Кулеба вперше візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ Центральноєвропейської п'ятірки

12-13 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з робочим візитом відвідає Словацьку Республіку, де на запрошення міністра закордонних і європейських справ Словаччини Івана Корчока вперше візьме участь у засіданні глав дипломатії Центральноєвропейської п'ятірки: Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Кабміну.

Кулеба обговорить з колегами безпекову ситуацію на сході України та поблизу українського кордону, зміцнення безпеки в Східній та Центральній Європі, інтеграцію України до ЄС і НАТО.

Повідомляється також що міністр проведе під час візиту низку двосторонніх зустрічей.

Також читайте: Сьогодні Україна захищає всю Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни, - МЗС

Центральноєвропейська п'ятірка (Central 5, С5) – регіональний формат взаємодії міністрів закордонних справ Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії, створений у 2020 році за ініціативи глави австрійського зовнішньополітичного відомства.

У межах цього формату п’ять країн Центральної Європи обговорюють актуальні питання європейської та регіональної політики.

Попереднє засідання C5 відбулося 1 березня 2021 року в Брдо (Словенія).

Міністр закордонних справ України братиме участь у засіданні Центральноєвропейської п'ятірки вперше.