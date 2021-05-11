УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14656 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
661 10
вакцина (3528) Зеленський (17439) карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Потрібно домовитися про стратегічне партнерство з виробниками. В Україні мають бути потужності для виготовлення COVID-вакцин, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Потрібно домовитися про стратегічне партнерство з виробниками. В Україні мають бути потужності для виготовлення COVID-вакцин, - Зеленський

Сьогодні в ході селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленського обговорювалася тема вакцинації від грипу восени 2021 року.

При цьому глава МОЗ Максим Степанов запропонував придбати для основних груп ризику приблизно 2,5 млн доз вакцин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Я хотів би отримати всебічну стратегію щодо програми вакцинації в Україні. Мова не лише про COVID-19, а й про інші необхідні щеплення", – сказав Володимир Зеленський, реагуючи на цю пропозицію міністра.

Президент також наполягає на тому, що Україна має домовитися про стратегічне партнерство з виробниками вакцин.

Читайте також: Україна готова запровадити будь-яку модель COVID-паспорта для поїздок у ЄС, - Шмигаль

"Щоб в Україні було розташовано виробництво цих вакцин. Маємо вести мову про комплексний підхід та взаємодію", – зазначив він.

Глава держави особливо наголосив на необхідності мати відповідні потужності, щоб можна було оперативно запустити виробництво в країні вакцин проти коронавірусу, якщо на міжнародному рівні буде прийнято рішення про відкриття публічного доступу до формули вакцини від COVID-19.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Докажи, Вова, що крім мотиляти язиком, ти можеш що небудь побудувати. Наприклад, фабрику по випуску вакцин.
показати весь коментар
11.05.2021 14:59 Відповісти
Прошлым летом дороги были важнее отранизации производства вакцины в Украине. Как-то правильные идеи доходят до наших лидеров с большим запозданием.
показати весь коментар
11.05.2021 15:11 Відповісти
"Величайший" договорился договариваться=) Зебилы понавыбирали
показати весь коментар
11.05.2021 15:01 Відповісти
будем, сделаем, договоримся, построим и т.д. и т.п. когда-то
показати весь коментар
11.05.2021 15:09 Відповісти
так вже два роки ви свою вакцину ось-ось...
показати весь коментар
11.05.2021 15:30 Відповісти
И снова зеленая новость. Правильно писать в новостях не "нужно договорится" а "я/мы договорились или построили завод"...Сначала договоритесь и постройте а потом блистайте интеллектом...
показати весь коментар
11.05.2021 15:57 Відповісти
Зеленский представляет свою работу презом просто: он скажет, что нужно, а зебилы с низкого старта рванут выполнять. Ага, свою нужду справляй сам...
показати весь коментар
11.05.2021 16:11 Відповісти
Год назад наши учёные просили о деньгах и будет вакцина.Прошёл год денег нет и только сейчас начали думать о лаборатории и мошностях.У нас пару гигантов фармацефтики эту дичь не лейте людям в уши.Вы просрали время вы КИНУЛИ народ и учёных !
показати весь коментар
11.05.2021 16:22 Відповісти
Это ему главный телепедиатр подсказал . Сам бы он ни в жизнь.... Без заготовленного текста умного не сыграешь.
показати весь коментар
11.05.2021 17:28 Відповісти
 
 