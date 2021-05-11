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Міноборони (5281) НАТО (5132) техніка (1323) Таран Андрій (260)

Закуповувана для ЗСУ техніка обов'язково буде взаємосумісною з натівською. Це дозволить діяти спільно на полі бою, - Таран

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Закуповувана для ЗСУ техніка обов'язково буде взаємосумісною з натівською. Це дозволить діяти спільно на полі бою, - Таран

Техніка, що купується Україною, обов'язково матиме здатність взаємосумісності із системами НАТО, що дозволить Україні і НАТО в разі потреби спільно діяти на полі бою.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" в Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі відбувається переозброєння Збройних сил України, ми закуповуємо багато сучасної військової техніки, яка обов'язково матиме здатність взаємосумісності з системами НАТО. Це дасть змогу нам у разі необхідності спільно діяти на полі бою", - сказав Таран.

Міністр також зазначив, що Міноборони робить багато зусиль із розвитку військової інфраструктури, зокрема будуються військові містечка. За його словами, об'єкти інфраструктури, які наразі будуються, і це насамперед стосується Військово-Морських сил України, матимуть можливість продемонструвати, що Україна відійшла від колишньої радянської практики будівництва військових містечок за застарілими підходами.

"Міністерство оборони завершує на сьогодні розроблення стратегічного оборонного бюлетеня України та Плану оборони України", - зазначив Таран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони завершує підготовку Плану оборони України, - Таран

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
И наверное именно по этому закупаются сау совкового калибрам152 мм..
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11.05.2021 12:40
+7
Я сумую за Пастором, той що кривавий Закупаемая для ВСУ техника обязательно будет взаимосовместимой с НАТОвской. Это позволит действовать сообща на поле боя, - Таран - Цензор.НЕТ 7575 .....Чесно.....
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11.05.2021 12:57
+5
Це тому закупляють калібр 152 мм по мародерській ціні?
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11.05.2021 12:39
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необходимо учить наивный мир уничтожать наглых и лицемерных нацистов - кацапов, делая это самим
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11.05.2021 12:38 Відповісти
Це тому закупляють калібр 152 мм по мародерській ціні?
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11.05.2021 12:39 Відповісти
Это потому, что нам 155 мм. никто не готов продавать. А по цене вопрос хороший.
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11.05.2021 12:49 Відповісти
Тому САУ Богдану тупо злили. Може тому що назва якась порохоботська?)) хз
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11.05.2021 12:56 Відповісти
Только не "слили", а заморозили. Именно по причине того, что нам стволы никто не готов продавать. Казалось бы выход очевиден: надо самим научиться делать такие стволы. Начали изучать вопрос и оказалось, что проблема на проблеме сидит и проблемой погоняет. Для начала, у нас нет стали для подобных стволов и заканчивая тем, что те же боеприпасы 155 мм. нам так же никто не готов продавать.

Вот тебе и все НАТОвские стандарты ...
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11.05.2021 13:03 Відповісти
У нас здоровенный металлургические предприятия и нет нужной стали? Что за чушь.
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11.05.2021 13:16 Відповісти
Повеселил. У нас здоровенные поля и лучший чернозем, а урожайность в 2-3 раза ниже чем в Европе. Чушь?
Не буду читать лекцию по прецизионным сплавам. Напомню очень показательную историю со шведскими бронелистами для наших БТРов. А сталь для стволов посложнее будет.
Даже если предположить, что у наших "здоровенных металлургических предприятий" есть научный и производственный потенциал для разработки таких сталей (а это далеко не так), то остается вопрос: "У этого всего движа должен быть "Заказчик" (он же - инвестор). Минобороны? Думаю, дальше не нужно рассказывать?
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11.05.2021 13:42 Відповісти
л б*же, дайте ему кто-нить портретик Брежнева.
помогают в грошах как и Палестине.
за кой хрен ты перевооружишь и кого и что?
там надо милиарды тут и зараз. кому ты это шепчешь то?
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11.05.2021 12:39 Відповісти
И наверное именно по этому закупаются сау совкового калибрам152 мм..
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11.05.2021 12:40 Відповісти
Именно. И именно по стандартам НАТО цена завышена в 1,5 раза.

