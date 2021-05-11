Аваков анонсував відмову від "листів щастя" за порушення ПДР: "Це заощадить близько 6 млн грн держкоштів на місяць"
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Найближчим часом поліція відмовиться від розсилки так званих "листів щастя" за порушення правил дорожнього руху (ПДР). У таких листах надсилають постанови про штрафи.
Про це на форумі "Україна-30" заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Йдеться про скасування розсилки тим водіям, які відразу оплатили штраф.
"До 90% оплати штрафів здійснюється до того, як водій поштою отримає постанову про оформлення штрафу. Тому ми найближчим часом змінимо процедуру оформлення порушень ПДР і відмовимося від розсилки цих "листів щастя", що заощадить приблизно 6 млн гривень державних коштів на місяць", - заявив Аваков.
Нагадаємо, в кінці квітня Верховна Рада України скасувала обов'язкову відправку на поштову адресу водіїв постанов про адміністративне правопорушення, штраф за якими вже сплачено.
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Вот он, кровавый оскал диджытализации!
тут тобі приколи ну ось дуууже були б різноматнітніші?
так и тут - Аваков, ну, вы понял? шоб просто по-русски не сказать то
как это - как он узнает шо "зазнимкували" то?
объясните кто водит коров и машин и грузовики
Любая фотка из кустов - незаконна, и запросто оспаривается в суде. На камеру можно снимать только если установлен специальный знак. Даже наряд полиции с радаром может стоять только на участке с таким знаком.
Штраф не удваивается. Это, наоборот, если платишь в течении 10-и дней, то он в 2 раза меньше. А если пропустил - платишь полновесный штраф.
И, в нашей стране, бесплатное превышение - до 20 км/ч. Это очень много. При разрешенных 50-и ехать 68 - волне норм. А попробуйте поехать в европе.
Просто надо соблюдать правила. Вот и все.