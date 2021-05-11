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Вітренко анонсував конкурс на посаду глави правління "Укрнафти": "Менеджмент має діяти в інтересах компанії, а не Коломойського"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Вітренко анонсував конкурс на посаду глави правління

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко анонсував оголошення найближчим часом конкурсу на посаду голови правління ПАТ "Укрнафта".

Про це він заявив в ефірі програми "Зворотний відлік" на каналі "UA Перший", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нафтогаз" вже поставив вимогу своїм представникам у наглядовій раді "Укрнафти", щоб найближчим часом був такий конкурс", - сказав Вітренко.

За його словами, зміна менеджменту компанії необхідна, щоб усунути вплив на нього з боку міноритарних акціонерів.

"Менеджмент має діяти в інтересах "Укрнафти", а не в інтересах пана Коломойського. Найближчим часом має бути результат", - зазначив Вітренко.

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Акціонери "Укрнафти" із 30 квітня 2019 року обрали виконавчого віцепрезидента компанії з питань збуту компанії Олега Геза т.в.о. голови правління компанії.

Сформована навесні 2019 року наглядова рада "Укрнафти" отримала право призначати голову компанії. У межах конкурсу з відбору CEO на окремому конкурсі було відібрано компанію-рекрутера Boyden, яка подала список із 179 кандидатів.

За словами глави комітету з призначень і винагород "Укрнафти" Андрія Бойцуна, робота з відбору була здійснена на 95%, залишалося тільки провести співбесіди з відібраними найкращими кандидатами.

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Однак спочатку комітет з призначень голосами членів, номінованих міноритаріями, а потім і наглядова рада, завдяки голосу одного з трьох представників НАК "Нафтогаз України" 20 травня вирішили скасувати конкурс і призначити главою правління Геза, з яким 31 липня 2020 року був укладений контракт терміном на один рік.

Як повідомлялося, "Укрнафта" в 2020 році отримала чистий прибуток 4 млрд 269,26 млн грн проти 4 млрд 57,859 млн грн чистого збитку в 2019-м. Чистий дохід компанії в минулому році збільшився на 26% (на 7 млрд 324,617 млн ​​грн) - до 35 млрд 534,818 млн грн, валовий прибуток - на 42,3% (на 5 млрд 183,512 млн грн), до 17 млрд 440,619 млн грн.

"Укрнафта" в 2020 році знизила видобуток нафти і конденсату на 1% (на 15 тис. тонн) порівняно з 2019 роком - до 1,501 млн тонн, газу - на 3% (на 35 млн куб. м) - до 1,127 млрд куб. м, але збільшила виробництво скрапленого газу - на 4,5% (на 5 тис. тонн), до 117 тис. тонн.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку", - приблизно 42% акцій. На балансі "Укрнафти" перебуває 25 бурових установок, 1891 нафтова і 162 газові свердловини, компанії належить 537 АЗС.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Переведу на человеческий: Все, что не будет собственностью Коломойского, будет собственностью Ахметова!!! Витренко анонсировал конкурс на должность главы правления "Укрнафты": "Менеджмент должен действовать в интересах компании, а не Коломойского" - Цензор.НЕТ 8386 Витренко анонсировал конкурс на должность главы правления "Укрнафты": "Менеджмент должен действовать в интересах компании, а не Коломойского" - Цензор.НЕТ 8386 Витренко анонсировал конкурс на должность главы правления "Укрнафты": "Менеджмент должен действовать в интересах компании, а не Коломойского" - Цензор.НЕТ 8386
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11.05.2021 14:03
+1
Всё , что в земле и на ней , принадлежит народу ?
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11.05.2021 13:57
+1
Чомусь я думаю, що конкурс від Вітренко буде прозорий і відкритий, а кандидат незалежний і професійний... І прізвище вже відоме! Рад буду помилитися.
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11.05.2021 14:00
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Всё , что в земле и на ней , принадлежит народу ?
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11.05.2021 13:57 Відповісти
Таки да, вот ентому народу.
Вітренко анонсував конкурс на посаду глави правління "Укрнафти": "Менеджмент має діяти в інтересах компанії, а не Коломойського" - Цензор.НЕТ 3592
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11.05.2021 14:28 Відповісти
Був би це якийсь серйозний концерн - то можна було б подивитись, що то буде за менеджмент. А це ж - власність мафії. Все одно ставлених мафії буде стояти, до справжнього бізнесу ніяк не причетний. Типу Палиці чи Кобєлєва,
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11.05.2021 14:00 Відповісти
Чомусь я думаю, що конкурс від Вітренко буде прозорий і відкритий, а кандидат незалежний і професійний... І прізвище вже відоме! Рад буду помилитися.
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11.05.2021 14:00 Відповісти
Вітренко анонсував конкурс на посаду глави правління "Укрнафти": "Менеджмент має діяти в інтересах компанії, а не Коломойського" - Цензор.НЕТ 3469
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11.05.2021 14:52 Відповісти
Витренко анонсировал конкурс на должность главы правления "Укрнафты": "Менеджмент должен действовать в интересах компании, а не Коломойского" - Цензор.НЕТ 25
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11.05.2021 14:02 Відповісти
Зеля теж казав що всьо буде через конкурси.
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11.05.2021 14:03 Відповісти
Переведу на человеческий: Все, что не будет собственностью Коломойского, будет собственностью Ахметова!!! Витренко анонсировал конкурс на должность главы правления "Укрнафты": "Менеджмент должен действовать в интересах компании, а не Коломойского" - Цензор.НЕТ 8386 Витренко анонсировал конкурс на должность главы правления "Укрнафты": "Менеджмент должен действовать в интересах компании, а не Коломойского" - Цензор.НЕТ 8386 Витренко анонсировал конкурс на должность главы правления "Укрнафты": "Менеджмент должен действовать в интересах компании, а не Коломойского" - Цензор.НЕТ 8386
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11.05.2021 14:03 Відповісти
Наблюдательный совет, президент, вице-президент, правление, глава правления ... Короче, спросить не с кого. Удобненько. Опять же, рабочие места ...
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11.05.2021 14:08 Відповісти
все в інтересах бєнєфеціаріїв влади Витренко анонсировал конкурс на должность главы правления "Укрнафты": "Менеджмент должен действовать в интересах компании, а не Коломойского" - Цензор.НЕТ 9504
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11.05.2021 14:09 Відповісти
Коломойский для дела и побить себя даст, когда его дома нет. Так и с назначением. Понятный Коломойскому человек может говорить нужные слова и даже ругать беню, главное чтобы решения "правильные принимал".
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11.05.2021 14:55 Відповісти
 
 