В НАТО ж все министры обороны зарабатывают на откатах при закупках вооружения.
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11.05.2021 14:48 Відповісти
А какого купили Дани со 152 калібром, и второй год как не запустили линию по 152 и 155, а .аран, яка асоціація приходе ну ум)))
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11.05.2021 12:46 Відповісти
ВРЕШЬ!
Только на днях заявляли о закупке НЕ СТАНДАРТА НАТО чешских Dana-M2.
Закупаемая для ВСУ техника обязательно будет взаимосовместимой с НАТОвской. Это позволит действовать сообща на поле боя, - Таран - Цензор.НЕТ 775
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11.05.2021 12:47 Відповісти
Закупаемая для ВСУ техника обязательно будет взаимосовместимой с НАТОвской. Это позволит действовать сообща на поле боя, - Таран

С кем сообща? На каком поле? На Поле Чудес? Закупаемая для ВСУ техника обязательно будет взаимосовместимой с НАТОвской. Это позволит действовать сообща на поле боя, - Таран - Цензор.НЕТ 537
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11.05.2021 12:47 Відповісти
Я сумую за Пастором, той що кривавий Закупаемая для ВСУ техника обязательно будет взаимосовместимой с НАТОвской. Это позволит действовать сообща на поле боя, - Таран - Цензор.НЕТ 7575 .....Чесно.....
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11.05.2021 12:57 Відповісти
Таран возьмёт кусок водопроводной трубы диаметром 155 нарежет резьбу и будет натовский калибр, надо нашими стрельнуть лупим с родного, натовские снаряды подвезли? нет проблем перекрутили стволы и не парьтесь, Таран знает что делать.
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11.05.2021 12:58 Відповісти
Тільки по ділам можна визначити ху із ху - говоримо про натівські стандарти, а купуємо совіцьку рухлядь. Але ж нарід звик накручувати локшини на власні вуха і вже моцно присів на цю хибу.
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11.05.2021 13:03 Відповісти
І яким чином чеські гаубиці, совкового калібру, будуть тому сприяти???
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11.05.2021 13:04 Відповісти
И коррупционная закупка чехословацкого 152 мм-го мотлоха "Дана" с ограниченным боекомплектом и запасных частей для материальной части тому яркий пример. Закуповувана для ЗСУ техніка обов'язково буде взаємосумісною з натівською. Це дозволить діяти спільно на полі бою, - Таран - Цензор.НЕТ 5348
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11.05.2021 13:05 Відповісти
Если бы он еще понимал то про что говорит..
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11.05.2021 13:09 Відповісти
хоть бы укрытия серьезные от ракетного нападения для военных строить начали...бомбоубежиша в чувство приводить...блиннн за столько лет и пальцем никто не шевельнул... Закуповувана для ЗСУ техніка обов'язково буде взаємосумісною з натівською. Це дозволить діяти спільно на полі бою, - Таран - Цензор.НЕТ 8804...окопы и блиндажи, миной 120мм простой пробиваемые, и все...забирайте всю сволочь красноперую из городов и сел и на строительство укрытий, народец дамбасский и не только, на войну они десятилетиями качали...а жирующей на кончах киевских дамбаской красноперой мразоте, самые трудоемкие работы на нулевке обеспечьте, по ним друганы и родичи стрелять не будут...
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11.05.2021 13:19 Відповісти
ВОт!! Ещё один ******* Зеленского по фамилии Таран и врёт также нагло и красиво как Зеленский!! Скажите, А купленные никому не нужные у ЧЕХИИ 152мм ордия ДАНА,как взаимозаменяется с 155мм калибром НАТО??!! Хотя снарядов ни на те, ни на другие в ВСУ нету!! Ты,ТАРАН, Лучше скажи , когда и где и сколько, начнётся выпуск наших НЕПТуНОВ и ОЛьХИ?? Путин у порога Украины,а вы Два придурка Таран и дезертир Хомчак довели ВСУ до ручки !!
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11.05.2021 18:07 Відповісти
 
 