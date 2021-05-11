Стратегічний курс України - членство в ЄС і НАТО. У червні можемо отримати потужний сигнал від країн Альянсу, - Зеленський. ВIДЕО
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Членство в ЄС і НАТО є стратегічним курсом України, заявив президент країни Володимир Зеленський.
"Стратегічним курсом держави є набуття повноправного членства в Європейському Союзі... Також ми маємо забезпечити зміцнення особливого партнерства з НАТО й набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору", - сказав президент, виступаючи на форумі "Україна 30. Безпека країни", у Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Трохи згодом, під час спілкування з журналістами, Зеленський висловив сподівання, що в червні Україна побачить "потужний сигнал" від країн Альянсу.
Він також відзначив важливість візиту в Україну держсекретаря США Ентоні Блінкена.
"Перший офіційний візит держсекретаря США був саме в Україну. Я думаю, що це не випадковість. Ми багато про що говорили. І про збільшення військової допомоги, не лише грошима, а й технікою. Про потужний договір щодо майбутнього флоту України. І також говорили про ймовірний майбутній двосторонній договір між Україною та США", - наголосив глава держави.
Він додав, що цей документ буде "дуже важливим" і для української армії, і для національної безпеки України.
Будь ласка, зачекайте...
Довбень зелений...
Ми не програємо цю війну. Ми її виграємо. Наголоси ставте самі.
Я чудово пам'ятаю, як десять років тому на 9 травня все Запоріжжя було завішане прапорами з серпами та молотами - на всіх комунальних установах - а на парадах людина з російським триколором зустрічалася чи не частіше за людину з синьо-жовтим прапором. Я чудово пам'ятаю, як комуністи - пам'ятаєте, у нас були комуністи? - перекрикували хвилину пам'яті жертв Голодоморів. Я пам'ятаю, як перехожі у південних та східних містах реагували на українську мову. На червоно-чорний прапор.
Я все пам'ятаю.
Я пам'ятаю, скільки людей за соцопитуваннями хотіли, щоб Україна увійшла у НАТО десять років тому - їх було близько 15%. Зараз їх 65%. Я пам'ятаю, скільки людей були за дві державні мови, скільки - проти УПА. Я все пам'ятаю.
І де вони зараз?
Ми навіть сьогодні не робили у Києві традиційних контракцій проти «бєссмєртного полку». Тому що не було ніякого «полку». Були невеличкі загони опзж-шних фриків з Медведчуком та Ківою. Все, вони вже не хедлайнери. Вони маргінали. Женіть їх, насміхайтеся над ними.
Ми перемагаємо у цій війні. Потроху, невпевнено, але перемагаємо.
Так, ми тимчасово втратили частину територій. Але ми їх повернемо. Так, ми втратили мільйони людей, що залишились в окупації. Але вони повернуться - хто з радістю додому, хто з оскалом в тюрми. І так, ми втратили тисячі життів героїв. Але ми пам'ятаємо і помстимося. Обов'язково помстимося за них.
Ми перемагаємо. І ми переможемо.
Russia delenda est.
Юрій Гудименко
- Так я это, сигнал мощный жду ...
- Давно ждешь?
...
Вот жеж клоун.
"Евроинтеграция - одна из наших главных задач", - сказал он журналистам после переговоров с руководством ЕС.
Он добавил, что радикальных изменений во внешней политике Украины не произойдет, однако она станет "более прагматичной".
По его словам, обсуждались детали предполагаемого соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, предусматривающего, в том числе, свободную торговлю и безвизовый режим.
Ожидается, что переговоры о соглашении завершатся до конца 2010 года.(С)
Дальше больше. Пока Зиленский как Емеля на печи сидеть будет, вооружонные вилы альянса должны взять на себя укрепление обороно здатности Украины.
tZE inform
Единственный человек от которого зависит будет ли Украина в НАТО или нет - президент США Байден за весь саммит даже не произнес слова "Украина".
П'ятий Президент України привітав народ України з Днем Європи. Він, зокрема, заявив:
"Проєкт Об'єднаної Європи був і залишається найамбітнішим та найуспішнішим в історії інтеграційним проєктом. Його ідеали та цінності надихнули і нас, українців, до внутрішніх суспільно-політичних та соціально-економічних перетворень.
Як п'ятий Президент мав честь від імені українського народу зробити кілька важливих кроків на шляху до європейського майбутнього. Підписано та розпочато реалізацію Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, включно із поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі. Ми вибороли безвізовий режим. Розпочали масштабні секторальні інтеграційні проєкти. Курс на членство в ЄС та НАТО закріплено в Конституції.
Якщо десь на політичній мапі Європи сьогодні і є найбільші єврооптимісти, то це точно в Україні. Саме тут і зараз відбувається запекла боротьба за майбутнє Об'єднаної Європи. Як у справі відсічі неоімперським агресивним амбіціям Кремля. Так і на фронті внутрішніх перетворень.
Цьогорічне відзначення Дня Європи має додаткове символічне значення: розпочинається загальноєвропейська дискусія про майбутнє Об'єднаної Європи. Активним учасником цього процесу має стати і Україна. А висновок лише один: Україна буде членом Європейського Союзу!"
Он был в Верховной Раде во время голосования в четверг и призвал депутатов поддержать проект.
Верховная Рада 334 голосами внесла поправки в Конституцию, которые закрепили курс на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО.