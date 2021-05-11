65% українського кордону вразливі, а решта 35% на західному напрямку потребують пильної уваги, - Баканов
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Нині 65% українського кордону вразливі. Решта 35% на західному напрямку потребують пильної уваги.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава СБУ Іван Баканов під час виступу під час Всеукраїнського форуму "Україна 30".
Він наголосив, що Білорусь виступить як союзник Росії в разі повномасштабного вторгнення в Україну.
"65% українського кордону вразливі, а інші 35% на західому напрямку також потребують пильної уваги з боку нашої держави. Адже Росія активно використовує та підживлює націоналістичні рухи в цих державах (сусідах України на західному напрямку. - Ред.) для того, аби впливати на ситуацію в Україні. Приклад Угорщини яскраво це доводить", - сказав Баканов.
Як заявив президент Володимир Зеленський, ні українська, ні російська сторони ніхто не готові до повномасштабної війни. За його словами, якщо Росія піде на ескалацію, може початися нова світова війна.
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