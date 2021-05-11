Лаврову багато чого не ясно щодо зустрічі Путіна з Байденом: Хочемо розуміти, як американські колеги збираються діяти

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що в питанні підготовки до російсько-американського саміту залишається багато неясного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

"Ми, до речі, хотіли б також зрозуміти, як американські колеги збираються діяти, ми це питання їм поставили, відповіді не отримали, - маю на увазі послідовність кроків", - сказав він.

Російський міністр зазначив, що спочатку в США пропонували зустріч президентів без будь-якої підготовки, потім згадали, що може бути краще, щоб експерти зустрілися перед самітом.

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"Загалом, тут багато неясного. Як я вже сказав, за в цілому позитивного ставлення до цієї ініціативи, ми вивчаємо всі аспекти, які з нею пов'язані", - підкреслив Лавров.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що зустріч Байдена і Путіна була б доцільною.