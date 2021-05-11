УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14656 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном
1 018 12
Євросоюз (7022) Матті Маасікас (124)

ЄС вчиться в України протидіяти гібридній агресії, кампаніям з дезінформації та кібератакам.

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

ЄС вчиться в України протидіяти гібридній агресії, кампаніям з дезінформації та кібератакам.

ЄС вчиться в України протидіяти гібридній агресії, кампаніям з дезінформації та кібератакам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Начебто легко говорити про безпеку в країні, яка перебуває у війні, що точиться восьмий рік. Головна мета України – захищатися від агресії. Ми всі дуже добре знаємо, як легко провести ескалацію ситуації, тому що є ескалація російських військ на кордоні України, в окупованому Криму, на непідконтрольних територіях Донбасу", - заявив він.

Посол наголосив, що міжнародна підтримка України, її суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів є надзвичайно сильною. "Ця підтримка є на основі спільних цінностей, європейського порядку безпеки та міжнародного права. Це всі ті цінності, на яких заснований ЄС і наша співпраця з Україною – це не дорога в один бік. Це не те, що Євросоюз допомагає Україні і Україна тільки отримує допомогу. Україна проводить свою політику разом з Євросоюзом – це частина угоди про партнерство, Україна бере участь в місіях ЄС. Україна хоче приєднатись до оборонних структур ЄС", - сказав дипломат.

За його словами, Євросоюз вчиться в України не тільки з досвіду війни проти РФ, "а вчиться тому, яким чином протистояти гібридній агресії, кампаніям з дезінформації та кібератакам. Україна є однією з шести країн світу, з ким ЄС має дуже ретельний діалог щодо кібербезпеки і це не збіг".

За словами Маасікаса, ЄС робить все, що може, щоб підтримати та допомогти Україні. "Євросоюз повністю підтримує виконання Мінських угод та зв’язав свою політику щодо Росії з виконанням умов Мінських домовленостей Росією, включно з тими санкціями, які є і залишаться до повного виконання Мінських угод", - додав він.

Читайте: Серед країн ЄС ще немає консенсусу щодо можливості членства України, - посол Маасікас

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зашибись. а чё обучение бесплатное?
показати весь коментар
11.05.2021 14:37 Відповісти
Учатся «креативненько» вешать лапшу нариду?
показати весь коментар
11.05.2021 14:39 Відповісти
Поаккуратней с нами, не ровен час и коррупции научим.
показати весь коментар
11.05.2021 14:41 Відповісти
А че тут учиться - жрать кацапские фейки взахлеб и разносить по инету даже, когда они уже потеряли актуальность. Вот это украинский опыт.
показати весь коментар
11.05.2021 14:41 Відповісти
Адаптируют, и передают дальше
показати весь коментар
11.05.2021 14:43 Відповісти
Та це маячня. Посол зморозив що попало. Учитися як влізти в гівно не треба. Вчитися треба, як з нього вилізти, але то не в Україні.
показати весь коментар
11.05.2021 14:42 Відповісти
Походу нечему еще учиться. Закона о коллаборационизме нет, закона о медиа нет, ваты в стране дохринищи и она страх теряет с каждым днем все больше и больше.
показати весь коментар
11.05.2021 14:46 Відповісти
Ого!!! Значить не тільки плохі наші дела, а і Євросоюзу гайки, якщо він в нас вчиться....
показати весь коментар
11.05.2021 14:49 Відповісти
Це давно відомо. В українців треба вчитися, як воювати в конкретних умовах з кацапами. Розцяцькована шантрапа особливо з числа новоспечених "бойових побратимів" (литовці, поляки...) Альянсу вчить обстріляних, поранених українських бійців як воювати з кацапами і запроданцями на плакатах і з указками в руках (!). Пороху не нюхали, свисту кулі не чули, болото не місили, кров"ю не спливали, друзів не хоронили ... але повчати не проти.
Хай повчаться у наших хлопців в окопах, бліндажах,БТР-ах, під "градами" і снайперами під Красногорівкою, Пісками, Водяним... і платять баблом за "набуття практичних навиків у гібридній війні " "учителі" х-ві... Литваки і ляхи дуже швидко можуть побувати у нашій "шкурі"...
показати весь коментар
11.05.2021 15:15 Відповісти
Абсолютно согласен. Но.... Как наше население при таких обстоятельствах выбрало пророссийского нелоха? Вот из этого они делают уроки проведения выборов на постсоветских пространствах. И отношение к пророссийским партиям и лидерам. А насчет НАТО, читайте устав НАТО: не принимаются страны, имеющие территориальные претензии, не говоря уже о войне.
показати весь коментар
11.05.2021 15:44 Відповісти
Правильно сказал. Крайние выборы и президента и Рады показали воздействие роспропаганды на население постсоветских стран.
показати весь коментар
11.05.2021 15:39 Відповісти
А Украине нужно учиться выражать озабоченность и обеспокоенность
показати весь коментар
11.05.2021 17:24 Відповісти
 
 