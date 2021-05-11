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НАТО (5132) ПДЧ (102) членство в НАТО (1407) Кулеба Дмитро (3171)

На саміті НАТО в червні рішення про ПДЧ для України не буде ухвалено, але для нас важливо почати цю дискусію, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На саміті НАТО в червні рішення про ПДЧ для України не буде ухвалено, але для нас важливо почати цю дискусію, - Кулеба

На саміті НАТО в червні 2021 року навряд чи буде ухвалено рішення про надання Плану дій щодо членства (ПДЧ) для України. Але головне те, що Київ вже почав таку дискусію.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, в 2008 році лідери країн-учасниць альянсу доручили міністрам закордонних справ працювати з Україною і Грузією над Планом дій щодо членства в НАТО. Але відтоді практично нічого на цьому треку не відбувалося.

"Цього року президент Зеленський і МЗС поставили питання про необхідність надання ПДЧ Україні. Я не думаю, що на саміті в червні це рішення буде ухвалено, але для нас важливо почати цю дискусію", - заявив Кулеба.

"На жаль, все ще кілька країн серед союзників керуються логікою не провокувати Росію і вважають, що сидіти і нічого не робити - це найкращий спосіб тримати Росію в спокої. Ми їм разом з іншими партнерами, які поділяють нашу точку зору, всіляко доводимо, що їхня логіка хибна. Але це потребує часу", - сказав міністр.

Також читайте: Участь Зеленського в саміті НАТО в Брюсселі 14 червня поки не підтверджено, порядок денний ще не оприлюднили (оновлено)

