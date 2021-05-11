Закуповувана для ЗСУ техніка обов'язково буде взаємосумісною з натівською. Це дозволить діяти спільно на полі бою, - Таран
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Техніка, що купується Україною, обов'язково матиме здатність взаємосумісності із системами НАТО, що дозволить Україні і НАТО в разі потреби спільно діяти на полі бою.
Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" в Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наразі відбувається переозброєння Збройних сил України, ми закуповуємо багато сучасної військової техніки, яка обов'язково матиме здатність взаємосумісності з системами НАТО. Це дасть змогу нам у разі необхідності спільно діяти на полі бою", - сказав Таран.
Міністр також зазначив, що Міноборони робить багато зусиль із розвитку військової інфраструктури, зокрема будуються військові містечка. За його словами, об'єкти інфраструктури, які наразі будуються, і це насамперед стосується Військово-Морських сил України, матимуть можливість продемонструвати, що Україна відійшла від колишньої радянської практики будівництва військових містечок за застарілими підходами.
"Міністерство оборони завершує на сьогодні розроблення стратегічного оборонного бюлетеня України та Плану оборони України", - зазначив Таран.
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Вот тебе и все НАТОвские стандарты ...
Не буду читать лекцию по прецизионным сплавам. Напомню очень показательную историю со шведскими бронелистами для наших БТРов. А сталь для стволов посложнее будет.
Даже если предположить, что у наших "здоровенных металлургических предприятий" есть научный и производственный потенциал для разработки таких сталей (а это далеко не так), то остается вопрос: "У этого всего движа должен быть "Заказчик" (он же - инвестор). Минобороны? Думаю, дальше не нужно рассказывать?
помогают в грошах как и Палестине.
за кой хрен ты перевооружишь и кого и что?
там надо милиарды тут и зараз. кому ты это шепчешь то?
В НАТО ж все министры обороны зарабатывают на откатах при закупках вооружения.
Только на днях заявляли о закупке НЕ СТАНДАРТА НАТО чешских Dana-M2.
С кем сообща? На каком поле? На Поле Чудес?