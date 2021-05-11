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АЗС (377) фальсифікат (295)

"Заправив бодягу - вкрав бронежилет", - сотні білбордів розповіли про наслідки роботи "сірих" АЗС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

По всій країні з'явилися білборди від Нафтогазової Асоціації України з інформацією про наслідки роботи "сірих" АЗС.

Про це повідомляє сайт НАУ.

"Заправив бодягу - вкрав кисень. Сірі точки не платять на лікарні завдяки тобі", "Заправив бодягу - вкрав бронежилет. Сірі точки не платять на армію завдяки тобі", - 400 білбордів зі слоганами, направленими проти "сірих" АЗС, з'явились по всій країні, їх розмістила Нафтогазова Асоціація України.

За словами представників НАУ, купуючи пальне на "сірих" АЗС, автовласники не лише прирікають себе на додаткові ремонти свого авто, вони стають співучасниками бюджетного розкрадання. Адже, окрім продажу некондиційного пального, так званої "бодяги", такі АЗС не сплачують податки. "

Щорічні втрати бюджету України через порушення касової дисципліни автозаправними станціями оцінюються на рівні 14,6 млрд грн, а втрати від незаконної діяльності міні-НПЗ, які не сплачують акциз, - 3,4 млрд грн. Унаслідок армія, лікарні, школи, дитячі садочки та інші об’єкти інфраструктури міст недотримують величезні кошти", - зазначають у НАУ.

Заправив бодягу - вкрав бронежилет, - сотні білбордів розповіли про наслідки роботи сірих АЗС 01
Заправив бодягу - вкрав бронежилет, - сотні білбордів розповіли про наслідки роботи сірих АЗС 02
Заправив бодягу - вкрав бронежилет, - сотні білбордів розповіли про наслідки роботи сірих АЗС 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Заправился на белой - купил Бене икры...
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11.05.2021 14:45
+9
Все которые не бенины...все серые..
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11.05.2021 14:48
+5
Разместил тупорылые билборды - украл и кислород и бронежилеты, и асфальт. Всё благодаря тупости ассоциации и их же попыткам обвинить нарид в существовании "серых" заправок.
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11.05.2021 15:00
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а какие из них серые, а какие белые?
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11.05.2021 14:43 Відповісти
Все которые не бенины...все серые..
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11.05.2021 14:48 Відповісти
як у бені заправлятись, то краще пішки ходити. Після його "бензину" і жигулі не заводяться
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11.05.2021 15:01 Відповісти
Жигуль апріорі не заводиться. Виріб зі пекла...)))
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11.05.2021 15:20 Відповісти
Ага или лутше уж на моче ездить чем жыда беню подымать..
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11.05.2021 16:45 Відповісти
це -гуд !
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11.05.2021 14:44 Відповісти
Це вже перекрутили вину Авакова з Бакановим на бідний народ України. В стилі віслюків і компанії.
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11.05.2021 14:44 Відповісти
Заправился на белой - купил Бене икры...
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11.05.2021 14:45 Відповісти
Ага...и ослу асфальта...с которого он потом бабло в афшор отправит...
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11.05.2021 14:47 Відповісти
так на какой заправляться? или в этой стране куда не плюнь повсюду коррупция и безправие?
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11.05.2021 14:55 Відповісти
А заправився на білій заправці - дорожній збір вкрали.
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11.05.2021 14:49 Відповісти
заправлял не бодягу, озолотил дядю
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11.05.2021 14:49 Відповісти
Навпроти фіскальної служби теж розмістили? Бо їм точно платять ці сірі точки.
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11.05.2021 14:50 Відповісти
Что значит заправился стал соучастником?
Куда тогда делась та тварь чиновничья, которая разрешила работать этой АЗС?
И где храбрые Аваковские герои, которые всё это должны пресекать?
И где "когда надо" наша вездесущая Служба быта Украины, шеф который в каждом интервью трусится по поводу реформы службы - не дай боже заберут полномочия кошмарить бизнес? Аллё Баканов и Аваков нас - граждан Украины в этой статье обозвали соучастниками в неуплате денег государству, может оторветесь от вертолетиков и прочей супер тайной государственной фигни и займетесь например серыми АЗС?
А тому чуду которое писало эту статью было бы неплохо извиниться за "соучастников".
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11.05.2021 15:00 Відповісти
Разместил тупорылые билборды - украл и кислород и бронежилеты, и асфальт. Всё благодаря тупости ассоциации и их же попыткам обвинить нарид в существовании "серых" заправок.
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11.05.2021 15:00 Відповісти
"Любі друзі", а чому винуватий у всьому, як завжди, народ(хоча в чомусь таки винуватий!!!). Ніхто чомусь не задумується про факт існування таких заправок!!!

