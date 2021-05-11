Ще одного підозрюваного у справі про викрадення Чауса затримано в Молдові, - прокуратура Республіки

У справі про викрадення українського екссудді Миколи Чауса в Молдові затримали ще одного підозрюваного. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

Про це йдеться в повідомленні Генеральної прокуратури Молдови, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що 30-річного підозрюваного затримали 9 травня на в'їзді в Молдову. Наступного дня йому пред'явили звинувачення в організації і виконанні викрадення українського судді.

Також повідомляється, що сьогодні прокурори вимагатимуть заарештувати обвинувачуваного. Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує від 6 до 10 років в'язниці.

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію із суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".