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
"На саммите НАТО в июне решение о ПДЧ для Украины не будет принято, но для нас важно начать эту дискуссию"
_Ясно. Тупорылая Европа этим прямо поощряет путлера и рашистов к дальнейшей экспансии и агрессии. Дегенераты таки получат свою Третью Всемирную. Ничему умственно отсталых и безответственных уродов история не научила.
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11.05.2021 14:11
+4
тут не стільки Європа винувати, як 73/43%зебілів.
Просто нагадаю: в 2014/16рр. та ж сама Європа не хотіла надавати Україні безвіз. Але цим безвізом займались Порошенко, Клімкін, Яценюк, і всі-всі-всі... А Зе тоді займався відосіками та репризами.
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11.05.2021 14:43
+3
а грузинам - дадуть ПДЧ 14 червня ц.р.. Бо там - тяглість влади: і Маргелашвілі, і Зурабішвілі навіть після Саакашвілі не робили стрибків в сторону з шляху до НАТО.
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11.05.2021 14:40
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"На саммите НАТО в июне решение о ПДЧ для Украины не будет принято, но для нас важно начать эту дискуссию"
_Ясно. Тупорылая Европа этим прямо поощряет путлера и рашистов к дальнейшей экспансии и агрессии. Дегенераты таки получат свою Третью Всемирную. Ничему умственно отсталых и безответственных уродов история не научила.
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11.05.2021 14:11 Відповісти
тут не стільки Європа винувати, як 73/43%зебілів.
Просто нагадаю: в 2014/16рр. та ж сама Європа не хотіла надавати Україні безвіз. Але цим безвізом займались Порошенко, Клімкін, Яценюк, і всі-всі-всі... А Зе тоді займався відосіками та репризами.
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11.05.2021 14:43 Відповісти
_Давай только всякую ерунду в оправдание улёгшейся навзничь под путлера Европы не пиши. Это никак не изменит фактов.
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11.05.2021 14:46 Відповісти
Про "улёгшейся навзничь под путлера Европу" - це одна сторона справи. До речі, з відмовами надання Україні безвізу вона також лежала...
Друга сторона, повторюю: хто як і чим займається. Хто шляхом в Європу; а хто брехливими відосіками.
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11.05.2021 16:02 Відповісти
Навіть якзл запасних трусів не вистачає - треба їхати, щоб великих дядь побачити.
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11.05.2021 14:11 Відповісти
Дискутируют уже лет надцать...Ядерное оружие забрали, Будапештский меморандум забыли (или забили), в НАТО не берут дабы не злить рашку...союзники мля
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11.05.2021 14:13 Відповісти
Ось якраз Меморандум вони виконують. Окрім лаптєстану.
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11.05.2021 14:22 Відповісти
Недарма тобі жінка дає люлєй.
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11.05.2021 14:19 Відповісти
ЗЕвлада обісралась по самі вуха, тому ПДЧ і не буде. Так і скажи шо обісрались, а то штани, штани...
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11.05.2021 14:17 Відповісти
С приходом Зе отморозков сразу начался САБОТАЖ ВСЕГО ПОЗИТИВНОГО , что было у ВСУ !
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11.05.2021 14:17 Відповісти
По его словам, в 2008 году лидеры стран-участниц альянса поручили министрам иностранных дел работать с Украиной и Грузией над Планом действий по членству в НАТО. Но с тех пор практически ничего на этом треке не происходило.Источник: https://censor.net/ru/n3264520 На саміті НАТО в червні рішення про ПДЧ для України не буде ухвалено, але для нас важливо почати цю дискусію, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1912
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11.05.2021 14:46 Відповісти
_У меня прямо когнитивный диссонанс от такого рода комментов: как ваш смеющийся смайлик сочетается со смыслом вашего комментария? Что вам кажется весёлым? Где последовательность?
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11.05.2021 15:05 Відповісти
Это ответ на утверждение, что вот если-бы не Зеля, так мы-бы ог-ого
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11.05.2021 15:57 Відповісти
а грузинам - дадуть ПДЧ 14 червня ц.р.. Бо там - тяглість влади: і Маргелашвілі, і Зурабішвілі навіть після Саакашвілі не робили стрибків в сторону з шляху до НАТО.
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11.05.2021 14:40 Відповісти
_Не дадут, наивный. Именно потому, что подельники путлера в лице Хермании и т. п. будут насмерть стоять чтобы этого не допустить. Всё прочее - просто отговорки с их стороны, призванные прикрыть этот факт видимостью приличий.
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11.05.2021 15:02 Відповісти
дадуть грузинам. Вони стукають; їм, врешті, двері відкриють.
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11.05.2021 16:21 Відповісти
Ну вера - дело такое. С верующими не спорю.
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11.05.2021 16:22 Відповісти
При патріотичному уряді нам би і без нашої заявки вже запропонували б в йти в НАТО. А коли ми навколо себе гнід не бачимо, то маємо, те що маємо.
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11.05.2021 15:02 Відповісти
На саммите НАТО в июне 2021 года вряд ли будет принято решение о предоставлении Плана действий по членству (ПДЧ) для Украины. Но главное то, что Киев уже начал такую дискуссию.,,,,Для народа Украины главное что бы чем быстрее было принято решение о предоставлении ПДЧ для Украины,но дя рашиста и его"слуг" в Украине главное ,что бы дискусии длились вечно без ПДЧ и без НАТО,но с рашистской ползучей оккупацией Украины.
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11.05.2021 16:41 Відповісти
Главное определиться, с кого деньги на членство в НАТО взымать -- с олигархата, или с народа?
...не думаю, что оба источника согласятся раскошелиться... -- о одних деньги есть, потому, что у других нету... -- причём здесь НАТО? -- третий лишний...*)
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11.05.2021 17:14 Відповісти
Є такий анекдот, про мужика який впав на коліна і просить Бога про допомогу.До Господа Бога звертаються ангели , ну поможи ж йому, бач як молиться. Господь Бог відповідає, Та я йому допоміг би, та хай він хоч піде і лотерейний квиток купить. От цього мужика мені нагадує зараз оця шобла 95 кварталу з головним піаністом геніталіями на чолі. Вони провалили самміт НАТО в грудні 2019року в Лондоні. Тоді завдяки Порошенку запрошення для України було. Саме на цьому ювілейному самміті НАТО питання що до ПДЧ для України мало вирішитись в позитивну сторону. Порошенко в цьому напрямі працював., і працював наполегливо. З Порошенком рахувались. Тепер самміт 2021 року. Ця Зелена шобла палець об палець не вдарили шоб хоча б бути запрошеними на цей червневий самміт. Для того щоб було ПДЧ то те ПДЧ для України ще треба підготувати і написати,щоб був хоча б предмет для обговорення. А воно за один день не робиться. Такі питання готуються мінімум за пів року. Шоб був предмет для обговорення то Зеленський мав би подати заявку від держави Україна на отримання ПДЧ . Сам цю заявку підписати, Мав підписати Шмигаль як премєр міністр.Щоб був хоч предмет для обговорення і рішення. Але обговорювати нічого. Україна не подала заявку на вступ в альянс. Яке ПДЧ????? Тут інше. Попрыгунья стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела а зима катит в глаза. Про що воно меле той Кулеба. Вони Українців за ідіотів мають?????
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11.05.2021 17:51 Відповісти
З одного боку країні з такими "успіхами" в усіх сферах давати щось нема за що.
Але з іншого - якщо знов тільки залишать "двері відкритими", нададуть кремлю черговий бонус і можливість знущатися і над Україною, і над самим колективним Заходом. Коли до них це вже дійде?
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11.05.2021 18:23 Відповісти
Пока в Германии и Франции будут у власти бизнес-партнёры РФ (а это предположительно ещё как минимум лет 10 ),то Украине не стоит рассчитывать ни на членство в НАТО,ни на членство в ЕС.Все эти "открытые двери" не впустят тех.кого Россия для запада назвала "своей сферой интересов" (Украина,Грузия,Молдова).Такие реалии... и биться головой не стОит.Нужно скорректировать политику Украины по отношению не к всей ЕС.а к КАЖДОЙ ОСОБЕННО стране-члене ЕС. Так например постепенно выводить из Украины бизнесменов Германии и Франции,сократить и позже прекратить поставку им стратегического сырья и много ещё другого,что можем.А самое главное перенаправить поиск партнёров,способных реально влиять на Россию (таких становится всё больше)Только так мы сможем выкарабкаться из замкнутого круга путинских "евроблях" и заставим уважать Украину.Кроме того,мы поднимема экономику,перестав халявно за "вечно открытые двери" что-то раздавать в ущерб себе.
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07.06.2021 17:32 Відповісти
 
 