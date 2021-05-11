У Бухаресті на саміті країн східного флангу НАТО обговорили агресію РФ проти України: "Двері в Альянс мають залишатися відчиненими"

Двері до Північноатлантичного альянсу "мають залишатися відчиненими", ті країни, які в майбутньому захочуть приєднатися до НАТО, повинні бути впевнені, що, адаптуючись до вимог Альянсу, можна буде приєднатися до союзу.

Про це 10 травня за підсумками віртуального саміту країн - членів НАТО - "Бухарестської дев'ятки" заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Він зазначив, що під час саміту його учасники обговорили ситуацію в Україні, зокрема ескалацію біля кордонів країни з боку Росії, а також окупацію РФ Криму, Донецька і Луганська.



У саміті в Бухаресті взяв участь президент США Джо Байден. Він "підкреслив свою прихильність відновленню спілок та зміцненню трансатлантичних відносин", інформують на сайті Білого дому 10 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закуповувана для ЗСУ техніка обов'язково буде взаємосумісною з натівською. Це дозволить діяти спільно на полі бою, - Таран

"Президент Байден заявив про свою підтримку посилення стримування й оборони НАТО, а також про важливість підвищення стійкості союзників до згубних економічних і політичних дій стратегічних конкурентів", – ідеться в повідомленні.



У спільній декларації країн "Бухарестської дев'ятки" за підсумками саміту наголошено, що НАТО стикається з явними загрозами й викликами, що виходять з усіх стратегічних напрямків.



"Агресивні дії Росії й нарощування військового потенціалу в безпосередній близькості від НАТО, включно з недавньою ескалацією в Чорному морі, на кордонах України і в незаконно анексованому Криму, а також її агресивні гібридні дії і далі загрожують євроатлантичній безпеці й кидають виклик міжнародного порядку, який ґрунтується на правилах", – підкреслено в документі, опублікованому на сайті президента Польщі 10 травня.