дії пільгового тарифу на електрику в розмірі 90 копійок за перші 100 кВт-год, середньозважена ціна на електрику зросла на 32%, з 1,21 грн за кВт-год до 1,60 грн за кВт-год.
"Так, зараз середня вартість електричної енергії для побутових споживачів становить близько 1,60 грн за кВт-год (з урахуванням зонного обліку), з яких тільки транспортна складова (середньозважена) становить 1,51 грн за кВт-ч. Таким чином, безпосередньо на електричну енергію залишається тільки 9 копійок", - пояснив чиновник.
За інформацією Бойка, ціна на електроенергію безпосередньо впливає на розмір платіжки для близько 16,7 млн побутових споживачів (домогосподарств і прирівняних до них категорій), і охоплює все населення України.
28 квітня Кабмін ухвалив рішення про ще одне продовження дії фіксованої ціни на електроенергію для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год.
Крім того, згідно з документом, державним компаніям НАЕК "Енергоатом" і "Укргідроенерго" доручено до 15 травня укласти з постачальниками універсальних послуг договори про надання послуг із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів.
Державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго" розкритикували нинішню редакцію постанови та заявили, що це призведе до додаткових багатомільярдних витрат.
28 грудня 2020 року Уряд скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 копійок за 1 кВт-год за умови споживання до 100 кВт-год - з 1 січня до кінця березня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за 1 кВт - год на весь спожитий обсяг.
Будь ласка, зачекайте...
теперь зарплаты 7 - 12 тыс и электроэнергия по 1,68
так что можно смело к совковым ценам приписывать два нолика и смотреть какие были цены
на наши деньги:
водка 362 грн, ковбаса варенка 220 грн если купишь , батон 25 грн, мясо ??? больше не было чем было
Но все выше описанное относилось только к населенным пунктам 1 категории снабжения. Начиная со второй - встретить колбасу "печеночную", либо "чайную" за 1,62 руб. было за счастье. Колбасные туры из Ростова в Донецк каждую субботу приносили несколько тысяч голодных москалей, радовавшихся докторской колбасе и котлетам по донбасски в свободной продаже.
1 короб спичек - 1 коп, сейчас - 50 коп. в среднем; 1/50
проезд в автобусе - 5 коп., сейчас 6-7 грн.; 1/130
1 кВт для населения - 4 коп. сейчас 1,68 грн.; 1/42
0,5 л водки вонючки - 10 руб., сейчас 90 грн.; 1/9
1 кг колбасы варенки высшего сорта 2,2 руб.; сейчас 200-300 грн.; 1/113
1 кг сахара - 72 коп; 22 грн. - 1/31
Уровень розничных цен на молочные продукты и масло животное, в особенности на сыр, в СССР относительно высок как по сравнению с ценами в России в 1913 году (по маслу животному - в 3 раза, по сыру - в 5-6 раз, по молоку - 2,8 раза), так и по сравнению с ценами в развитых капиталистических странах (по маслу животному по сравнению с ценами в США - 2,2 раза, в Англии - 3,3 раза, во Франции - 2,1 раза, в ФРГ - 2,4 раза; по сыру в сравнении с ценами в США - в 2 раза, в Англии - 3 раза, во Франции - 2,1 раза, в ФРГ - 2,5 раза и т. д.)...
Гораздо дороже, чем на Западе, продавались в СССР и промышленные товары. Обувь стоила от 2 до 3,5 раза дороже, ткани - от 2 до 5 раз, а женское белье - вчетверо дороже.
Средняя зарплата в 1990-м - 303 руб., за март 2021 - 13612 грн.; 1/45
Цена одного рабочего часа должна быть не ниже, чем в Европе.
Хватит спонсировать Ахметовых и Коломойских.
И завтра тоже, и после завтра, потому что когда всех сделали в три раза беднее,
это незабываемо. За Томос спасибо, но теме не менее.
Пока ЗП у преподавателей, медиков, гос служащих. не будет на уровне Европы,
никаких повышений!!!
-из непосредственно стоимости электроэнергии на рынке,
-тарифа на ее передачу высоковольтными сетями НЭК "Укрэнерго",
-тарифа на распределение низковольтными сетями операторов систем распределения,
-тарифа на поставку и налогов. Источник: https://censor.net/ru/n3264465
1-на ринку має діяти ринковий принцип - хто дешевше запропонує - той більше продасть !
А діють неринкові правила , які заміняють дешеву електрику державних атомних- та гідро- станцій - дорогою приватних компаній !
2- енергозбути - приватизовані ! І "ПОДЕШЕВЦІ" ... Тому по тим же ринковим законам - вони повинні приносити прибутки , і побільші, своїм власникам . Чому у переліку складових вартості - це не вказано ?