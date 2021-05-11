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кордон (3109) Росія (47208) СБУ (10030) Баканов Іван (295)

65% українського кордону вразливі, а решта 35% на західному напрямку потребують пильної уваги, - Баканов

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65% українського кордону вразливі, а решта 35% на західному напрямку потребують пильної уваги, - Баканов

Нині 65% українського кордону вразливі. Решта 35% на західному напрямку потребують пильної уваги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава СБУ Іван Баканов під час виступу під час Всеукраїнського форуму "Україна 30".

Він наголосив, що Білорусь виступить як союзник Росії в разі повномасштабного вторгнення в Україну.

"65% українського кордону вразливі, а інші 35% на західому напрямку також потребують пильної уваги з боку нашої держави. Адже Росія активно використовує та підживлює націоналістичні рухи в цих державах (сусідах України на західному напрямку. - Ред.) для того, аби впливати на ситуацію в Україні. Приклад Угорщини яскраво це доводить", - сказав Баканов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Баканов на зустрічі з Квін: "Сусідство з РФ - це стабільний чинник ризику, якого не мають інші європейські країни". ФОТО

Як заявив президент Володимир Зеленський, ні українська, ні російська сторони ніхто не готові до повномасштабної війни. За його словами, якщо Росія піде на ескалацію, може початися нова світова війна.

Автор: Наталя Джума
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Баканов, ти ідіот? Про який "західний напрямок" ти ліпиш? Як-би Орбан яйцями не тряс, за російські гроші, але проти НАТО він не піде... Бо "голову відкрутять"... Займися, краще, сходом і північчю!...
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11.05.2021 14:42 Відповісти
а чому літвини не понесли жодного покарання за прорив терористами - найманцями священного українського кордону, у Криму та на Донбасі , у 2014 році ?
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11.05.2021 14:49 Відповісти
требуют пристального внимания.-Но у Баканова дел по охране хозяина-Коломойского- не впроворот. СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского / СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский.
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11.05.2021 14:49 Відповісти
Баканова геть с цієї сінекури!
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11.05.2021 14:56 Відповісти
Боже за шо 65% українського кордону вразливі, а решта 35% на західному напрямку потребують пильної уваги, - Баканов - Цензор.НЕТ 72 65% українського кордону вразливі, а решта 35% на західному напрямку потребують пильної уваги, - Баканов - Цензор.НЕТ 4515
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11.05.2021 15:30 Відповісти
Все беды только от нас самих.Не вынесли уроки 14 ! НЕ ПОНИМАЕМ ЧТО НАС МОГУТ УНИЧТОЖИТ !
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11.05.2021 16:20 Відповісти
 
 