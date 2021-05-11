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Аваков (1961) МВС (2877) порушення (432) ПДР (364) штраф (705)

Аваков анонсував відмову від "листів щастя" за порушення ПДР: "Це заощадить близько 6 млн грн держкоштів на місяць"

Новини Цензор.НЕТ Події

Аваков анонсував відмову від

Найближчим часом поліція відмовиться від розсилки так званих "листів щастя" за порушення правил дорожнього руху (ПДР). У таких листах надсилають постанови про штрафи.

Про це на форумі "Україна-30" заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Йдеться про скасування розсилки тим водіям, які відразу оплатили штраф.

"До 90% оплати штрафів здійснюється до того, як водій поштою отримає постанову про оформлення штрафу. Тому ми найближчим часом змінимо процедуру оформлення порушень ПДР і відмовимося від розсилки цих "листів щастя", що заощадить приблизно 6 млн гривень державних коштів на місяць", - заявив Аваков.

Нагадаємо, в кінці квітня Верховна Рада України скасувала обов'язкову відправку на поштову адресу водіїв постанов про адміністративне правопорушення, штраф за якими вже сплачено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада скасувала обов'язкову відправку "листів щастя" водіям, які відразу оплатили штраф

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Правильно. Нужно договариваться в водителем на дороге. А потом заносить чемоданы куда положено. Как раньше. Классно же было! Дом Пшонки видели? Рабочая схема! Аваков анонсировал отказ от "писем счастья" за нарушения ПДД: "Это сэкономит около 6 млн грн госсредств в месяц" - Цензор.НЕТ 1693
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11.05.2021 12:06
+4
Цинизм Авакяна зашкаливает, стырить ярды на откатах при закупках на МВД,а говорить о экономии 6 лимонов.
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11.05.2021 12:06
+3
"отправку на почтовый адрес водителей постановлений об административном правонарушении, штраф по которым уже уплачен"
Вот он, кровавый оскал диджытализации!
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11.05.2021 12:05
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Правила форума Рада форумчан
закон при зеленых понятие растяжимое - как и при овоще
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11.05.2021 12:03 Відповісти
"отправку на почтовый адрес водителей постановлений об административном правонарушении, штраф по которым уже уплачен"
Вот он, кровавый оскал диджытализации!
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11.05.2021 12:05 Відповісти
Правильно. Нужно договариваться в водителем на дороге. А потом заносить чемоданы куда положено. Как раньше. Классно же было! Дом Пшонки видели? Рабочая схема! Аваков анонсировал отказ от "писем счастья" за нарушения ПДД: "Это сэкономит около 6 млн грн госсредств в месяц" - Цензор.НЕТ 1693
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11.05.2021 12:06 Відповісти
Цинизм Авакяна зашкаливает, стырить ярды на откатах при закупках на МВД,а говорить о экономии 6 лимонов.
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11.05.2021 12:06 Відповісти
Аваков анонсировал отказ от "писем счастья" за нарушения ПДД: "Это сэкономит около 6 млн грн госсредств в месяц" - Цензор.НЕТ 3318
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11.05.2021 12:09 Відповісти
Для чого сраку кацапа тут розмістили? Кацап є кацап, не дивно вже що так поводиться.
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11.05.2021 13:11 Відповісти
так то шо они хоть прикольнулись, а наши терпилы так и лижут жёппу Авакову
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11.05.2021 15:21 Відповісти
Яж кажу кацап є кацап... тому такі "приколи"
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11.05.2021 15:35 Відповісти
ти як не їздив тут, то би взагалі не "приколювався"
тут тобі приколи ну ось дуууже були б різноматнітніші?
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11.05.2021 15:39 Відповісти
да вспомнить тока как эти твари домахиваются.... вот запись Мертвечука с Чепушилиным - Мертвечук так то же лебезит, голосок кстати запопадлив и п..дорский. И это тупо к бандиту само оно позвонило то!!
так и тут - Аваков, ну, вы понял? шоб просто по-русски не сказать то
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11.05.2021 12:12 Відповісти
"До 90% оплаты штрафов совершается до того, как водитель по почте получит постановление об оформлении штрафа Источник: https://censor.net/ru/n3264475\\\\\\\\\\\ хз

как это - как он узнает шо "зазнимкували" то?
объясните кто водит коров и машин и грузовики Аваков анонсировал отказ от "писем счастья" за нарушения ПДД: "Это сэкономит около 6 млн грн госсредств в месяц" - Цензор.НЕТ 1420
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11.05.2021 12:15 Відповісти
Очень классное нововведение. Ты слегонца привысил, тебя из кустов сфоткал пилицай. Ты об этом ни сном ни духом, через две недели твой штраф удваивается и ты узнаёшь об этом из выконавчои службы. Браво .
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11.05.2021 12:15 Відповісти
Читайте внимательно.Отменили письма тем,кто уже оплатил.Остальным-обязательно!
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11.05.2021 12:20 Відповісти
хорошо, если из выконавчой, хуже когда по дороге в Бердянск-Карпаты, тебя на штрафплощадку отправят)
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11.05.2021 12:33 Відповісти
Это говорит о полном незнании законодательства.
Любая фотка из кустов - незаконна, и запросто оспаривается в суде. На камеру можно снимать только если установлен специальный знак. Даже наряд полиции с радаром может стоять только на участке с таким знаком.
Штраф не удваивается. Это, наоборот, если платишь в течении 10-и дней, то он в 2 раза меньше. А если пропустил - платишь полновесный штраф.
И, в нашей стране, бесплатное превышение - до 20 км/ч. Это очень много. При разрешенных 50-и ехать 68 - волне норм. А попробуйте поехать в европе.
Просто надо соблюдать правила. Вот и все.
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11.05.2021 12:39 Відповісти
Конечно, это весело, когда министр называет постановление об административном правонарушении "письмо счастья". Обхохочешься.
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11.05.2021 12:27 Відповісти
Мне тупо пришло на месяц позже, сказали ничего не докажешь, оплатил двойной. Во где схемы
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11.05.2021 12:31 Відповісти
та снимайте автоматом с карточек! и дело в конце!)))
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11.05.2021 12:31 Відповісти
Якщо б ще пан Аваков відмовився від закупки для ментів і нацгвардії (сторожових псів режиму) французького непотребу -( б-ушних гвинтокрилв,) то це б зекономило для країни десятки мільярдів гривень...
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11.05.2021 12:37 Відповісти
По статистике в Украине до 10 тыс. ДТП в месяц. Там затраты по 600 грн за письмо получается? Они там с Луны пишут?
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11.05.2021 12:44 Відповісти
ДТП й порушення трохи різні речі. Ви з луни прилетіли?
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11.05.2021 13:10 Відповісти
Правильне рішення. Немає сенсу надсилати постанову про штраф як що він вже сплачений.
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11.05.2021 13:13 Відповісти
72 млн гр в год неожиданно появились.А раньше голова не могла такое сообразить?
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11.05.2021 14:53 Відповісти
Сначала организовывает проблему, а потом пиарится на возможности её отмены. Береги евреев, АБ!
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12.05.2021 13:54 Відповісти
 
 