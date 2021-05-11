"Заправив бодягу - вкрав бронежилет", - сотні білбордів розповіли про наслідки роботи "сірих" АЗС
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
По всій країні з'явилися білборди від Нафтогазової Асоціації України з інформацією про наслідки роботи "сірих" АЗС.
Про це повідомляє сайт НАУ.
"Заправив бодягу - вкрав кисень. Сірі точки не платять на лікарні завдяки тобі", "Заправив бодягу - вкрав бронежилет. Сірі точки не платять на армію завдяки тобі", - 400 білбордів зі слоганами, направленими проти "сірих" АЗС, з'явились по всій країні, їх розмістила Нафтогазова Асоціація України.
За словами представників НАУ, купуючи пальне на "сірих" АЗС, автовласники не лише прирікають себе на додаткові ремонти свого авто, вони стають співучасниками бюджетного розкрадання. Адже, окрім продажу некондиційного пального, так званої "бодяги", такі АЗС не сплачують податки. "
Щорічні втрати бюджету України через порушення касової дисципліни автозаправними станціями оцінюються на рівні 14,6 млрд грн, а втрати від незаконної діяльності міні-НПЗ, які не сплачують акциз, - 3,4 млрд грн. Унаслідок армія, лікарні, школи, дитячі садочки та інші об’єкти інфраструктури міст недотримують величезні кошти", - зазначають у НАУ.
Будь ласка, зачекайте...
Куда тогда делась та тварь чиновничья, которая разрешила работать этой АЗС?
И где храбрые Аваковские герои, которые всё это должны пресекать?
И где "когда надо" наша вездесущая Служба быта Украины, шеф который в каждом интервью трусится по поводу реформы службы - не дай боже заберут полномочия кошмарить бизнес? Аллё Баканов и Аваков нас - граждан Украины в этой статье обозвали соучастниками в неуплате денег государству, может оторветесь от вертолетиков и прочей супер тайной государственной фигни и займетесь например серыми АЗС?
А тому чуду которое писало эту статью было бы неплохо извиниться за "соучастников".
Бездіяльність поліції, митників тв інших службовців відбирає у хворих кисень, краде у військових бронижелети, нищить дороги і вбиває державу в цілому..
P.S. Пропоную біля прокуратур, поліції, митниці ставити такі плакати....
*******.
Оно позволяет работать серым заправкам...а виноват в этом водитель..
По логике вещей...любая работающая заправка является белой...другой просто быть не должно...
1. запросить сертификат изготовителя на продаваемый бензин
2. запросить лицензию на продажу подакцизного товара
3. проверить законность аренды земельного участка
...
99. уточнить, в каком именно направлении ему нужно идти
Олігархи будуть обкрадати бюджет завдяки тобі.
"Каждый литр заправленного бензина из росийской нефти - патрон врагу!".