Бездіяльність поліції, митників тв інших службовців відбирає у хворих кисень, краде у військових бронижелети, нищить дороги і вбиває державу в цілому..

P.S. Пропоную біля прокуратур, поліції, митниці ставити такі плакати....
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11.05.2021 15:01 Відповісти
Ага,заправил бодягу - украл бутерброд с икрой дитю чиновника
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11.05.2021 15:01 Відповісти
украл билет на концерт крымнашиста басты, или взятку за экзамен на юрфаке КНУ
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11.05.2021 15:08 Відповісти
"Заправив бодягу - вкрав кисень. Сірі точки не платять на лікарні завдяки тобі", "Заправив бодягу - вкрав бронежилет.Сірі точки не платять на армію завдяки тобі" Джерело: https://censor.net/ua/n3264530" Джерело: https://censor.net/ua/n3264530
*******.
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11.05.2021 15:02 Відповісти
Трохи маніпулятивна й однобока заява. На кшталт справи Стерненка. Поранив людину - людина померла, сиди у в`язниці. Але якщо мати на увазі обставини, у Стерненка - третій замах на його життя, бездіяльність мусарні, троє нападників проти одного...- і ситуація виглядає зовсім іншою. Теж саме з паливом - ціни на паливо вище американських, доходи населення катастрофічно низькі, якість палива абсолютно ніде не гарантована, тому й плодяться такі собі "наливайки" для бідних. І доки паливо буде розкішшю для більшості - доти його будуть підроблювати.
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11.05.2021 15:07 Відповісти
важко вбити з газового пістоля...Навіть якщо стріляти у шию...
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11.05.2021 20:36 Відповісти
просто розпил коштів платників податків на тупу "рекламу"
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11.05.2021 15:10 Відповісти
Новости папуасии....кто может представить себе такую "маляву" на бигбордах Праги или Варшавы...?
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11.05.2021 15:10 Відповісти
Зеленое стадо в своем репертуаре..
Оно позволяет работать серым заправкам...а виноват в этом водитель..
По логике вещей...любая работающая заправка является белой...другой просто быть не должно...
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11.05.2021 15:14 Відповісти
Кто громче всех кричит: "Держите вора"?
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11.05.2021 15:14 Відповісти
алгоритм водителя при вьезде на заправку:
1. запросить сертификат изготовителя на продаваемый бензин
2. запросить лицензию на продажу подакцизного товара
3. проверить законность аренды земельного участка
...
99. уточнить, в каком именно направлении ему нужно идти
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11.05.2021 15:17 Відповісти
Відповідь 99 буде відразу після 1-го апитання.
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11.05.2021 15:35 Відповісти
Нормальный человек всегда заправится за пол цены, при одинаковом качестве
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11.05.2021 15:28 Відповісти
Заправив бодягу, а получил качество лучше. Заправил бодягу помог пересічному бизнесмену, а не олигарху. Заправил бадягу помог не украсть акциз чиновнику. Заправляйся бодягой!
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11.05.2021 15:31 Відповісти
Проголосував за Зеленського - віддав гроші Коломойському і Боголюбову.
Олігархи будуть обкрадати бюджет завдяки тобі.
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11.05.2021 15:42 Відповісти
Проголосував за "Слугу народу" - відчуй себе надувною лялькою.
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11.05.2021 15:46 Відповісти
Предлагаю добавить борды:
"Каждый литр заправленного бензина из росийской нефти - патрон врагу!".
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11.05.2021 16:19 Відповісти
На відпочинки та вояжі Зеленського більше ніж на броніки йде.
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11.05.2021 16:30 Відповісти
Какой там бронежилет просто все бабло идет мимо коломойского он дал указание шмыгалю перекрыть все вот и щимят всех .заправляйся у коломойши ...у х.. я бойкот твари
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11.05.2021 16:42 Відповісти
А хто ті сірі АЗС туди поставив, хто їх кришує? Чи знає водій яка вона - сіра чи зелена, чи біла? А де авакінські мусора які постійно їздять повз ті АЗС чи дільничні, які мають знати якого кольору АЗС на "їхній зкмлі"? Журнашлюхи, не ліпіть ГОРБАТОГО!
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11.05.2021 16:49 Відповісти
Заправился на легальной заправке - дал чинушам на кокаин и шлюх....
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11.05.2021 17:41 Відповісти
 
 