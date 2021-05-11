На саміті НАТО в червні рішення про ПДЧ для України не буде ухвалено, але для нас важливо почати цю дискусію, - Кулеба
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На саміті НАТО в червні 2021 року навряд чи буде ухвалено рішення про надання Плану дій щодо членства (ПДЧ) для України. Але головне те, що Київ вже почав таку дискусію.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, в 2008 році лідери країн-учасниць альянсу доручили міністрам закордонних справ працювати з Україною і Грузією над Планом дій щодо членства в НАТО. Але відтоді практично нічого на цьому треку не відбувалося.
"Цього року президент Зеленський і МЗС поставили питання про необхідність надання ПДЧ Україні. Я не думаю, що на саміті в червні це рішення буде ухвалено, але для нас важливо почати цю дискусію", - заявив Кулеба.
"На жаль, все ще кілька країн серед союзників керуються логікою не провокувати Росію і вважають, що сидіти і нічого не робити - це найкращий спосіб тримати Росію в спокої. Ми їм разом з іншими партнерами, які поділяють нашу точку зору, всіляко доводимо, що їхня логіка хибна. Але це потребує часу", - сказав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
_Ясно. Тупорылая Европа этим прямо поощряет путлера и рашистов к дальнейшей экспансии и агрессии. Дегенераты таки получат свою Третью Всемирную. Ничему умственно отсталых и безответственных уродов история не научила.
Просто нагадаю: в 2014/16рр. та ж сама Європа не хотіла надавати Україні безвіз. Але цим безвізом займались Порошенко, Клімкін, Яценюк, і всі-всі-всі... А Зе тоді займався відосіками та репризами.
Друга сторона, повторюю: хто як і чим займається. Хто шляхом в Європу; а хто брехливими відосіками.
...не думаю, что оба источника согласятся раскошелиться... -- о одних деньги есть, потому, что у других нету... -- причём здесь НАТО? -- третий лишний...*)
Але з іншого - якщо знов тільки залишать "двері відкритими", нададуть кремлю черговий бонус і можливість знущатися і над Україною, і над самим колективним Заходом. Коли до них це вже дійде?