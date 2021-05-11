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авіація (1658) МВС (2877) порятунок (109) Геращенко Антон (925) вертоліт (709)

Протягом двох-трьох років вся територія України буде покрита мережею вертольотів для порятунку людей, - заступник голови МВС Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Протягом двох-трьох років вся територія України буде покрита мережею вертольотів для порятунку людей, - заступник голови МВС Геращенко

МВС планує покрити всю країну мережею вертольотів, які зможуть вилітати на всі надзвичайні ситуації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко в ході всеукраїнського форуму "Україна 30: Безпека країни".

"У Львівській області з 1 квітня авіація ДСНС (Державної служби України з надзвичайних ситуацій. - Ред.) евакуювала сімох осіб із важкодоступних місць... Ми врятували кількох людей, у яких були інсульти... Також евакуювали людину, яка потрапила у важку ДТП у місті Броди", - розповів заступник міністра.

За його словами, в планах МВС - покриття всієї країни мережею вертольотів, які зможуть вилітати "на всі надзвичайні ситуації, де це обґрунтовано економічно та фактично".

Геращенко зауважив, що "протягом двох-трьох років уся територія України буде покрита вертольотами для рятування людей".

Заступник міністра також додав, що вже наступної зими авіація МВС буде задіяна в Карпатах для рятування людей у складних погодних умовах.

Раніше повідомлялося, що МВС розгортає на Чернігівщині інфраструктуру обслуговування авіаційної техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якщо хтось вривається до вашого будинку і намагається вас побити або вбити, то ви маєте право на самозахист", - заступник міністра МВС Геращенко про ветерана АТО Пекельного. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Когда космические корабли ..... Где-то такое уже было ......
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11.05.2021 13:48
+5
Це означає лише одне, що Аваков збирається викинути ще десятки мільярдів на закупку французького непотребу - б-ушних гвинтокрилів для ментів і нацгвардії. Під "відкати", звісно. Оце пафосне - "для порятунку людей" то ... навіть слів таких не підібрати.
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11.05.2021 14:32
+3
Ой ну и звиздун...
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11.05.2021 13:51
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Когда космические корабли ..... Где-то такое уже было ......
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11.05.2021 13:48 Відповісти
побажаємо, аби у тих вертольотів маршрути не пересікались на одних і тих же висотах
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11.05.2021 13:51 Відповісти
Ой ну и звиздун...
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11.05.2021 13:51 Відповісти
Птица-говорун отличается умом и сообразительностью. Эти птицы способны летать в космическом пространстве с приличной (сверхсветовой) скоростью.
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11.05.2021 13:53 Відповісти
ну-ну, а где ты будешь через два, три года.
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11.05.2021 13:56 Відповісти
Какая ячейка будет у сети?? На карпа пойдет ..???
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11.05.2021 13:58 Відповісти
Скорее, не ячейка а очко...то есть жопа.
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11.05.2021 14:10 Відповісти
Степанов, отсоси! В медицине вертолеты не нужны, а вот Авакову нужны. И если кто-то думал, что это медицина спасает людей, то ... Геращенко разъяснит что по чем.
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11.05.2021 14:05 Відповісти
будет задействована в Карпатах для спасения людей

==
я бы этих людей через суд принуждал возмещать стоимость спасательной операции. Штормовое предупреждение - оно, тупое, в горы лезет.Лавиноопасный район - нет, ему именно туды надо.
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11.05.2021 14:09 Відповісти
Майже по О'Генрі. Країна Анчурія
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11.05.2021 14:11 Відповісти
Протягом двох-трьох років вся територія України буде покрита мережею вертольотів для порятунку людей, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 7109
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11.05.2021 14:13 Відповісти
Це означає лише одне, що Аваков збирається викинути ще десятки мільярдів на закупку французького непотребу - б-ушних гвинтокрилів для ментів і нацгвардії. Під "відкати", звісно. Оце пафосне - "для порятунку людей" то ... навіть слів таких не підібрати.
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11.05.2021 14:32 Відповісти
И я даже знаю фамилии этих людей.
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11.05.2021 16:27 Відповісти
МВД планирует покрыть всю страну сетью вертолетов, которые смогут вылетать на все чрезвычайные ситуации. Источник: https://censor.net/ru/n3264512

Ай да Рюкзакевич, ай да допоміг заробити хфранцузам, добре хоч гелікоптери будуть в Україні, хоча чекаємо ці гелікоптери вже третій рік Протягом двох-трьох років вся територія України буде покрита мережею вертольотів для порятунку людей, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 6828
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11.05.2021 16:39 Відповісти
Ну точно не для роботяг эти заманухи
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11.05.2021 16:52 Відповісти
І йому хтось повірить? Хоча язиком цю сітку "сплести" можна. В першу чергу ВСУ потрібно забезпечити ******** зброєю і всім необхідним.
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11.05.2021 19:02 Відповісти
Шо то мне ссыкотно!!!!
ВСЕ проф вертолетчики сейчас за бугром зарабатывают длинную гривну!
Молодежь вряд ли налетала нужное кол-во часов.
А если с вертолетами продолжится тренд как полицейские били нов машины - то просто ПИЗ-Ц!!!!
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11.05.2021 20:01 Відповісти
 
 