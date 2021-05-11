Стратегічний курс України - членство в ЄС і НАТО. У червні можемо отримати потужний сигнал від країн Альянсу, - Зеленський. ВIДЕО

Членство в ЄС і НАТО є стратегічним курсом України, заявив президент країни Володимир Зеленський.

"Стратегічним курсом держави є набуття повноправного членства в Європейському Союзі... Також ми маємо забезпечити зміцнення особливого партнерства з НАТО й набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору", - сказав президент, виступаючи на форумі "Україна 30. Безпека країни", у Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Трохи згодом, під час спілкування з журналістами, Зеленський висловив сподівання, що в червні Україна побачить "потужний сигнал" від країн Альянсу.

Він також відзначив важливість візиту в Україну держсекретаря США Ентоні Блінкена.

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"Перший офіційний візит держсекретаря США був саме в Україну. Я думаю, що це не випадковість. Ми багато про що говорили. І про збільшення військової допомоги, не лише грошима, а й технікою. Про потужний договір щодо майбутнього флоту України. І також говорили про ймовірний майбутній двосторонній договір між Україною та США", - наголосив глава держави.

Він додав, що цей документ буде "дуже важливим" і для української армії, і для національної безпеки України.