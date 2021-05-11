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Росія (47208) СБУ (10030) спецслужби (259) Баканов Іван (295)

На постійній основі проти України працюють близько 7 тис. співробітників спецслужб РФ, - Баканов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

На постійній основі проти України працюють близько 7 тис. співробітників спецслужб РФ, - Баканов

Лише з території Російської Федерації розвідувально-підривною діяльністю проти України на постійній основі займаються близько 7 тис. працівників спецслужб РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава Служби безпеки України Іван Баканов заявив під час всеукраїнського форуму "Україна 30: Безпека країни".

"Сьогоднішня Росія за своєю суттю є державою-спецслужбою. І будь-який напрямок зовнішньої політики РФ - не класична дипломатія, а комплекс спеціальних операцій. Тільки по Україні з території Росії працюють близько семи тисяч співробітників. Це, скажімо так, "офісні працівники", - зазначив Баканов.

За словами глави СБУ, метою такої підривної роботи є не тільки підтримка ресурсами збройного конфлікту на сході, а системне перешкоджання зміцненню національної безпеки України. Воно, зокрема, проявляється у створенні агентурних мереж, зриві міжнародної допомоги, провокації масових протестів і активній пропаганді.

Також дивіться: Зупинено масштабну вірусну атаку спецслужб РФ на держоргани України, спрямовану на блокування роботи критичної інфраструктури, - СБУ. ФОТО

Крім того, Баканов підкреслив, що російські спецслужби змінили підхід до вербування і тепер намагаються залучити до співпраці не тільки чиновників, а й більш широке коло громадян України. У той же час інший фактор, який варто враховувати - розгортання Збройних сил РФ уздовж кордону. За даними СБУ, бойовий і чисельний склад ударного угруповання сягає близько 100 тис. осіб.

За словами глави СБУ, серед усіх загроз безпеки, що стоять перед сучасною Україною, саме РФ є визначальною. І з часом її розвідувально-підривна діяльність навряд чи істотно знизиться.

"Перед нами будуть нові виклики. Але Служба безпеки України до них готова. Тому що ми вже 7 років успішно протидіємо Росії в цій гібридній війні", - підкреслив він.

Також дивіться: Баканов на зустрічі з Квін: "Сусідство з РФ - це стабільний чинник ризику, якого не мають інші європейські країни". ФОТО

Тільки протягом 2020 року СБУ припинила діяльність 5 агентурних мереж, затримала 12 агентів російських спецслужб і нейтралізувала 600 кібератак на державні ресурси. Також спецслужба запобігла 7 терактам і затримала 10 осіб, причетних до їх підготовки. За її матеріалами, винесено 192 судових вироків за терористичну діяльність і посягання на цілісність України.

Баканов зазначив, що з огляду на всі загрози, які стоять перед Україною, варто виважено і професійно підійти до реформи Служби.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Главные сотрудники спецслужб РФ в Украине - Ермак, Демченко, Портнов с Татаровым
На постійній основі проти України працюють близько 7 тис. співробітників спецслужб РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 2827
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11.05.2021 14:31
+8
не только баканов, но и вислюк оманский со всем ОП(г).. да плюс слуги урода, жопоблоковцы и т.д...
а уж про шмыгаля и его "кабмин" - даже зебилы понимают на кого они "работают"..
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11.05.2021 14:12
+7
Огласите весь список.
1. дЕрьмак.
2. Зе.......
3. ??????
и т.д.
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11.05.2021 14:12
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Баканов в їх числі.
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11.05.2021 14:06 Відповісти
не только баканов, но и вислюк оманский со всем ОП(г).. да плюс слуги урода, жопоблоковцы и т.д...
а уж про шмыгаля и его "кабмин" - даже зебилы понимают на кого они "работают"..
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11.05.2021 14:12 Відповісти
Сразу подумала +100% гнида на гниде
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11.05.2021 14:25 Відповісти
Главные сотрудники спецслужб РФ в Украине - Ермак, Демченко, Портнов с Татаровым
На постійній основі проти України працюють близько 7 тис. співробітників спецслужб РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 2827
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11.05.2021 14:31 Відповісти
На постоянной основе против Украины работают около 7 тыс. сотрудников спецслужб РФ, - Баканов

