Протягом двох-трьох років вся територія України буде покрита мережею вертольотів для порятунку людей, - заступник голови МВС Геращенко
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МВС планує покрити всю країну мережею вертольотів, які зможуть вилітати на всі надзвичайні ситуації.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко в ході всеукраїнського форуму "Україна 30: Безпека країни".
"У Львівській області з 1 квітня авіація ДСНС (Державної служби України з надзвичайних ситуацій. - Ред.) евакуювала сімох осіб із важкодоступних місць... Ми врятували кількох людей, у яких були інсульти... Також евакуювали людину, яка потрапила у важку ДТП у місті Броди", - розповів заступник міністра.
За його словами, в планах МВС - покриття всієї країни мережею вертольотів, які зможуть вилітати "на всі надзвичайні ситуації, де це обґрунтовано економічно та фактично".
Геращенко зауважив, що "протягом двох-трьох років уся територія України буде покрита вертольотами для рятування людей".
Заступник міністра також додав, що вже наступної зими авіація МВС буде задіяна в Карпатах для рятування людей у складних погодних умовах.
Раніше повідомлялося, що МВС розгортає на Чернігівщині інфраструктуру обслуговування авіаційної техніки.
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я бы этих людей через суд принуждал возмещать стоимость спасательной операции. Штормовое предупреждение - оно, тупое, в горы лезет.Лавиноопасный район - нет, ему именно туды надо.
Ай да Рюкзакевич, ай да допоміг заробити хфранцузам, добре хоч гелікоптери будуть в Україні, хоча чекаємо ці гелікоптери вже третій рік
ВСЕ проф вертолетчики сейчас за бугром зарабатывают длинную гривну!
Молодежь вряд ли налетала нужное кол-во часов.
А если с вертолетами продолжится тренд как полицейские били нов машины - то просто ПИЗ-Ц!!!!