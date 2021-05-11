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"Справа будки": у Москві засуджено "дівчинку з Конституцією" Ольгу Мисик до 2 років і 2 місяців обмеження волі. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

11 травня студентку журфаку МДУ Ольгу Мисик, яка стала відома під час московських протестів року як "дівчинка з Конституцією" (вона публічно читала Основний закон Росії співробітникам поліції), засудили до 2 років і 2 місяців обмеження волі.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Андрій Малигін, передає Цензор.НЕТ.

""Дівчинку з конституцією", 18-річну Олю Мисик, сьогодні суддя на прізвище Бура засудила до 2 років і 2 місяців обмеження волі. Причому держобвинувач просив менше. Злочин полягав у тому, що Оля забруднила фарбою будку охорони перед входом в генпрокуратуру на Дмитрівці", - написав він.

"Тварюки, будьте ви прокляті", - додав Малигін.

Справа будки: у Москві засуджено дівчинку з Конституцією Ольгу Мисик до 2 років і 2 місяців обмеження волі 01
Фото: Малигін/Facebook

Згідно з версією обвинувачення, 19-річна Мисик, а також Ігор Башарімов і Іван Воробйовський у ніч на 8 серпня 2020 року облили фарбою будку прохідної біля будівлі Генпрокуратури на Великій Дмитрівці. У тій же прохідній вони нібито вивісили банери на підтримку фігурантів справи "Нової величі" (вважається в Росії екстремістською організацією). На наступний день всі троє були затримані, провели ніч в ізоляторі, а потім багато місяців перебували під "забороною певних дій".

Вандалізм, за який судять Мисик, полягає в розбризкуванні фарби із "заздалегідь заготовленої пляшки" на стіну будки - оскільки вивішені плакати охоронець оперативно зняв. "У зв'язку з тим, що рідину червоного кольору неможливо відмити, було прийнято рішення заґрунтувати і зафарбувати зіпсовану частину фасаду", - повідомляє представник Генпрокуратури. Ґрунтовка і фарбування обійшлися відомству в 3464 рублі 50 копійок.

Ця сума фігурує як доказ матеріального збитку від "суспільно небезпечного діяння", в якому звинувачується Мисик та її друзі ( "спотворивши зовнішній вигляд зазначеної будівлі [будки], тим самим ... осквернивши і зіпсувавши його").

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіянин відсидів 11 місяців у СІЗО за підрив будівлі ФСБ у комп'ютерній грі Майнкрафт

Основний документ звинувачення - кошторис фарбувальних робіт. Однак, як наполягав захист, початкові дати в цьому кошторисі виправлені з одних цифр на інші, більш ранні. Ціни на фарбування в документі також вказано за "IV квартал 2020 року". До того ж, документ Генпрокуратури посилається на лист Мінбуду, що вийшов через три місяці, в листопаді. У відеозаписі захисту, зробленому наступного дня після описуваних подій, 9 серпня, на стіні будки не видно ні слідів фарби, ні свіжих слідів ремонтних робіт. Це не дивно, адже "фарбувальною рідиною червоного кольору" в справі названа легкозмивана фарба.

Під петицією з вимогою припинити кримінальне переслідування Ольги Мисик і замінити його адміністративним штрафом на change.org підписалося більш як 45 тисяч осіб. Правозахисний центр "Меморіал" (визнаний у Росії "іноземним агентом") назвав Мисик та інших фігурантів справи переслідуваними за політичними мотивами.

"Я не обіцяю, що ми переможемо завтра, післязавтра, через рік або десять років. Але одного разу ми переможемо, тому що любов і молодість завжди перемагають. Я не обіцяю, що доживу до цього моменту, але я дуже сподіваюся, що до нього доживете ви", - сказала Мисик під час свого останнього слова в суді 29 квітня.

