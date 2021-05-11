Закуповувана для ЗСУ техніка обов'язково буде взаємосумісною з натівською. Це дозволить діяти спільно на полі бою, - Таран

Техніка, що купується Україною, обов'язково матиме здатність взаємосумісності із системами НАТО, що дозволить Україні і НАТО в разі потреби спільно діяти на полі бою.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" в Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі відбувається переозброєння Збройних сил України, ми закуповуємо багато сучасної військової техніки, яка обов'язково матиме здатність взаємосумісності з системами НАТО. Це дасть змогу нам у разі необхідності спільно діяти на полі бою", - сказав Таран.

Міністр також зазначив, що Міноборони робить багато зусиль із розвитку військової інфраструктури, зокрема будуються військові містечка. За його словами, об'єкти інфраструктури, які наразі будуються, і це насамперед стосується Військово-Морських сил України, матимуть можливість продемонструвати, що Україна відійшла від колишньої радянської практики будівництва військових містечок за застарілими підходами.

"Міністерство оборони завершує на сьогодні розроблення стратегічного оборонного бюлетеня України та Плану оборони України", - зазначив Таран.

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