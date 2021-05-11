На постійній основі проти України працюють близько 7 тис. співробітників спецслужб РФ, - Баканов

Лише з території Російської Федерації розвідувально-підривною діяльністю проти України на постійній основі займаються близько 7 тис. працівників спецслужб РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава Служби безпеки України Іван Баканов заявив під час всеукраїнського форуму "Україна 30: Безпека країни".

"Сьогоднішня Росія за своєю суттю є державою-спецслужбою. І будь-який напрямок зовнішньої політики РФ - не класична дипломатія, а комплекс спеціальних операцій. Тільки по Україні з території Росії працюють близько семи тисяч співробітників. Це, скажімо так, "офісні працівники", - зазначив Баканов.

За словами глави СБУ, метою такої підривної роботи є не тільки підтримка ресурсами збройного конфлікту на сході, а системне перешкоджання зміцненню національної безпеки України. Воно, зокрема, проявляється у створенні агентурних мереж, зриві міжнародної допомоги, провокації масових протестів і активній пропаганді.

Також дивіться: Зупинено масштабну вірусну атаку спецслужб РФ на держоргани України, спрямовану на блокування роботи критичної інфраструктури, - СБУ. ФОТО

Крім того, Баканов підкреслив, що російські спецслужби змінили підхід до вербування і тепер намагаються залучити до співпраці не тільки чиновників, а й більш широке коло громадян України. У той же час інший фактор, який варто враховувати - розгортання Збройних сил РФ уздовж кордону. За даними СБУ, бойовий і чисельний склад ударного угруповання сягає близько 100 тис. осіб.

За словами глави СБУ, серед усіх загроз безпеки, що стоять перед сучасною Україною, саме РФ є визначальною. І з часом її розвідувально-підривна діяльність навряд чи істотно знизиться.

"Перед нами будуть нові виклики. Але Служба безпеки України до них готова. Тому що ми вже 7 років успішно протидіємо Росії в цій гібридній війні", - підкреслив він.

Також дивіться: Баканов на зустрічі з Квін: "Сусідство з РФ - це стабільний чинник ризику, якого не мають інші європейські країни". ФОТО

Тільки протягом 2020 року СБУ припинила діяльність 5 агентурних мереж, затримала 12 агентів російських спецслужб і нейтралізувала 600 кібератак на державні ресурси. Також спецслужба запобігла 7 терактам і затримала 10 осіб, причетних до їх підготовки. За її матеріалами, винесено 192 судових вироків за терористичну діяльність і посягання на цілісність України.

Баканов зазначив, що з огляду на всі загрози, які стоять перед Україною, варто виважено і професійно підійти до реформи Служби.