Справа будки: у Москві засуджено дівчинку з Конституцією Ольгу Мисик до 2 років і 2 місяців обмеження волі 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Двері Янєлоха із тієї ж серії.
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11.05.2021 14:00
+18
_Удивиться этому может либо человек неосведомлённый о положении дел в расие, либо бесконечно наивный. В расие вызрел как гнойник рейх, руский фашисткий рейх. И этот гнойник готов прорваться вовне. Собственно, это уже происходит.
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11.05.2021 14:04
+13
Жалко дєвочку, справжня політична посадка. І закони Російські знає краще, ніж вся Дума. За те й посадили.
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11.05.2021 14:03
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Не дивно.
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11.05.2021 13:59 Відповісти
нагадало недавні події із фарбою під ОПою.

верной дорогой идем, товарищи..... ? "Справа будки": у Москві засуджено "дівчинку з Конституцією" Ольгу Мисик до 2 років і 2 місяців обмеження волі - Цензор.НЕТ 2783
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11.05.2021 14:21 Відповісти
не, у них ущерб 3 тыс., у нас 2 млн. У них за 2 млн на пожизненное посадили бы.
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11.05.2021 14:46 Відповісти
Теж хитала будку.
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11.05.2021 13:59 Відповісти
Реакции от рашистов нет . Она одинокая в орде Жанна д'Арк ?
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11.05.2021 14:00 Відповісти
Двері Янєлоха із тієї ж серії.
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11.05.2021 14:00 Відповісти
Не пойму - как до сих пор на мацкве "рейхстаг " не подожгли !?? При таком огромном количестве экстремистов.....
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11.05.2021 14:02 Відповісти
ну чому, недавно було, збудували макет Рейхстага і штурмом брали
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11.05.2021 15:40 Відповісти
малЫгин?...на слуху андрей мальгин
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11.05.2021 14:02 Відповісти
скоро как в Беларуси будут садить за цветные носки.
"Дело будки": суд Москвы приговорил "девочку с Конституцией" Ольгу Мисик к 2 годам и 2 месяцам ограничения свободы - Цензор.НЕТ 5258
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11.05.2021 14:02 Відповісти
Жалко дєвочку, справжня політична посадка. І закони Російські знає краще, ніж вся Дума. За те й посадили.
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11.05.2021 14:03 Відповісти
РФ в одном рисунке
"Справа будки": у Москві засуджено "дівчинку з Конституцією" Ольгу Мисик до 2 років і 2 місяців обмеження волі - Цензор.НЕТ 3099
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11.05.2021 15:08 Відповісти
Конституцию в паРаше читать нельзя...она не для того написана...тем более в слух читать..
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11.05.2021 14:03 Відповісти
_В бандитском государстве защитить свои права и свободу невозможно просто априори, по определению.
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11.05.2021 14:06 Відповісти
_Удивиться этому может либо человек неосведомлённый о положении дел в расие, либо бесконечно наивный. В расие вызрел как гнойник рейх, руский фашисткий рейх. И этот гнойник готов прорваться вовне. Собственно, это уже происходит.
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11.05.2021 14:04 Відповісти
Какой же путлобоязненный народец живёт в раше ! Срамота !
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11.05.2021 14:06 Відповісти
от, як гарна людина на московії - так чомусь з українським корінням
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11.05.2021 14:07 Відповісти
гг, а хіба в нас не те саме? шось згадались двері найвеличнішого, теж людям сроків надавали. зелена "демократія"
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11.05.2021 14:10 Відповісти
Да вся путлеровска-людоедская паРаша-один большой концлагерь !
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11.05.2021 14:10 Відповісти
Не треба співчувати. Це все кримнашисти. В цій самій "конституції" написано, шо кримнаш )) Більшість таких дєвачєк мали перший оргазм від "вхаждєнія Крима". І вони не мають нічого проти війни з Україною. Їм би мірний пратєст дозволили, а так всьо пучком.
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11.05.2021 14:10 Відповісти
я теж повторюсь 1001- й раз...- ВСІ всіма ніколи не бувають...- аксіома..., так - частина там таких як описано, як і то , що ще більша більшість просто "жЄлудки"....- як в принципі і у нас....
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11.05.2021 14:36 Відповісти
