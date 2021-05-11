Сьомий тиждень в Україні спостерігається падіння рівня захворюваності на COVID-19, - Шмигаль на нараді у Зеленського
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
В Україні спостерігається позитивна динаміка щодо ситуації із захворюваністю на COVID-19 за всіма показниками
Про це на селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
На сьогодні в Україні із 77 тисяч ліжок у лікарнях, обладнаних для хворих на COVID-19, зайнято 27 841 ліжко-місць, або 36%.
"Це значно менше, ніж два тижні тому. Сьомий тиждень поспіль продовжується динаміка падіння захворюваності. Зростає кількість людей, які одужали. "Червоних" зон не залишилося. Вісім областей перебувають у "помаранчевій" зоні. Решта – у "жовтій", проте є певне зростання захворюваності у відношенні з дня на день – це викликано збільшенням соціальних контактів на свята, що минули", – наголосив очільник уряду.
У зв’язку з цим громадян закликають і надалі дотримуватися карантинних обмежень.
Зі свого боку міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів, що 9 травня в Україну прибуло ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech.
Будь ласка, зачекайте...
Это почти 2 месяца. Т.е.ю по словам Степанова с начала марта началось снижение заболеваемости.
А на самом деле именно в это время самая жопа с смертностью и заболеваемостью от Ковида в Украине и началась.
Да чего далеко ходить - подними новости всего 2-хнедельной давности и почитай.
для особоодарённых, оставшихся от 73% - партия - это партия зебилов, во главе с говнокомандувачем-уклонистом
Еще на Пасху был "АЛЯРМ" всем сидеть-бояться, а уже через неделю оказалось, что второй месяц (т.е. в марте после Буковелей началась не вспышка, а выздоровление) заболеваемость снижается.
С другой стороны, Степанов прекрасно понимает, что докладывает дебилу ЗЕ, который 2+2 сложить не в состоянии.