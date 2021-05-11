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Лаврову багато чого не ясно щодо зустрічі Путіна з Байденом: Хочемо розуміти, як американські колеги збираються діяти

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лаврову багато чого не ясно щодо зустрічі Путіна з Байденом: Хочемо розуміти, як американські колеги збираються діяти

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що в питанні підготовки до російсько-американського саміту залишається багато неясного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

"Ми, до речі, хотіли б також зрозуміти, як американські колеги збираються діяти, ми це питання їм поставили, відповіді не отримали, - маю на увазі послідовність кроків", - сказав він.

Російський міністр зазначив, що спочатку в США пропонували зустріч президентів без будь-якої підготовки, потім згадали, що може бути краще, щоб експерти зустрілися перед самітом.

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"Загалом, тут багато неясного. Як я вже сказав, за в цілому позитивного ставлення до цієї ініціативи, ми вивчаємо всі аспекти, які з нею пов'язані", - підкреслив Лавров.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що зустріч Байдена і Путіна була б доцільною.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Лошадь не уточнила, какое именно }{уйло будет встречаться с Байденом. Одно из них сидит в противобактериологическом бункере, и всех к нему пускают после 2-недельного карантина под надзоров вертухаев из ФСО. Другое за 1000 км в тот же день "играет" в хоккей, "забивая" в среднем по 10 шайб за игру в компании с Бурэ и другими такими же полудурками, и все они даже без масок.
Если решите, что второе }{уйло, то Байден в хоккей не играет.
Если первое- то Байден на 2 недели на карантин в параше не сядет. Лавров о возможной встрече Путина с Байденом: Здесь много неясного - Цензор.НЕТ 8505
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11.05.2021 13:48
+5
Неясно, доживет ли Путин до этой встречи?
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11.05.2021 13:36
+5
Что неясного ? Ватный зверинец полностью изолируют .
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11.05.2021 13:37
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Неясно, доживет ли Путин до этой встречи?
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11.05.2021 13:36 Відповісти
Цену набивают)
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11.05.2021 13:36 Відповісти
Что неясного ? Ватный зверинец полностью изолируют .
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11.05.2021 13:37 Відповісти
Анаконда-анаконда-анаконда... Лаврову багато чого не ясно щодо зустрічі Путіна з Байденом: Хочемо розуміти, як американські колеги збираються діяти - Цензор.НЕТ 6521 Годы проходят - реализма в башке не добавляется.
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11.05.2021 14:49 Відповісти