Это те кто постоянно говорит что они высокодуховный народ,мол мы христиане, мы верующие, скрепоносные,мы осуждаем геи парады,аморальность,мол это не по христиански,но возвышаем войну ,милитаризацию,можем повторить,радовались убийствам на донбассе украинскиих воином,по поводу этой девочки вата орда в большинстве "высокодуховные" приветствуют приговор,мол не любит страну,пускай подумает в тюрьме как позорить и сметь выступать,чуть ли не агентом ее называет,это точно не народ а орда
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11.05.2021 14:10 Відповісти
ото всі, хто в Україні враженй цим вироком, подивіться в бік дверей зеленського та хлопців, яких судитимуть за їх розмалювання - нічого дії зеленського та компанії не нагадують?
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11.05.2021 14:20 Відповісти
Оказывается на Росии читать вредно
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11.05.2021 14:22 Відповісти
крыса боится даже девочек
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11.05.2021 14:22 Відповісти
Чушь какая. Не боится, а планомерно и методично уничтожает инакомыслящих.
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11.05.2021 14:25 Відповісти
от страха
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11.05.2021 14:26 Відповісти
_Не от страха - плевал и плюёт кощей на народ! - а по определению, по природе фашизма: всех кто не в ногу, не с толпой за фюрера - уничтожить как чуждый и инородный элемент, враждебный рейху. Потому как сеет разброд и шатание, сомнения множит. Подрывает.
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11.05.2021 14:30 Відповісти
подрывает безопасность, т.е. пугает
страх - животная реакция на испуг
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11.05.2021 15:36 Відповісти
..бо хйло сциться українців, навіть зкацаплених.. як і Зеля Найвеличніша 73%ва, жлобсько-сватовсько-квартальна..
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11.05.2021 14:27 Відповісти
правильно, овцы в стойле должны только блеять и ждать, пока их зарежут..., а там стойло - целое государство...., единственное, в чем этот пример показателен для нас, у нас в стране тоже полно овец и баранов, которые блеют "какая разница..." при каждом удобном случае...
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11.05.2021 14:36 Відповісти
Згадав 2014 рік як дурний сон: співробітник у обідню перерву пішов подивитися на спалені автобуси на Грушевського і не повернувся. Через 3 дні телефонує з мєнтури, каже що замели за тероризм і хочуть посадити на 15 років.
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11.05.2021 14:36 Відповісти
На заднем плане шнурки в доспехах уж очень похожи на наших сбежавших мусоров-хероев!!! На всю эту свору чуть нажать и от бравости не останется и следа, бежать будут как кролики а еще бы хорошо пару выстрелов в их сторону и несколько бутылок молотова!!!! Кацапы, учитесь у украинцев, давайте им отпор а не позволяйте себя безнаказанно мутозить!!!!!!!!!!!!!!
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11.05.2021 14:46 Відповісти
Если кто-то забыл в Украине сейчас тоже ожидают суда за краску.
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11.05.2021 15:03 Відповісти
був би там народ,то піднявся б на захист цієї дівчини. а так насєлєніє...
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11.05.2021 15:42 Відповісти
рабы паРаши стучат друг на друга... одинокие пытаются их вдохновить на сопротивление но рабы по генам инертны... Это в Украине на майдан поднялся народ и ссыкливо власть сбежала в паРашу... Хорошо, что это не у нас. хотя и есть что исправлять и у нас конечно!!!
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11.05.2021 16:35 Відповісти
Правильно, нехрен Хренлостанскую конституцию в руки брать - ахтунг! Законтачилась.
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11.05.2021 17:18 Відповісти
Ей русофіли, совкодрочери, путінососи, за_русь_усрусь, бил_би_сталин_ на_вас, а_вот_при_саюзе, ми_ше_братья, адин_нарот, давай рєзко сригнули в раху, там уже сталінізм відновили, чого ви тут страждаєте при нацистах і терпите знущання бандєр ?
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11.05.2021 18:25 Відповісти
Вот что самое обидное знаете? Вот этот отвратительный генофонд всея мокшандии, будучи при этом настолько омерзительным, насколько и живучим действительно имеет высокие шансы выжить. Подобно плесени, их уродство проникает везде и всюду. Правдивая мораль порой не в силах устоять перед их уродством. Простой естественный отбор может очень не справедливо поступить.
... "суть не в том что ты мне солгал, ты мне обувь выпачкал" - гоп-стоп бензаколонка.
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13.05.2021 16:13 Відповісти
 
 