А ещё ж и сотрудники СБУ... На постоянной основе против Украины работают около 7 тыс. сотрудников спецслужб РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 1065
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11.05.2021 14:07 Відповісти
адреса, явки, пароли, телефоны в студию
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11.05.2021 14:08 Відповісти
Огласите весь список.
1. дЕрьмак.
2. Зе.......
3. ??????
и т.д.
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11.05.2021 14:12 Відповісти
"На постоянной основе против Украины работают около 7 тыс. сотрудников спецслужб РФ"
_В т.ч:
На должности президента - 1шт;
В администрации президента -...
В Верховной Раде -...
В разведке, Генштабе, СБУ -...
...
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11.05.2021 14:14 Відповісти
"Наших" посчитал? На постоянной основе против Украины работают около 7 тыс. сотрудников спецслужб РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 4792
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11.05.2021 14:15 Відповісти
а работники ОП и депутаты ВР входят в эти 7000 или они идут отдельным списком ? На постоянной основе против Украины работают около 7 тыс. сотрудников спецслужб РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 8881
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11.05.2021 14:20 Відповісти
Наверняка есть разделение на штатных и сексотов.
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11.05.2021 14:23 Відповісти
и это только в Украине.
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11.05.2021 14:23 Відповісти
Главный волкодав-скорохват , гроза российских шпионов и диверсантов-вагнеровцев юрист Коломойского Баканов не служил и на воинском учёте не стоял. Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Об этом сообщила Мендель. Жена Баканова - гражданка России.
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11.05.2021 14:37 Відповісти
А наших порахували? Зелю, Єрмака, ДБР і пів СБУ.
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11.05.2021 14:42 Відповісти
Так. Це тільки наших.
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11.05.2021 14:45 Відповісти
Надо понимать, что это 7 тыс фсбшников помешали Баканову завести дело про сотрудничество Зеленского с Россией.
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11.05.2021 14:44 Відповісти
..точніше, приблизно 7003, якщо рахувати ще й самого Бакланова та Зелю з коханцем Д"Ермаком..
73%ві зебіли, ви - чемпіони........................
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11.05.2021 14:44 Відповісти
баканов, а твоя дружина - громадянка ерефії - в їхньому числі?
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11.05.2021 15:11 Відповісти
Она в другом списке.
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11.05.2021 15:22 Відповісти
Они действительно работают. Хамы. воры, однако ушлые и хитрые,ночами не спят.а работают. Не то что наши. Везде разгильдяйство, тупость. Я автор брошюры Сатана выбрал Рассею ! на минуточку. Так там. в Рассее просят, предлагают издать. А здесь эта информация служила бы против Рассеи, у нас же война с нею. Так никто-ни одно издательство даже за мои деньги не хотят публиковать. Вот .*** укрыина!! Мы бы весь мир спасли этой инфой. мы ба Рассею унизили. там же факты. Заявляю у нас тупыбло люди и начальники и издатели и министры, президенты сбу. все. Поучитесь у Рассеи. Кстати я эту статью в американскую разведку посылала. Там поняли. а вы. ***ди. нет. Название одно чего стоит. НО...
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11.05.2021 16:22 Відповісти
Они действительно работают. Хамы. воры, однако ушлые и хитрые,ночами не спят.а работают. Не то что наши. Везде разгильдяйство, тупость. Я автор брошюры Сатана выбрал Рассею ! на минуточку. Так там. в Рассее просят, предлагают издать. А здесь эта информация служила бы против Рассеи, у нас же война с нею. Так никто-ни одно издательство даже за мои деньги не хотят публиковать. Вот .*** укрыина!! Мы бы весь мир спасли этой инфой. мы ба Рассею унизили. там же факты. Заявляю у нас тупыбло люди и начальники и издатели и министры, президенты сбу. все. Поучитесь у Рассеи. Кстати я эту статью в американскую разведку посылала. Там поняли. а вы. ***ди. нет. Название одно чего стоит. НО...
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11.05.2021 16:23 Відповісти
С Баканова такий розвідник як з лайна куля.
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11.05.2021 16:54 Відповісти
Доплюсуй до них внутрішніх колаборантів, які продадуть за грош
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11.05.2021 17:34 Відповісти
Та і "кротів" треба не забувати.
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11.05.2021 19:04 Відповісти
Це він ще мовчить за московську церкву яку він визнає як українську так каже, що не визнає "розколу".
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11.05.2021 19:56 Відповісти
 
 