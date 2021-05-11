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Україна не хоче війни, але повинна мати боєздатну армію, щоб ні в кого не було думки забрати в нас щось без єдиного пострілу, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна не хоче війни, але повинна мати боєздатну армію, щоб ні в кого не було думки забрати в нас щось без єдиного пострілу, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні не хочуть війни, проте країна повинна мати сильну і боєздатну армію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президент повідомив, виступаючи на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" у вівторок у Києві.

"Україна не хоче війни, але як би це парадоксально не звучало, вона повинна мати сильну і боєздатну армію, оскільки саме вона є запорукою стабільності, гарантією спокою і гарантією того, що ні у кого не з'явиться думки забрати у нашої держави щось легко і без єдиного пострілу", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Імовірність повномасштабного вторгнення РФ була, але ескалація вже зупинилася, - Зеленський

За його словами, відповідно до стратегії національної безпеки, "пріоритетом України є посилення оборонних можливостей і спроможностей безпеки, посилення міжнародної підтримки та політичного, економічного й правового тиску на агресора".

Він зазначив, що "безумовним пріоритетом на цьому шляху є боєздатні Збройні сили України, підготовлений військовий резерв, ефективна територіальна оборона в поєднанні з іншими органами сил безпеки та оборони, які здатні захищати країну на землі, на морі, у повітрі й, що наразі особливо актуально, в кіберпросторі".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Цитата двух последних лет
"Зеленский в роли Верховного Главнокомандующего выглядит так же логично, как Сердючка в роли примы в оперном театре"
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11.05.2021 11:50
+8
Украина не хочет войны, но должна иметь боеспособную армию, чтобы ни у кого не было мысли забрать у нас что-то без единого выстрела, - Зеленский - Цензор.НЕТ 931
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11.05.2021 11:54
+7
Ты что сделал для защиты Украины?
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11.05.2021 11:51
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Цитата двух последних лет
"Зеленский в роли Верховного Главнокомандующего выглядит так же логично, как Сердючка в роли примы в оперном театре"
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11.05.2021 11:50 Відповісти
вот тепер буде повний капець ВСУ - візьме під свій контроль.... Україна не хоче війни, але повинна мати боєздатну армію, щоб ні в кого не було думки забрати в нас щось без єдиного пострілу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5201
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11.05.2021 14:55 Відповісти
Ты что сделал для защиты Украины?
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11.05.2021 11:51 Відповісти
Украина не хочет войны, но должна иметь боеспособную армию, чтобы ни у кого не было мысли забрать у нас что-то без единого выстрела, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9226
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11.05.2021 11:52 Відповісти
Украина не хочет войны, но должна иметь боеспособную армию, чтобы ни у кого не было мысли забрать у нас что-то без единого выстрела, - Зеленский - Цензор.НЕТ 888
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11.05.2021 11:51 Відповісти
Армія, мова, віра. Правда, бубочка? Украина не хочет войны, но должна иметь боеспособную армию, чтобы ни у кого не было мысли забрать у нас что-то без единого выстрела, - Зеленский - Цензор.НЕТ 120
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11.05.2021 11:52 Відповісти
Украина не хочет войны, но должна иметь боеспособную армию, чтобы ни у кого не было мысли забрать у нас что-то без единого выстрела, - Зеленский - Цензор.НЕТ 931
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11.05.2021 11:54 Відповісти
Україна не хоче війни, але повинна мати боєздатну армію, щоб ні в кого не було думки забрати в нас щось без єдиного пострілу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1356
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11.05.2021 14:05 Відповісти
Україна не хоче війни, але повинна мати боєздатну армію, щоб ні в кого не було думки забрати в нас щось без єдиного пострілу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 55
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11.05.2021 14:56 Відповісти
должна иметь боеспособную армию/ что ни заява слуги народа Коломойского то откровение.
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11.05.2021 11:56 Відповісти
забрать у нас что-то без единого выстрела, - Зеленский/ без единого выстрела за смешные деньги буратина Коломойского отдаёт Украину еврейскому капиталу РФ и Израиля . Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех украинцев и для меня лично".
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11.05.2021 12:14 Відповісти
клован, может послужишь в ВСУ? покажешь пример так сказать?
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11.05.2021 12:23 Відповісти
твердо переконаний, що він там нахєр не потрібен.
бойової одиниці з цього уйобка не буде, а штабних "писарчуків" там й без нього вистачає.
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11.05.2021 13:18 Відповісти
А сапером? Одноразовым, чтобы СПИДа не было! Україна не хоче війни, але повинна мати боєздатну армію, щоб ні в кого не було думки забрати в нас щось без єдиного пострілу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3801
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11.05.2021 13:38 Відповісти
Весь Зеленский в одной фразе: " ...но, как бы это парадоксально не звучало, она должна иметь сильную и боеспособную армию ..."
Вот такой парадокс у нашего, прости господи, главнокомандующего: сильная и боеспособная армия.

"Л" - логика: клоуны пишут тексты клоуну.
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11.05.2021 12:39 Відповісти
Україна має мати боєздатний укравтодор, який має освоювати не 65 млрд гривень за рік, а хоча б 165 млрд, так Зелюшка?
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11.05.2021 14:51 Відповісти
Сказало ЗЕчмо, запретившее ВСУ открывать ответный огонь.
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11.05.2021 14:55 Відповісти
 
 