Pan Doktor@pan_dok
Раньше коксующимся был только уголь, а теперь - МИД РФ.
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11.05.2021 13:39 Відповісти
В Гааге еще в камере ремонт не доделали...
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11.05.2021 13:39 Відповісти
Лет через 25 может доделают... Но вряд ли.
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11.05.2021 14:50 Відповісти
Никто не задавался вопросом о том, почему именно дипломаты так часто выпадают из окон или получают привычный сердечный приступ. А между тем, инсайдер из окружения Путина как-то заметил, что перед самым вторжением в Грузию, Путин как-то невпопад процитировал строки «Как ныне сбирается Вещий Олег». Вот кем он себя мнит. Но если так, то над этим образом довлеет смертельное пророчество волхвов, данное князю Олегу: «…Но примешь ты смерть от коня своего…». Лавров о возможной встрече Путина с Байденом: Здесь много неясного - Цензор.НЕТ 7253 Вот в поисках этого коня и рыщет Путин. Только кто-то из приближенных скажет о ком-то: «Ну это не Чуркин, а конь с тестикулами!» Глядишь, и нет Чуркина. Говорят, что в Кремле это слово уже стало Табу и его стараются не произносить даже шепотом.
В общем, Лаврову следует либо приготовиться, либо следовать известному предсказанию, ибо слова этого уже никто не произносит, но смотреть на Лаврова не перестали.
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11.05.2021 13:40 Відповісти
Фраза "ано і коню понятно" зараз непідходить. Коню неясно.
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11.05.2021 13:40 Відповісти
стара шкапа шо з неї взяти, хай би хто підсказав, головне щоб на зустрічі були підмитими.
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11.05.2021 16:04 Відповісти
Столько неясного, столько неясного! Вазелин брать с собой из бункера или американец не разрешит с вазелином? А вдруг арестуют и прям в Гаагу? А за что больше вдуют, за Крым или за Алеппо? Короче, вопросов уйма.
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11.05.2021 13:44 Відповісти
Такие вопросы не для лошади . Лавров о возможной встрече Путина с Байденом: Здесь много неясного - Цензор.НЕТ 6604
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11.05.2021 13:46 Відповісти
Лошадь не уточнила, какое именно }{уйло будет встречаться с Байденом. Одно из них сидит в противобактериологическом бункере, и всех к нему пускают после 2-недельного карантина под надзоров вертухаев из ФСО. Другое за 1000 км в тот же день "играет" в хоккей, "забивая" в среднем по 10 шайб за игру в компании с Бурэ и другими такими же полудурками, и все они даже без масок.
Если решите, что второе }{уйло, то Байден в хоккей не играет.
Если первое- то Байден на 2 недели на карантин в параше не сядет. Лавров о возможной встрече Путина с Байденом: Здесь много неясного - Цензор.НЕТ 8505
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11.05.2021 13:48 Відповісти
когда то я 6 ****** насчитал с разными ушами ростом и глазами))) ну один из них умеет играть в хоккей, второй на немецком шпарит как я в школе))) третий любит шойгу в лесу)) их там много.
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11.05.2021 16:04 Відповісти
Одного только Шойгу никак не слепят, т.к. остальные обезьяны в Тыве вымерли миллионы лет назад. Лаврову багато чого не ясно щодо зустрічі Путіна з Байденом: Хочемо розуміти, як американські колеги збираються діяти - Цензор.НЕТ 4845
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11.05.2021 17:43 Відповісти
Неясно что? Чем сношать плешивого будут, бутылкой или ежом?
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11.05.2021 13:50 Відповісти
Кацап, ти хоч-би вже у ніку прізвище українською правильно написав...
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11.05.2021 14:16 Відповісти
Про какую "ясность" оно бормочет? Разве лошадь может понимать тонкости человеческой речи?
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11.05.2021 14:05 Відповісти
В Кремлі зрозуміли: "Мы довыё...сь... Будут бить... Но, "где", "когда", "как", "куда" и "чем", не говорят... Неопределённость настораживает больше всего..." .
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11.05.2021 14:14 Відповісти
Та просто "гонить дурку".
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11.05.2021 18:51 Відповісти
веревку и мыло лучше захватить с собой...
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11.05.2021 14:15 Відповісти
что неясного - возмет Путлера за уши и надает в рот!!! Я старую лошадь обоссыт.... чтобы паРаша знала свое место и не тявкала...
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11.05.2021 14:21 Відповісти
Лаврову багато чого не ясно щодо зустрічі Путіна з Байденом: Хочемо розуміти, як американські колеги збираються діяти - Цензор.НЕТ 6210
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11.05.2021 14:25 Відповісти
Что не ясно? Станешь счетоводом! После полученного сапогом удара от дяди Сэма в твой пятачок,-зубы будешь считать!
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11.05.2021 15:24 Відповісти
унылая запасайся вазелином вашингтонский обком секас делать будет
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11.05.2021 15:34 Відповісти
***** эпиляцию сделало на шоколадном глазе в надежде шо опять в него будут глядеть Лаврову багато чого не ясно щодо зустрічі Путіна з Байденом: Хочемо розуміти, як американські колеги збираються діяти - Цензор.НЕТ 3772 но Байден на мир ***** может только плюнуть.
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11.05.2021 16:01 Відповісти
 
 