"Справа будки": у Москві засуджено "дівчинку з Конституцією" Ольгу Мисик до 2 років і 2 місяців обмеження волі. ФОТО

11 травня студентку журфаку МДУ Ольгу Мисик, яка стала відома під час московських протестів року як "дівчинка з Конституцією" (вона публічно читала Основний закон Росії співробітникам поліції), засудили до 2 років і 2 місяців обмеження волі.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Андрій Малигін, передає Цензор.НЕТ.

""Дівчинку з конституцією", 18-річну Олю Мисик, сьогодні суддя на прізвище Бура засудила до 2 років і 2 місяців обмеження волі. Причому держобвинувач просив менше. Злочин полягав у тому, що Оля забруднила фарбою будку охорони перед входом в генпрокуратуру на Дмитрівці", - написав він.

"Тварюки, будьте ви прокляті", - додав Малигін.



Фото: Малигін/Facebook

Згідно з версією обвинувачення, 19-річна Мисик, а також Ігор Башарімов і Іван Воробйовський у ніч на 8 серпня 2020 року облили фарбою будку прохідної біля будівлі Генпрокуратури на Великій Дмитрівці. У тій же прохідній вони нібито вивісили банери на підтримку фігурантів справи "Нової величі" (вважається в Росії екстремістською організацією). На наступний день всі троє були затримані, провели ніч в ізоляторі, а потім багато місяців перебували під "забороною певних дій".

Вандалізм, за який судять Мисик, полягає в розбризкуванні фарби із "заздалегідь заготовленої пляшки" на стіну будки - оскільки вивішені плакати охоронець оперативно зняв. "У зв'язку з тим, що рідину червоного кольору неможливо відмити, було прийнято рішення заґрунтувати і зафарбувати зіпсовану частину фасаду", - повідомляє представник Генпрокуратури. Ґрунтовка і фарбування обійшлися відомству в 3464 рублі 50 копійок.

Ця сума фігурує як доказ матеріального збитку від "суспільно небезпечного діяння", в якому звинувачується Мисик та її друзі ( "спотворивши зовнішній вигляд зазначеної будівлі [будки], тим самим ... осквернивши і зіпсувавши його").

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Основний документ звинувачення - кошторис фарбувальних робіт. Однак, як наполягав захист, початкові дати в цьому кошторисі виправлені з одних цифр на інші, більш ранні. Ціни на фарбування в документі також вказано за "IV квартал 2020 року". До того ж, документ Генпрокуратури посилається на лист Мінбуду, що вийшов через три місяці, в листопаді. У відеозаписі захисту, зробленому наступного дня після описуваних подій, 9 серпня, на стіні будки не видно ні слідів фарби, ні свіжих слідів ремонтних робіт. Це не дивно, адже "фарбувальною рідиною червоного кольору" в справі названа легкозмивана фарба.

Під петицією з вимогою припинити кримінальне переслідування Ольги Мисик і замінити його адміністративним штрафом на change.org підписалося більш як 45 тисяч осіб. Правозахисний центр "Меморіал" (визнаний у Росії "іноземним агентом") назвав Мисик та інших фігурантів справи переслідуваними за політичними мотивами.

"Я не обіцяю, що ми переможемо завтра, післязавтра, через рік або десять років. Але одного разу ми переможемо, тому що любов і молодість завжди перемагають. Я не обіцяю, що доживу до цього моменту, але я дуже сподіваюся, що до нього доживете ви", - сказала Мисик під час свого останнього слова в суді 29 квітня.