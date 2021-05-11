Лаврову багато чого не ясно щодо зустрічі Путіна з Байденом: Хочемо розуміти, як американські колеги збираються діяти
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що в питанні підготовки до російсько-американського саміту залишається багато неясного.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".
"Ми, до речі, хотіли б також зрозуміти, як американські колеги збираються діяти, ми це питання їм поставили, відповіді не отримали, - маю на увазі послідовність кроків", - сказав він.
Російський міністр зазначив, що спочатку в США пропонували зустріч президентів без будь-якої підготовки, потім згадали, що може бути краще, щоб експерти зустрілися перед самітом.
"Загалом, тут багато неясного. Як я вже сказав, за в цілому позитивного ставлення до цієї ініціативи, ми вивчаємо всі аспекти, які з нею пов'язані", - підкреслив Лавров.
Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що зустріч Байдена і Путіна була б доцільною.
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Pan Doktor@pan_dok
Раньше коксующимся был только уголь, а теперь - МИД РФ.
В общем, Лаврову следует либо приготовиться, либо следовать известному предсказанию, ибо слова этого уже никто не произносит, но смотреть на Лаврова не перестали.
Если решите, что второе }{уйло, то Байден в хоккей не играет.
Если первое- то Байден на 2 недели на карантин в параше не сядет.