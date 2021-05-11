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затримання (4143) Молдова (1294) кримінальна справа (505) Чаус (344)

Ще одного підозрюваного у справі про викрадення Чауса затримано в Молдові, - прокуратура Республіки

Новини Цензор.НЕТ Події

Ще одного підозрюваного у справі про викрадення Чауса затримано в Молдові, - прокуратура Республіки

У справі про викрадення українського екссудді Миколи Чауса в Молдові затримали ще одного підозрюваного. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

Про це йдеться в повідомленні Генеральної прокуратури Молдови, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що 30-річного підозрюваного затримали 9 травня на в'їзді в Молдову. Наступного дня йому пред'явили звинувачення в організації і виконанні викрадення українського судді.

Також повідомляється, що сьогодні прокурори вимагатимуть заарештувати обвинувачуваного. Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує від 6 до 10 років в'язниці.

Читайте також: До викрадення судді Чауса причетні українці, їхні особи встановлено, - глава ТСК парламенту Молдови Настасе

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію із суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
То фактично і проти зеленського у Молдавії відкрили карну справу.
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11.05.2021 12:34
+6
А організаторам скільки світить? В ОП знають?
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11.05.2021 12:36
+5
Вот уже и аферист Зеля получает "предательские" удары от дружественной Молдовы.
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11.05.2021 12:38
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или значит скоро зЭля на Чаусе женится..... Еще один подозреваемый по делу о похищении Чауса задержан в Молдове, - прокуратура Республики - Цензор.НЕТ 7576 или - Чаус сыграет в "жмурика"...., или....
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11.05.2021 12:26 Відповісти
Ермак на орден себе заработал
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11.05.2021 12:30 Відповісти
Приб'ють на груди. Осиковим кілком.
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11.05.2021 12:50 Відповісти
Обезвредьте всех подельничков членограя под'дерьмачного ,беспредельщиков , а то превратились в придворных шоблы клоунария
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11.05.2021 12:32 Відповісти
Який вишуканий стиль коментаря! Еще один подозреваемый по делу о похищении Чауса задержан в Молдове, - прокуратура Республики - Цензор.НЕТ 1112
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11.05.2021 12:35 Відповісти
То фактично і проти зеленського у Молдавії відкрили карну справу.
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11.05.2021 12:34 Відповісти
Подоляцький лизунець в дії)
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11.05.2021 12:44 Відповісти
А організаторам скільки світить? В ОП знають?
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11.05.2021 12:36 Відповісти
Карманный генпрокурор набрала воды в рот, мол, ничего не знаю. Думаю, она теперь свой собственный срок вычисляет, ей уже натикало тоже много.
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11.05.2021 12:49 Відповісти
Вот уже и аферист Зеля получает "предательские" удары от дружественной Молдовы.
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11.05.2021 12:38 Відповісти
А сам чавус то где?? Живой или уже дохлый??
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11.05.2021 12:46 Відповісти
Ермак и Зеля, сознательно или нет, саботируют дружеские отношения с Молдовой. Очередное доказательство некомпетентности и безнаказаной уголовщины в самом ОП и "органах", которыми они сейчас заправляют.
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11.05.2021 12:47 Відповісти
Безвідностно тупого Зелепня - ніяких "дружніх відносин" у нас з Молдовою немає і бути не може. Вони банально "кинули" Україну, так і не передавши нам частину своєї території навзамін переданої їм ділянки на Дунаї. Банальні шахраї.
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11.05.2021 14:10 Відповісти
Почему "еще один"? Я что-то пропустил (кого-то раньше по этому делу работали)?
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11.05.2021 12:54 Відповісти
-Опять хочу в Париж!
- А что, уже был раньше?
- Нет, просто уже хотел!
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11.05.2021 17:26 Відповісти
"где находится до сих пор"

выкрали судью, а теперь дурака включают
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11.05.2021 13:34 Відповісти
Треба було б Молдові не покривати злочинця роками, і нічого б подібного не сталось. P.S. За таку провальну "операцію Ы" треба карати і звільняти зі служби, починаючи від простих ГУРовців і закінчуючи останнім тупим хєнєралом, не забуваючи замовників з ОП, від цих "бджол" (скоріше трутнів) "меду" не буде.
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11.05.2021 14:14 Відповісти
Кацап подшконный, перелогинься.
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11.05.2021 15:52 Відповісти
Похоже, мольдаване работают в спайке с Лаптестаном. Ну, что ж, это их выбор.
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11.05.2021 15:53 Відповісти
И, что показательно, выше почти ни одного вменяемого проукраинского комментария. Ну-ну...
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11.05.2021 15:54 Відповісти
Хорошо, присядет на червонец на шконку. Ще одного підозрюваного у справі про викрадення Чауса затримано в Молдові, - прокуратура Республіки - Цензор.НЕТ 1922
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11.05.2021 18:18 Відповісти
 
 