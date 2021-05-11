65% українського кордону вразливі, а решта 35% на західному напрямку потребують пильної уваги, - Баканов

Нині 65% українського кордону вразливі. Решта 35% на західному напрямку потребують пильної уваги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава СБУ Іван Баканов під час виступу під час Всеукраїнського форуму "Україна 30".

Він наголосив, що Білорусь виступить як союзник Росії в разі повномасштабного вторгнення в Україну.

"65% українського кордону вразливі, а інші 35% на західому напрямку також потребують пильної уваги з боку нашої держави. Адже Росія активно використовує та підживлює націоналістичні рухи в цих державах (сусідах України на західному напрямку. - Ред.) для того, аби впливати на ситуацію в Україні. Приклад Угорщини яскраво це доводить", - сказав Баканов.

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Як заявив президент Володимир Зеленський, ні українська, ні російська сторони ніхто не готові до повномасштабної війни. За його словами, якщо Росія піде на ескалацію, може початися нова світова війна.