У Бухаресті на саміті країн східного флангу НАТО обговорили агресію РФ проти України: "Двері в Альянс мають залишатися відчиненими"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Двері до Північноатлантичного альянсу "мають залишатися відчиненими", ті країни, які в майбутньому захочуть приєднатися до НАТО, повинні бути впевнені, що, адаптуючись до вимог Альянсу, можна буде приєднатися до союзу.
Про це 10 травня за підсумками віртуального саміту країн - членів НАТО - "Бухарестської дев'ятки" заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Він зазначив, що під час саміту його учасники обговорили ситуацію в Україні, зокрема ескалацію біля кордонів країни з боку Росії, а також окупацію РФ Криму, Донецька і Луганська.
У саміті в Бухаресті взяв участь президент США Джо Байден. Він "підкреслив свою прихильність відновленню спілок та зміцненню трансатлантичних відносин", інформують на сайті Білого дому 10 травня.
"Президент Байден заявив про свою підтримку посилення стримування й оборони НАТО, а також про важливість підвищення стійкості союзників до згубних економічних і політичних дій стратегічних конкурентів", – ідеться в повідомленні.
У спільній декларації країн "Бухарестської дев'ятки" за підсумками саміту наголошено, що НАТО стикається з явними загрозами й викликами, що виходять з усіх стратегічних напрямків.
"Агресивні дії Росії й нарощування військового потенціалу в безпосередній близькості від НАТО, включно з недавньою ескалацією в Чорному морі, на кордонах України і в незаконно анексованому Криму, а також її агресивні гібридні дії і далі загрожують євроатлантичній безпеці й кидають виклик міжнародного порядку, який ґрунтується на правилах", – підкреслено в документі, опублікованому на сайті президента Польщі 10 травня.
Будь ласка, зачекайте...
Я за линию твою
На корню тебя сгною!
Я с тобою не шуткую,
Я сурьезно говорю! (с)
А. "Я хочу, щоб усі харків'яни знали, що в місті Харкові стояв, стоїть і буде стояти пам'ятник Георгію Жукову, проспект далі носитиме ім'я великого маршала перемоги і харків'яни відзначатимуть це святе свято саме 9 травня"- в.о. мера Харкова Ігор Терехов
Б. ЗАКОН УКРАЇНИ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19#n45 Закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки"
"Стаття 436-1. Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів
1. Виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, у тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів на всій території України, крім випадків, передбачених частинами другою і третьою статті 4 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі дії, вчинені особою, яка є представником влади, або вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої"
В. Якщо позиція А. не знайде свого втілення в позиції Б. - то це буле об'єктивним, неупередженим підтвердженням того, що нинішня влада в Україні є "СЛУГАМИ ПУТІНА" і відверті, неприховані вороги України та її народу !
А як може називатися територія, на якій не діють українські закони, а діють російські? І як назвати керівників регіону, які закликають, щоб на очолюваній ними території... українські закони не мали юрисдикції? А як з ними має діяти патріотична і адекватна влада України? Мало нам "криму-донбасу", де розпочиналося аналогічно?
Г. В випадку настання події В. і при продовжені свого правління в Україні ЗЕ-банди, громадян України слід називати аморфним словом "населення" і не дивуватися їхньому наступному економічному, соціальному, політичному та етнічному винищенню...
PS: Перед початком форсування Дніпра 1943 році пройшло засідання Військової ради штабу фронту. На цьому засіданні вирішувалося питання, у що одягнути і чим озброїти 300 тисяч насильно відмобілізованих цивільних новобранців -українців зі звільненої від німців Східної України. На ньому розглядалося питання як ї чим їх озброїти, одягнути та хоча б і навчити плавати та стріляти . Кривавий «маршал перемоги» кат і ненависник українців Жуков заявив дослівно: «Как во что? У чом хохли прішлі, в том і воєвать будут!» Автоматічєскім оружієм етіх людєй нє вооружать! У ніх же за спіной заградітєльние отряди із моіх орлов! Дать ім 300 тисяч автоматов - і от заградітєльных отрядов нічего не останєтся. Оні іх всєх перекосят и чкурнут до УПА к бандеровцам - строіть свою нєзалєжную.» «Так зачєм ми с вамі, здесь голови морочім. Наху ... одєвать і вооружать етіх хахлов? Всє оні прєдателі! Чєм больше в Днєпрє іх потопім, тєм мєньшє прідйотся расстрєлівать, і в Сібірь послє войни ссилать ».
І з 300 тисяч насильно відмобілізованих не навчених і майже беззбройних українців, 280 тисяч українців саме зі Східної України, за наказом кремлівського кривавого Жукова, були втоплені в Дніпрі. Їх жертви не оправдані ні з військової, ні з людської точки зору. Це був акт етнічного геноциду...
Угомонись. И читай внимательно. Цензор один из первых написал.