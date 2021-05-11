Сили і засоби громадської безпеки та цивільного захисту готові до виконання завдань за призначенням, - Аваков

Сили і засоби громадської безпеки та цивільного захисту в цілому готові до виконання завдань із гарантування безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявляє міністр внутрішніх справ України Арсеній Аваков.

Виступаючи у вівторок на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни", міністр зазначив, що громадська безпека – "це забезпечення двох принципових складових: безпеки людини, безпеки держави".

"Наша основна мета - створення безпечного середовища для кожного українця з забезпеченням прав людини, із захищеними кордонами та з якісним поліцейським сервісом", - зазначив міністр.

Аваков нагадав про розроблений проєкт Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту. Він зазначив, що це "дасть можливість створити потужний механізм, який відповідає викликам сьогодення".

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Зокрема, за словами глави МВС, міністерство спільно з французькими колегами продовжує реалізацію проєкту щодо посилення кордонів. За його словами, українські прикордонники вже отримали сучасні катери. Також, як наголосив глава МВС, впроваджується система авіаційної безпеки в Україні. Україна вже має 28 вертольотів, а в Ніжині буде розгорнуто інфраструктуру авіаційної техніки ДСНС. Крім того, міністр відзначив розвиток системи аеромедицини в частині екстреної евакуації і трансплантації.

Окремо Аваков відзначив ефективність роботи фото- та відеофіксації ДТП, наголосивши, що за півроку на 48 ділянках, де встановлено цю систему, кількість ДТП знизилася втричі. За словами глави МВС, завдання міністерства на поточний рік – встановити понад 290 таких комплексів у всій Україні.

Крім того, міністр відзначив доступність електронних сервісів МВС і пообіцяв, що буде змінено процедуру стягнення штрафів - "ми відмовимося від "листів щастя".

Ще одним успішним проєктом МВС Аваков назвав проєкт "Поліцейський офіцер громади". За його словами, нині 279 ОТГ уже мають свого офіцера.

Ще одним важливим напрямом в реформуванні міністерства, що безпосередньо посилює громадську безпеку людини та держави загалом, міністр назвав реформування Гідрометеослужби ДСНС за сучасними стандартами.

"Сили та засоби громадської безпеки і цивільного захисту загалом готові до виконання завдань за призначенням", - запевнив глава МВС.

Водночас він зазначив, що обмеженість можливостей у деяких напрямах зумовлена недостатнім рівнем забезпечення, зокрема технічного і спеціальними засобами.

"Інфраструктура сил громадської безпеки цивільного захисту загалом забезпечує ефективну роботу, але потребує суттєвої модернізації", - підсумував Аваков.