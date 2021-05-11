УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14725 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
787 3
МЗС (3559) Словаччина (549) Євросоюз (7022) Кулеба Дмитро (3171)

Кулеба вперше візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ Центральноєвропейської п'ятірки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба вперше візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ Центральноєвропейської п'ятірки

12-13 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з робочим візитом відвідає Словацьку Республіку, де на запрошення міністра закордонних і європейських справ Словаччини Івана Корчока вперше візьме участь у засіданні глав дипломатії Центральноєвропейської п'ятірки: Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Кабміну.

Кулеба обговорить з колегами безпекову ситуацію на сході України та поблизу українського кордону, зміцнення безпеки в Східній та Центральній Європі, інтеграцію України до ЄС і НАТО.

Повідомляється також що міністр проведе під час візиту низку двосторонніх зустрічей.

Також читайте: Сьогодні Україна захищає всю Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни, - МЗС

Центральноєвропейська п'ятірка (Central 5, С5) – регіональний формат взаємодії міністрів закордонних справ Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії, створений у 2020 році за ініціативи глави австрійського зовнішньополітичного відомства.

У межах цього формату п’ять країн Центральної Європи обговорюють актуальні питання європейської та регіональної політики.

Попереднє засідання C5 відбулося 1 березня 2021 року в Брдо (Словенія).

Міністр закордонних справ України братиме участь у засіданні Центральноєвропейської п'ятірки вперше.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І буде там шісткою, або скоріше нулем.
показати весь коментар
11.05.2021 13:47 Відповісти
Еще раз выскажу свою мысль. НАТО нуждается в "перестройке", вынужденно нужно сейчас определиться кто есть кто и кто на чьей стороне. Нужна " перезапись" в НАТО. Начальная группа - США, Великобритания, Канада, Польша, Румыния, Латвия, Эстония, Литва, Украина, Грузия. А дальше желающие могут "перезаписаться" или присоединиться. Думаю за этим дело не станет, особенно по восточной и центральной Европе и Скандинавии. . Возможно даже увеличение за счет Швеции и даже как вариант Финляндии, Молдовы, Азербайджана впоследствии.
показати весь коментар
11.05.2021 13:52 Відповісти
Горшок йому дайте і запасні труси в кишеню.
показати весь коментар
11.05.2021 13:56 Відповісти
 
 