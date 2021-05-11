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Сьомий тиждень в Україні спостерігається падіння рівня захворюваності на COVID-19, - Шмигаль на нараді у Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Сьомий тиждень в Україні спостерігається падіння рівня захворюваності на COVID-19, - Шмигаль на нараді у Зеленського

В Україні спостерігається позитивна динаміка щодо ситуації із захворюваністю на COVID-19 за всіма показниками

Про це на селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

На сьогодні в Україні із 77 тисяч ліжок у лікарнях, обладнаних для хворих на COVID-19, зайнято 27 841 ліжко-місць, або 36%.

"Це значно менше, ніж два тижні тому. Сьомий тиждень поспіль продовжується динаміка падіння захворюваності. Зростає кількість людей, які одужали. "Червоних" зон не залишилося. Вісім областей перебувають у "помаранчевій" зоні. Решта – у "жовтій", проте є певне зростання захворюваності у відношенні з дня на день – це викликано збільшенням соціальних контактів на свята, що минули", – наголосив очільник уряду.

У зв’язку з цим громадян закликають і надалі дотримуватися карантинних обмежень.

Зі свого боку міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів, що 9 травня в Україну прибуло ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: в двох областях перевищено показник з виявлення COVID-19, в семи - епідемічний поріг, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
да просто ни шмигаль, ни степанов, ни зеленский к єтому не имеют никакого отношения....
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11.05.2021 15:11
+1
да-да.. заболеваемость "падает", только вот от разных "воспалений легких" и "последствий перенесенных ОРВИ" - умирают всё больше людей
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11.05.2021 14:50
+1
Доклад зе:у нас всё прекрасно.Все здоровы.Войны нет.Сплошное процветание и благодать.
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11.05.2021 14:51
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Другий тиждень літо наступає, тепліше стає.
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11.05.2021 14:49 Відповісти
да-да.. заболеваемость "падает", только вот от разных "воспалений легких" и "последствий перенесенных ОРВИ" - умирают всё больше людей
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11.05.2021 14:50 Відповісти
Доклад зе:у нас всё прекрасно.Все здоровы.Войны нет.Сплошное процветание и благодать.
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11.05.2021 14:51 Відповісти
ну вроде хорошая новость? хотя тут есть те для которіх чем хуже тем лучше...
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11.05.2021 14:57 Відповісти
да просто ни шмигаль, ни степанов, ни зеленский к єтому не имеют никакого отношения....
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11.05.2021 15:11 Відповісти
Вопреки действиям идиотов,которых выбрали дегенераты новость действительно хорошая.
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11.05.2021 15:23 Відповісти
Ты в состоянии посчитать 7 недель?

Это почти 2 месяца. Т.е.ю по словам Степанова с начала марта началось снижение заболеваемости.

А на самом деле именно в это время самая жопа с смертностью и заболеваемостью от Ковида в Украине и началась.

Да чего далеко ходить - подними новости всего 2-хнедельной давности и почитай.
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11.05.2021 17:28 Відповісти
Снайперы не стреляют, люди не умирают.
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11.05.2021 14:57 Відповісти
Ключевое слово НАБЛЮДАЕТСЯ.Наблюдатели зеленые.
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11.05.2021 15:13 Відповісти
он ему очки втирает или это квартальный сценарий такой?
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11.05.2021 15:17 Відповісти
"Прошла зима, настало лето - спасибо партии за это.."
для особоодарённых, оставшихся от 73% - партия - это партия зебилов, во главе с говнокомандувачем-уклонистом
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11.05.2021 15:52 Відповісти
Ничего, сейчас погрызенные барышни из Доминикан следующий тип вируса привезут.
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11.05.2021 16:40 Відповісти
Вона каг!!!!

Еще на Пасху был "АЛЯРМ" всем сидеть-бояться, а уже через неделю оказалось, что второй месяц (т.е. в марте после Буковелей началась не вспышка, а выздоровление) заболеваемость снижается.

С другой стороны, Степанов прекрасно понимает, что докладывает дебилу ЗЕ, который 2+2 сложить не в состоянии.
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11.05.2021 17:30 Відповісти
 
 