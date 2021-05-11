УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14742 відвідувача онлайн
Новини Економіка
2 197 14
дороги (1505) приватизація (374) Укравтодор (489) Канєвський Гліб (16)

У 2020 році "Укравтодор" пропустив через себе 85 млрд грн, а його власна компанія "Автомобільні дороги України" хронічно збиткова, - глава StateWatch Канєвський

Новини Цензор.НЕТ Економіка

У 2020 році

Немає сенсу утримувати за рахунок державних ресурсів компанію, яка накопичує борги.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" голова неурядової організації StateWatch Гліб Канєвський, інформує Цензор.НЕТ.

"Результати компанії "Автомобільні дороги України" за 2020 рік: 130 млн грн - річні збитки, 2,6 млрд грн боргових зобов'язань. Де логіка в урядовому управлінні компаніями? Минулого року Укравтодор пропустив через себе 85 млрд грн, які переважно отримали приватні фірми. Але його власна дорожня компанія хронічно збиткова. При цьому уряд призначає директором держкомпанії з 13-тисячним колективом фахівця з іншої державної установи - "Укрспортзабезпечення". Тобто, новий директор не має досвіду управління великою структурою, і взагалі останні роки будував кар'єру у сфері закупівель інвентаря для змагань і спортзалів", - зазначає він.

При цьому експерт підкреслює, що існуючий підхід до управління держкомпаніями - помилковий, і призводить до нових боргів, які рано чи пізно доведеться віддавати, або майном, або бюджетними коштами.

Також читайте: МОЗ заборонило розповідати про виробників і постачальників COVID-вакцини

"Але що пропонує Марлін? (Команда, яка досліджує і інформує про фінансові показники стратегічних підприємств, висвітлює успішні кейси корпоративної реформи управління і приватизації, викриває корупцію і неефективність в державному секторі. - Ред.)", - задається питанням Канєвський.

Відбір керівників держкомпаній лише через конкурси.

Визначення зрозумілих критеріїв, за якими кандидати не допускаються до конкурсів на посади в держкомпанії: попередній негативний досвід управління в урядових структурах, корупційні скандали, афілійованість з Партією регіонів, російським бізнесом та інше.

Визначення у контрактах директорів чітких показників ефективності та результатів.

І на останок. Кадрова політика в держкомпаніях буде ефективна лише тоді, коли буде приватизована значна кількість таких компаній.

На прикладі "Автомобільні дороги України". Вже 10 років дорожні підряди дістаються саме приватним фірмам, які активно використовували/ють майно держкомпаній. Відтак немає жодного сенсу утримувати державним ресурсом компанію, яка накопичує борги", - підсумував Канєвський.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
ви що ув Либідь спустили, с...ки..?

В 2020 году "Укравтодор" пропустил через себя 85 млрд грн, а его собственная компания "Автомобильные дороги Украины" хронически убыточна. Подход к госуправлению ошибочный, - глава StateWatch Каневский - Цензор.НЕТ 4426
показати весь коментар
11.05.2021 12:23
+2
Так и главная задача была поставлена другая -- распилить ковидные деньги по карманам зеленой пошести.
показати весь коментар
11.05.2021 12:27
+1
УКРАВ ТОДОР


Тодора шукають.
показати весь коментар
11.05.2021 13:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ви що ув Либідь спустили, с...ки..?

В 2020 году "Укравтодор" пропустил через себя 85 млрд грн, а его собственная компания "Автомобильные дороги Украины" хронически убыточна. Подход к госуправлению ошибочный, - глава StateWatch Каневский - Цензор.НЕТ 4426
показати весь коментар
11.05.2021 12:23 Відповісти
У нас така вода постійно тече з заводів.
показати весь коментар
11.05.2021 12:28 Відповісти
Закривайте заводи. Ось у нас в резервації на закритих заводах білки і лисиці бігають.
Я не шучу.
показати весь коментар
11.05.2021 13:32 Відповісти
а столбов на тех дорогах много? - ведь реальное решение вопроса...
показати весь коментар
11.05.2021 12:25 Відповісти
Так и главная задача была поставлена другая -- распилить ковидные деньги по карманам зеленой пошести.
показати весь коментар
11.05.2021 12:27 Відповісти
Роздовбуйте асфальт, бабло там.
показати весь коментар
11.05.2021 12:29 Відповісти
Зерибан, однако...
показати весь коментар
11.05.2021 12:31 Відповісти
Правильно Даниленко сказала - дам чуть-чуть- в Палестину идет так же бабла, или больше, как и сюда.
и да, тут ничего особого, только бизнес.
ибо Россия столько наделала, шо Украину надо поддерживать просто как диды ели консервы.
ватники тут тупо правЫ - поддерживают шоб спручатись, но не так шоб Рашка погибла... как-то так
показати весь коментар
11.05.2021 12:36 Відповісти
Блин, вчера проехал с Житомира до Старкона...
Гройсман три года ремонтировал, зебилы два года ремонтируют.
Где дорога, казлы?
показати весь коментар
11.05.2021 12:41 Відповісти
хорошо пропустил бабло)) всем понравилось В 2020 году "Укравтодор" пропустил через себя 85 млрд грн, а его собственная компания "Автомобильные дороги Украины" хронически убыточна, - глава StateWatch Каневский - Цензор.НЕТ 4501 я считаю что стоимость нужно поднять до 10 лямов за 1 км, тогда асфальт будет крепче, Трамп будет ездить на катке, а Илон Маск будет подвозить щебень, такие реалии распила бабла.
показати весь коментар
11.05.2021 12:50 Відповісти
Ви здивуєтеся, але в пошкодженнях та руйнуванні доріг України винні не перевантаженні фури, а шикарні яхти...
показати весь коментар
11.05.2021 13:25 Відповісти
УКРАВ ТОДОР


Тодора шукають.
показати весь коментар
11.05.2021 13:29 Відповісти
Хочется плакать
показати весь коментар
11.05.2021 13:35 Відповісти
"...новый директор... строил карьеру в сфере закупок инвентаря для соревнований и спортзалов".
Один из этих? У 2020 році "Укравтодор" пропустив через себе 85 млрд грн, а його власна компанія "Автомобільні дороги України" хронічно збиткова, - глава StateWatch Канєвський - Цензор.НЕТ 8814

У 2020 році "Укравтодор" пропустив через себе 85 млрд грн, а його власна компанія "Автомобільні дороги України" хронічно збиткова, - глава StateWatch Канєвський - Цензор.НЕТ 7869
показати весь коментар
11.05.2021 13:41 Відповісти
 
 