Україна не хоче війни, але повинна мати боєздатну армію, щоб ні в кого не було думки забрати в нас щось без єдиного пострілу, - Зеленський. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні не хочуть війни, проте країна повинна мати сильну і боєздатну армію.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президент повідомив, виступаючи на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" у вівторок у Києві.
"Україна не хоче війни, але як би це парадоксально не звучало, вона повинна мати сильну і боєздатну армію, оскільки саме вона є запорукою стабільності, гарантією спокою і гарантією того, що ні у кого не з'явиться думки забрати у нашої держави щось легко і без єдиного пострілу", - заявив Зеленський.
За його словами, відповідно до стратегії національної безпеки, "пріоритетом України є посилення оборонних можливостей і спроможностей безпеки, посилення міжнародної підтримки та політичного, економічного й правового тиску на агресора".
Він зазначив, що "безумовним пріоритетом на цьому шляху є боєздатні Збройні сили України, підготовлений військовий резерв, ефективна територіальна оборона в поєднанні з іншими органами сил безпеки та оборони, які здатні захищати країну на землі, на морі, у повітрі й, що наразі особливо актуально, в кіберпросторі".
Будь ласка, зачекайте...
"Зеленский в роли Верховного Главнокомандующего выглядит так же логично, как Сердючка в роли примы в оперном театре"
бойової одиниці з цього уйобка не буде, а штабних "писарчуків" там й без нього вистачає.
Вот такой парадокс у нашего, прости господи, главнокомандующего: сильная и боеспособная армия.
"Л" - логика: клоуны пишут тексты клоуну.